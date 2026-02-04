Từ nay đến hết tháng Chạp, 3 con giáp phất lên giàu to, thu nhập bạo phát, cuộc đời tươi đẹp, may mắn vây quanh

Từ nay đến hết tháng Chạp, vận may sự nghiệp của người tuổi Ngọ sẽ được nâng cao trong ngày Chính Quan che chở. Bản mệnh có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng nhờ sự hỗ trợ của đồng nghiệp. Mặc dù không có bước đột phá đặc biệt lớn nhưng mọi thứ đang dần hoàn thiện và bạn cũng tích lũy những lợi thế cho riêng mình.

Thời điểm này bạn có nguồn thu nhập không tồi chút nào. Không chỉ có khoản tiền tiết kiệm từ trước mà bạn còn gặp may mắn thông qua đầu tư. Những sự chăm chỉ, cố gắng và nỗ lực hết mình của bạn trong khoảng thời gian vừa qua đã được đền đáp xứng đáng.

Con giáp tuổi Dậu

Từ nay đến hết tháng Chạp, nhờ Tam Hợp cục trợ lực nên tuổi Dậu đạt kết quả tốt trong công việc, học hành. Tinh thần làm việc trách nhiệm đem lại cho bản mệnh nhiều hợp đồng tốt, nhiều khách hàng tiềm năng. Người nào muốn mở hàng, khai trương có thể xem giờ đẹp trong ngày để tiến hành.

Thực Thần góp phần giúp tuổi này may mắn trong con đường tiền bạc. Dậu là con giáp phản ứng nhanh, linh hoạt nên dễ nhìn thấy thời cơ phát triển phía trước, cũng rất thuận lợi trong chuyện kinh doanh. Đừng nghe ai nói người tuổi Dậu khù khờ, nhìn vậy thôi chứ họ rất biết cách quản lý chi tiêu giỏi giang.

Con giáp tuổi Thìn

Từ nay đến hết tháng Chạp, tuổi Thìn giữ chức cao trong tập thể sẽ gặp bất lợi, cấp dưới chia bè kéo cánh nên hãy cẩn trọng. Con giáp này tốt tính nhưng quá nghiêm nghị nên hay bị ghét. Dù sao, bản mệnh cứ tự tin vào năng lực của bản thân và cố gắng giỏi giang là được.

Tài lộc có dấu hiệu đi lên nhờ tinh thần chịu khó kiếm tiền và năng tiết kiệm. Con giáp này không phải là người làm được bao nhiêu tiêu bấy nhiêu, biết để ra tiền phòng lúc khó khăn nên khá dư dả. Nhiều người đầu tư vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán hôm nay cũng có tin vui.

