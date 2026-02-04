Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Dinh dưỡng 04/02/2026 05:30

Không chỉ là thức quà quê quen thuộc, quả sung thực sự là một thảo dược đa năng với khả năng hỗ trợ trị bệnh được khoa học chứng thực. Với sự kết hợp hoàn hảo giữa giá trị dinh dưỡng và dược tính mạnh mẽ, đây chính là giải pháp tự nhiên cho lối sống khỏe mạnh mà mỗi gia đình nên tận dụng.

Quả sung là một loại quả độc đáo giống hình giọt nước, phần lớn đơn độc, ở nách lá, màu xanh lục, màu vàng. Quả sung chứa đầy hàng trăm hạt nhỏ có thể ăn được. Thịt quả màu hồng, có vị ngọt nhẹ. Quả sung phát triển như một cấu trúc rỗng, nhiều thịt, bên trong có nhiều hoa đơn tính.

Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của quả sung

Cải thiện hệ tiêu hoá

Thành phần chất xơ có trong quả sung là nguồn thức ăn cần thiết giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa các tình trạng như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu,...

Duy trì hoạt động của hệ thần kinh

Các vitamin nhóm B có trong quả sung giúp duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng cho tế bào thần kinh. Ngoài ra, vitamin B1 giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng khả năng sáng tạo.

Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Quả sung là nguồn cung cấp canxi và kali dồi dào, đây đều là các khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự khỏe mạnh của hệ xương khớp. Canxi là thành phần thiết yếu của xương, giúp duy trì cấu trúc xương. Trong khi kali giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình mất xương.

Tốt cho tim mạch

Ăn quả sung có thể cải thiện sức khỏe mạch máu đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Áp lực cao có thể dẫn đến các chứng bệnh như bệnh tim, đột quỵ. Một yếu tố dẫn đến huyết áp cao là mất cân bằng kali do ăn quá nhiều natri và không đủ kali. Quả sung rất giàu kali, có khả năng điều chỉnh tình trạng mất cân bằng này. Lượng chất xơ cao trong kết quả được cung cấp còn góp phần loại bỏ dư thừa natri khỏi cơ thể.

Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra lượng đường trong máu

Quả sung có nồng độ axit abscisic cao giúp cải thiện khả năng nạp glucose, insulin nhạy cảm và lượng đường trong máu khi đói. Tuy nhiên, sung lại khô nhiều đường và có thể làm tăng lượng đường trong máu trong thời gian ngắn. Do đó, người cần kiểm soát lượng đường trong máu nên cân nhắc ăn quả tươi thay vì kết quả khô.

Trái sung ăn sống được không? Cách thưởng thức quả sung đúng cách

Quả sung hoàn toàn có thể ăn sống hoặc được chế biến đa dạng như xào, luộc hoặc rang. Sung tươi giữ lại nhiều vitamin A, C và beta-carotene tự nhiên, là lựa chọn tuyệt vời cho món salad hoặc món tráng miệng nhẹ nhàng và ít calo.

“Ăn sung sống là cách đơn giản nhất để hấp thụ tối đa dưỡng chất, giữ nguyên vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng của quả.”

Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chua: Đặc biệt, sung non có thể được ngâm chua, tăng độ tươi mát và giàu hương vị, dùng kèm các món ăn khác rất hấp dẫn.

Sấy khô và chế biến: Sung cũng thường được sấy khô, nghiền thành bột hoặc làm nguyên liệu trong các món ăn sáng kết hợp với sữa và đường, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Chế biến trong món ăn: Sung có thể được dùng để làm mứt, nấu cùng thịt hoặc cá, tạo nên hương vị đặc biệt và hàm lượng dinh dưỡng được giữ lại cao.

Thưởng thức kèm với các loại thực phẩm khác: Sung ăn kèm với pho mát, các loại hạt hoặc mật ong giúp tăng hương vị và cung cấp các dưỡng chất bổ sung.

Không ngờ quả sung phơi khô có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, còn là "thuốc bổ" giúp sống khỏe thọ lâu

Không ngờ quả sung phơi khô có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, còn là "thuốc bổ" giúp sống khỏe thọ lâu

Quả sung không chỉ là một món ăn ngon miệng, sung còn được biết đến như một "thần dược" tự nhiên với vô số lợi ích sức khỏe đáng kinh ngạc.

Xem thêm
Từ khóa:   quả sung công dụng của quả sung dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Đúng 20h hôm nay, ngày 4/2/2026, cát thần trợ mệnh, 3 con giáp sau 'vô tiền khoáng hậu', sự nghiệp hanh thông, vàng bạc phủ phê xài hoài không vơi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

3 con giáp ôm trọn trong tay đúng 300 tỷ vào ngày 4/2/2026, 'lùa vàng vào nhà, hốt bạc thiên hạ', sự nghiệp thăng tiến như vũ bão, vận trình rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, 3 con giáp Cát tinh trợ vận, tiền vô đầy tủ, hái ra bạc vàng, vô vàn may mắn, giàu có nứt vách

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Đúng ngày mai, thứ Năm 5/2/2026, Thần Tài trao điềm lành tận tay, 3 con giáp phú quý tài lộc, tiền của đầy nhà, trúng số độc đắc, sự nghiệp 'bứt tốc như rồng vàng'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tử vi thứ Năm 5/2/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến đáng nể, Mão - Hợi xui xẻo khó tránh, tiền bạc thất thoát liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 4/2/2026, Trời thương Phật độ kiếp, 3 con giáp 'gặp dữ hóa lành', hốt bạc đầy tay, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 58 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi

Đúng hôm nay, thứ Tư 4/2/2026, 3 con giáp đổi mệnh rực rỡ như 'cá chép hóa rồng', sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền tài lũ lượt chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 8 phút trước
Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’

Phát hiện người đàn ông tử vong, bên cạnh có mảnh giấy ghi ‘xin lỗi ba má’

Đời sống 4 giờ 28 phút trước
Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Đừng coi thường quả sung, "thứ quả của nhà nghèo" nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Dinh dưỡng 4 giờ 28 phút trước
Gần 50 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên

Gần 50 người nhập viện nghi ngờ ngộ độc thực phẩm sau tiệc tất niên

Đời sống 4 giờ 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Cháy lớn ở khu dân cư, hàng trăm ngôi nhà bị thiêu rụi, khói dày đặc bốc lên trời

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Nam tài xế mở cửa xe gây tai nạn, bé 5 tuổi tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/2/2026: Vàng miếng SJC bật tăng 7,5 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Ngỡ ngàng công dụng của loài hoa ăn được tại Việt Nam là "kháng sinh tự nhiên" giúp bảo vệ gan và tim mạch

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Vì sao quả sầu riêng thơm lừng, béo ngậy lại được ví như "siêu thuốc" tự nhiên cho cơ thể?

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất

Đừng coi thường đậu rồng, loại rau dân dã đang trở thành nguồn dược liệu tiềm năng bậc nhất

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: "Thần dược" bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt

Ngỡ ngàng lợi ích từ loại củ đỏ rẻ tiền: "Thần dược" bổ máu, bảo vệ tim mạch cực tốt

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Quả khế, từ món ăn dân dã đến bài thuốc quý cho sức khỏe mà bạn không nên bỏ lỡ

Được ví là "nhân sâm của người Việt", loại hạt này nấu món gì cũng đại bổ, giá lại cực bình dân

Được ví là "nhân sâm của người Việt", loại hạt này nấu món gì cũng đại bổ, giá lại cực bình dân