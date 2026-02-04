NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM

Đời sống 04/02/2026 13:32

Các đối tượng đã bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 3/2, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Yên (46 tuổi), Nguyễn Hồng Hải (51 tuổi), Nguyễn Tấn Hiệp (36 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (44 tuổi), Trần Văn Đức (55 tuổi), Lê Thị Ngọc Hương (vợ của Trần Văn Đức, 45 tuổi), Lê Thanh Tú (40 tuổi) và Phạm Tuấn Dũng (39 tuổi) để điều tra về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả" là xăng RON A95.

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM - Ảnh 1
Cơ quan điều tra tống đạt lệnh bắt các bị can trong đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

 

Trước đó, vào sáng 17-1, tổ công tác Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra đột xuất trạm xăng dầu Đức Lợi (địa chỉ 195 Dạ Nam, phường Chánh Hưng, TP.HCM) phát hiện hành vi pha trộn dung môi công nghiệp vào xăng A95 ngay tại bồn ngầm của trạm.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Trần Văn Đức (chủ trạm xăng) cùng Lê Thanh Tú (tài xế xe bồn) đang trực tiếp bơm dung môi SPSOL-PEE và cho phẩm màu vào bồn ngầm chứa xăng A95 nhằm tạo màu sắc giống xăng thật để tiêu thụ ra thị trường.

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM - Ảnh 2
ây xăng Đức Lợi, nơi bị phát hiện trộn xăng với dung môi - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Cơ quan điều tra đã lập biên bản, niêm phong, tạm giữ nhiều tang vật, phương tiện và tài liệu có liên quan để phục vụ công tác điều tra.

 

Qua điều tra mở rộng, Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục xác minh, truy xét nguồn gốc dung môi và các đối tượng liên quan khác, qua đó xác định Nguyễn Văn Yên là đối tượng giữ vai trò tổ chức việc pha trộn, sản xuất xăng giả tại bãi tập kết xe bồn số 818 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP.HCM.

Quá trình điều tra xác định đây là đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả hoạt động có tổ chức, với thủ đoạn mua xăng nền A95 nguyên chất, kết hợp dung môi công nghiệp và phẩm màu, pha trộn theo tỉ lệ nhất định nhằm làm tăng thể tích, giảm chất lượng xăng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng RON A95 thật.

Số xăng giả sau đó được tiêu thụ trực tiếp tại các trạm xăng với giá bán tương đương xăng thật để thu lợi bất chính.

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM - Ảnh 3NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM - Ảnh 4
Đường dây này hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn mua xăng nền RON A95 nguyên chất, pha trộn dung môi công nghiệp và phẩm màu theo tỷ lệ nhất định để tăng thể tích, giảm chất lượng nhưng vẫn giữ hình thức như xăng thật, sau đó bán ra thị trường với giá tương đương xăng RON A95 - Ảnh: Báo Tiền Phong

Đường dây này hoạt động theo hai nhánh chính: Một nhánh do Nguyễn Văn Yên tổ chức, thực hiện việc pha trộn và hoán đổi xăng - dung môi tại bãi tập kết xe bồn 818 Nguyễn Duy Trinh, sau đó đưa xăng giả đi tiêu thụ.

Nhánh còn lại do Nguyễn Hồng Hải cầm đầu, trực tiếp cung ứng dung môi, điều phối vận chuyển và tổ chức pha trộn xăng giả ngay tại các cây xăng, trong đó có trạm xăng dầu Đức Lợi.

Kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 xác định toàn bộ số xăng bị thu giữ không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, không phải là xăng RON A95 theo quy định.

Việc sản xuất, buôn bán và tiêu thụ xăng RON A95 giả không chỉ xâm phạm nghiêm trọng trật tự quản lý kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đặc biệt nguy hiểm đối với người tiêu dùng và xã hội.

Hiện nay, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng có liên quan. Đồng thời làm rõ nguồn cung xăng nền, dung môi và các hành vi vi phạm pháp luật khác để xử lý nghiêm theo quy định.

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Rạng sáng 4/2, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà trọ 8 tầng trên phố Khương Trung (Hà Nội).

Xem thêm
Từ khóa:   sản xuất xăng giả tin moi xăng giả

TIN MỚI NHẤT

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh

Đúng tháng 1, 2 âm lịch, 3 con giáp thu vận may - hút lộc trời, ngập trong biển vàng cát bạc, phúc khí vô biên, túi tiền rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

Cái chết của Từ Hy Viên được làm rõ: Tử vong do ngừng tim đột ngột

Sao quốc tế 36 phút trước
NÓNG: Nam thần Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

NÓNG: Nam thần Kim Seon Ho thừa nhận sai phạm trốn thuế, xin lỗi và nộp bổ sung

Sao quốc tế 1 giờ 9 phút trước
Va chạm với xe ben khiến 1 cán bộ CSGT, 1 người dân tử vong tại chỗ

Va chạm với xe ben khiến 1 cán bộ CSGT, 1 người dân tử vong tại chỗ

Đời sống 1 giờ 15 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp hoan hỷ nhận Phúc, Thần Tài lấp ló ngoài cửa mang lộc vàng đến nhà, sự nghiệp phi mã

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp hoan hỷ nhận Phúc, Thần Tài lấp ló ngoài cửa mang lộc vàng đến nhà, sự nghiệp phi mã

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (5/2-6/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Trúng số độc đắc liên tiếp trong 2 ngày tới (5/2-6/2/2026), 3 con giáp xòe tay nhận lộc, phúc khí đầy nhà, thảnh thơi vẫn có của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Tá hỏa thiếu nữ 16 tuổi phải cấp cứu vì có cây bút trong bàng quang

Tá hỏa thiếu nữ 16 tuổi phải cấp cứu vì có cây bút trong bàng quang

Sức khỏe 1 giờ 32 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM

NÓNG: Danh tính kẻ cầm đầu đường dây sản xuất xăng RON A95 giả quy mô lớn ở TP.HCM

Đời sống 1 giờ 53 phút trước
Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Vì sao hai con vắng mặt ở giỗ đầu của Từ Hy Viên?

Sao quốc tế 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Va chạm với xe ben khiến 1 cán bộ CSGT, 1 người dân tử vong tại chỗ

Va chạm với xe ben khiến 1 cán bộ CSGT, 1 người dân tử vong tại chỗ

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Bàng hoàng cụ bà 75 tổi bị chó cắn gãy xương, tổn thương tứ chi

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Nửa đêm cháy lớn nhà trọ 8 tầng tại Hà Nội, nhiều người dân hoảng hốt

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Phẫn nộ bé gái bị vây đánh 'hội đồng' tàn nhẫn trong hẻm ở TP.HCM

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, 1 tài xế tử vong tại chỗ

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi

TP.HCM: Cháy lớn tại tiệm bánh ngọt trên đường Đỗ Xuân Hợp, nhiều tài sản bị thiêu rụi