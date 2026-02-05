Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã

Dinh dưỡng 05/02/2026 05:30

Khoai mỡ là loại củ quen thuộc trong bữa ăn Việt, dễ bị nhầm với khoai môn bởi sắc tím đặc trưng. Ít ai biết rằng, bên trong món ăn dân dã này lại giàu vitamin, khoáng chất và mang nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Đặc điểm của khoai mỡ

Tên khoa học Dioscorea alata, họ Củ nâu. Đông y gọi là Mao thử. Gọi cây là do cách nói quen miệng lâu nay, chứ thực ra đây là loại dây leo thân mềm, lá lớn nổi rõ 5 gân lá. Củ to đa dạng, thịt củ màu tím, rất phù hợp với vùng đất phèn ở khu vực Đồng Tháp Mười.

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có 2 loại: ruột trắng và ruột tím. Loại ruột trắng có giống Mộng Linh, củ chùm nặng ký (4 - 5kg/củ), năng suất cao. Loại ruột tím có tím than và tím bông lau, loại này củ suôn, dài, tuy củ nhỏ hơn loại ruột trắng nhưng ngon, được thị trường ưa chuộng.

Thành phần dưỡng chất chính của khoai mỡ: 1 bát khoảng 136g khoai mỡ chứa 157,75kcal; vitamin C: 10,40mg; vitamin B6 (pyridoxin): 0,31mg, kali: 9,11mg; mangan: 0,50mg; chất xơ: 5,30g.

Theo Đông y, khoai mỡ vị ngọt, tính bình, không độc. Có tác dụng bổ tỳ, phế, sáp tinh khí, tiêu thũng, làm giảm đau.

Lợi ích của khoai mỡ với sức khỏe

Ở phần trên, chúng ta đã cùng sơ lược về cây khoai mỡ. Ở phần này, hãy cùng điểm qua những “lợi ích vàng” của khoai mỡ đối với sức khỏe.

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa: Khoai mỡ chứa hàm lượng chất xơ cao cùng lượng lớn carbohydrate phức hợp, vừa có tác dụng nhuận tràng, vừa cải thiện viêm đường ruột. Nếu bạn thường xuyên bị táo bón và đau bụng thì có thể ăn canh khoai mỡ để tình trạng được thuyên giảm.

Tốt cho tim mạch: Hàm lượng kali dồi dào cùng hợp chất Dioscorea có trong khoai mỡ giúp kiểm soát tốt huyết áp, phòng ngừa tăng huyết áp. Chính vì vậy, những người bị cao huyết áp hay mắc bệnh về tim mạch có thể bổ sung khoai mỡ trong chế độ ăn hàng ngày để gia tăng sức khỏe tim mạch.

Giảm đau xương khớp: Lợi ích này của cây khoai mỡ được công nhận cả trong Đông y và y học hiện đại. Theo đó, khoai mỡ tính bình, vị ngọt lành và không độc. Ngoài ra, khoai mỡ có đặc tính chống viêm, giảm đau nên giúp cải thiện các vấn đề về xương khớp hiệu quả, người bệnh giảm được các cơn đau nhức dai dẳng do viêm thấp khớp.

Kiểm soát đường trong máu: Chỉ số đường huyết của khoai mỡ là 24. Bên cạnh đó, trong khoai mỡ chứa hợp chất flavonoid có tác dụng bảo vệ các tế bào sản xuất insulin. Chính vì vậy, các bệnh nhân tiểu đường type 2 nên ăn nhiều khoai mỡ để có thể kiểm soát tốt lượng đường trong máu.

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho da và tóc: Khoai mỡ giàu chất chống oxy hóa, lại chứa nhiều vitamin A và C. Các thành phần dưỡng chất này có tác dụng chống lại các gốc tự do và lão hoá sớm, đồng thời tăng cường sản xuất và tái tạo các tế bào mới. Do đó, mang đến một làn da tươi trẻ cùng một mái tóc khỏe mạnh.

Một số lưu ý khi sử dụng khoai mỡ

Dưới đây là một số lưu ý khi sử dụng khoai mỡ

Triệu chứng dị ứng với khoai mỡ như ngứa ngáy, phát ban, sưng môi, lưỡi hoặc họng, khó thở, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Trong những trường hợp nghiêm trọng, phản ứng dị ứng có thể dẫn đến sốc phản vệ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau khi ăn khoai mỡ, cần ngừng sử dụng ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời.

Nếu dùng quá nhiều khoai mỡ sẽ gây rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, co thắt bụng và tiêu chảy. Dù giàu dưỡng chất, khoai mỡ không thể cung cấp đầy đủ tất cả các vi chất thiết yếu. Vì vậy, cần ăn khoai mỡ một cách điều độ và kết hợp với các thực phẩm khác để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tiểu đường vì làm tăng nguy cơ hạ đường huyết quá mức. Do đó, những người đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung khoai mỡ vào chế độ ăn.

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ là món ăn dân dã giàu dưỡng chất với nhiều công dụng tuyệt vời

Khoai mỡ còn được biết đến với những tên gọi khác như là khoai tím, củ mỡ từ lâu đã là thực phẩm được nhiều người yêu thích. Khoai mỡ có thể dùng làm bánh, nấu canh rất ngon và bổ dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   khoai mỡ canh khoai mỡ dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tử vi thứ Sáu 6/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất bội thu tiền bạc, đón phúc khí về đầy tay, Tý - Mão công việc khó khăn, tiền bạc đội nón ra đi

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 5/2/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim Tài Lộc dư dả, tiền chất đầy két, sự nghiệp đi lên

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 5/2/2026, 3 con giáp bước vào thời kỳ hoàng kim Tài Lộc dư dả, tiền chất đầy két, sự nghiệp đi lên

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Đúng hôm nay, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Thương tâm: Tự ngã xe máy, người đàn ông tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã

Bất ngờ với giá trị dinh dưỡng khổng lồ từ củ khoai mỡ dân dã

Dinh dưỡng 1 giờ 20 phút trước
Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Đời sống 1 giờ 35 phút trước
Cách lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp đúng cách để cả năm hanh thông, tiền vào như nước

Cách lau dọn bàn thờ ngày 23 tháng Chạp đúng cách để cả năm hanh thông, tiền vào như nước

Không gian sống 1 giờ 50 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Sau hôm nay, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (5/2/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như phượng hoàng lửa', của nả ùa về như thác lũ, đong đầy tiền bạc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/2/2026), 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Cuối ngày hôm nay (5/2/2026), 3 con giáp nhận 'phúc phần Trời ban', tiền xếp chật ví, cứ vơi lại đầy, tha hồ sống hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Bình gas phát nổ trong nhà dân khiến 3 người tử vong và 6 người khác bị thương

Bình gas phát nổ trong nhà dân khiến 3 người tử vong và 6 người khác bị thương

Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

Phà chở 28 hành khách bất ngờ bị chìm, nhiều người nhảy xuống nước thoát thân và cái kết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: "Thần dược" bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: "Thần dược" bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ