Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong

Ngày 4/2, Ban An toàn giao thông thông tin vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và mô tô khiến 2 người thương vong.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra hồi 18h40 ngày 3/2 tại trước số nhà 443 Trường Chinh (phường Kiến An). Thời điểm này, xe khách do anh V.K.C (sinh năm 1972, trú tỉnh Hà Giang) điều khiển hướng từ ngã 6 Quán Trữ về cầu Niệm thì va chạm xe mô tô đi cùng chiều do anh N.V.C (sinh năm 1989) điều khiển, chở sau chị P.T.T (sinh năm 2001, cùng trú xã Tiên Minh, Hải Phòng). Hậu quả, chị T tử vong tại chỗ, anh N.V.C bị thương.

Cùng ngày, trên địa bàn xảy ra 2 vụ tai nạn khác khiến 3 người bị thương. Vụ thứ nhất xảy ra 3h tại km5+700 đường 62M thôn Ngà, xã Gia Lộc. Xe đầu kéo do anh N.V.T (sinh năm 1983, trú tỉnh Ninh Bình) đi hướng Gia Phúc - Thạch Khôi thì va chạm xe khách giường nằm đang dừng phía trước cùng chiều. Hậu quả, anh V.Đ.T (sinh năm 1982, trú tỉnh Hưng Yên), người ngồi trên xe khách bị thương. Nguyên nhân do lái xe đầu kéo không quan sát dẫn đến tai nạn.

Đến 11h48, tại trước số nhà 1291 Ngô Gia Tự (phường Hải An), xe mô tô do anh T.V.C (sinh năm 1985, trú xã Tân An) đi hướng vòng xuyến Lê Hồng Phong về Đặng Kinh, đến số 1291 Ngô Gia Tự chuyển hướng sang trái, va chạm xe mô tô do anh A.M (sinh năm 1995, quốc tịch Tajikistan) điều khiển. Hậu quả, cả 2 người đi mô tô bị thương.

Hiện, các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Xe khách va chạm xe máy ở Hải Phòng, 2 người thương vong - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn giữa xe khách và mô tô - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào ngày 3/2, em Đ.T.K.Đ (14 tuổi) điều khiển xe đạp điện chở em N.T.K.T (14 tuổi, cùng ở phường Mỹ Ngãi, Đồng Tháp). Khi đi đến đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn gần quốc lộ 30, thuộc khóm 1, phường Mỹ Ngãi thì xảy ra va chạm với xe ô tô tải do tài xế T.T.K (28 tuổi, ở xã Tân Khánh Đông, tỉnh Đồng Tháp) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

 

Sau cú va chạm, xe đạp điện đâm sang lề trái, va chạm vào xe mô tô 3 bánh do H.T.H (57 tuổi) điều khiển lưu thông hướng ngược lại.

Hậu quả, cả 2 em Đ.T.K.Đ và N.T.K.T bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp. Được biết, cả 2 em là học sinh lớp 8 tại một trường trung học cơ sở trên địa bàn.

Nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Sập nhịp cầu đường sắt đang thi công, 5 người tử vong

Một vụ sụp đổ kinh hoàng đã xảy ra tại công trường xây dựng cầu Việt Cảng, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

