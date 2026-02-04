Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ

Hôm 2/2, trên trang cá nhân, DJ Koo đăng lá thư gửi vợ quá cố.

Vào ngày 2/2, trên trang cá nhân, DJ Koo đăng lá thư gửi vợ quá cố. Anh viết những lời đau lòng: "Gửi người mà anh yêu thương nhất, Hee Won. Em có ổn không? Em có ăn uống và ngủ nghỉ đàng hoàng không? Sáng nay căn phòng trống không.

Ngồi thẫn thờ ở góc giường, anh vẫn không thể phân biệt được đó là thực hay là giấc mơ. Anh nhớ em rất nhiều. Ngay cả bây giờ anh vẫn còn mắc kẹt trong ký ức, nhớ đến em thì tim lại đau. Anh tự hỏi mình phải cố gắng đến mức nào nữa. Anh đã sống tiếp chỉ vì nghĩ rằng mình phải sống cho cả phần của em".

 

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ - Ảnh 1Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ - Ảnh 2

DJ viết, mỗi khi nghĩ đến vợ quá cố, nước mắt lại rơi. Anh tâm sự: "Xin lỗi vì đã để em phải nhìn thấy hình ảnh yếu đuối của anh như thế này. Anh chỉ mong em hiểu anh đã quá mệt mỏi. Hee Won à, nếu có kiếp sau, anh mong được gặp lại em, khi đó anh muốn ở bên em thật lâu. Anh nhớ em rất nhiều, nhớ đến mức không chịu nổi". Anh gọi cô là "người anh yêu mãi mãi".

Bức thư DJ Koo đăng nhận được sự quan tâm, chia sẻ của khán giả, với hàng trăm nghìn người thả tim, chia sẻ và động viên.

DJ Koo còn gây nhiều xúc động khi mặc chiếc áo vợ tặng cách đây 27 năm, thuở hai người lần đầu yêu nhau, trong lễ giỗ đầu cô. Anh từng tiết lộ trong một show truyền hình, chiếc áo được anh treo trong tủ và gìn giữ cẩn thận.

Tiết lộ bức thư đầy nước mắt chồng Từ Hy Viên viết trong ngày giỗ đầu vợ - Ảnh 3

Tại lễ tưởng niệm, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên - lần đầu công bố bức tượng về nữ diễn viên do chính anh thực hiện. Trước tác phẩm tưởng niệm con gái, mẹ của Từ Hy Viên không kìm được nước mắt, gục đầu vào vai con rể trong nỗi đau xót. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

Trên mạng xã hội, nhiều nghệ sĩ từng hợp tác với Từ Hy Viên như Châu Du Dân, Ngôn Thừa Húc, Dương Thừa Lâm, Choi Si Won… đồng loạt đăng tải lời tưởng nhớ, bày tỏ sự tiếc thương dành cho nữ diễn viên tài hoa bạc mệnh.

Một năm trước, ngôi sao Vườn sao băng đột ngột qua đời trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, để lại cú sốc lớn cho người thân, đồng nghiệp và người hâm mộ khắp châu Á.

Sau khi lo liệu hậu sự cho vợ, DJ Koo thông báo tạm dừng toàn bộ hoạt động nghệ thuật. Suốt một năm qua, nam DJ gần như biến mất khỏi các sự kiện giải trí, hạn chế sử dụng mạng xã hội và không rời Đài Loan. Bạn bè cho biết anh thường xuyên đến nghĩa trang thăm viếng vợ, sụt cân rõ rệt và vẫn chưa thể nguôi ngoai nỗi đau mất mát.

Tại lễ tưởng niệm, DJ Koo - chồng của Từ Hy Viên - lần đầu công bố bức tượng về nữ diễn viên do chính anh thực hiện. Trước tác phẩm tưởng niệm con gái, mẹ của Từ Hy Viên không kìm được nước mắt, gục đầu vào vai con rể trong nỗi đau xót. Khoảnh khắc này khiến nhiều người có mặt không khỏi nghẹn ngào.

