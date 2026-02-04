Đừng coi thường quả sung, 'thứ quả của nhà nghèo' nay hóa thành trợ thủ vàng cho cơ thể

Quả sung là một loại quả độc đáo giống hình giọt nước, phần lớn đơn độc, ở nách lá, màu xanh lục, màu vàng. Quả sung chứa đầy hàng trăm hạt nhỏ có thể ăn được. Thịt quả màu hồng, có vị ngọt nhẹ. Quả sung phát triển như một cấu trúc rỗng, nhiều thịt, bên trong có nhiều hoa đơn tính.

Thành phần chất xơ có trong quả sung là nguồn thức ăn cần thiết giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật có lợi trong đường ruột, góp phần cải thiện quá trình tiêu hóa, ngăn ngừa các tình trạng như đầy hơi, chướng bụng, khó tiêu,...

Duy trì hoạt động của hệ thần kinh

Các vitamin nhóm B có trong quả sung giúp duy trì sự khỏe mạnh của hệ thần kinh, đóng vai trò quan trọng trong cung cấp năng lượng cho tế bào thần kinh. Ngoài ra, vitamin B1 giúp giảm căng thẳng thần kinh và tăng khả năng sáng tạo.

Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe xương khớp

Quả sung là nguồn cung cấp canxi và kali dồi dào, đây đều là các khoáng chất đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự khỏe mạnh của hệ xương khớp. Canxi là thành phần thiết yếu của xương, giúp duy trì cấu trúc xương. Trong khi kali giúp cải thiện mật độ xương và làm chậm quá trình mất xương.

Tốt cho tim mạch

Ăn quả sung có thể cải thiện sức khỏe mạch máu đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Áp lực cao có thể dẫn đến các chứng bệnh như bệnh tim, đột quỵ. Một yếu tố dẫn đến huyết áp cao là mất cân bằng kali do ăn quá nhiều natri và không đủ kali. Quả sung rất giàu kali, có khả năng điều chỉnh tình trạng mất cân bằng này. Lượng chất xơ cao trong kết quả được cung cấp còn góp phần loại bỏ dư thừa natri khỏi cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Kiểm tra lượng đường trong máu

Quả sung có nồng độ axit abscisic cao giúp cải thiện khả năng nạp glucose, insulin nhạy cảm và lượng đường trong máu khi đói. Tuy nhiên, sung lại khô nhiều đường và có thể làm tăng lượng đường trong máu trong thời gian ngắn. Do đó, người cần kiểm soát lượng đường trong máu nên cân nhắc ăn quả tươi thay vì kết quả khô.

Trái sung ăn sống được không? Cách thưởng thức quả sung đúng cách

Quả sung hoàn toàn có thể ăn sống hoặc được chế biến đa dạng như xào, luộc hoặc rang. Sung tươi giữ lại nhiều vitamin A, C và beta-carotene tự nhiên, là lựa chọn tuyệt vời cho món salad hoặc món tráng miệng nhẹ nhàng và ít calo.

“Ăn sung sống là cách đơn giản nhất để hấp thụ tối đa dưỡng chất, giữ nguyên vị ngọt thanh và độ giòn đặc trưng của quả.”

Ảnh minh họa: Internet

Ngâm chua: Đặc biệt, sung non có thể được ngâm chua, tăng độ tươi mát và giàu hương vị, dùng kèm các món ăn khác rất hấp dẫn.

Sấy khô và chế biến: Sung cũng thường được sấy khô, nghiền thành bột hoặc làm nguyên liệu trong các món ăn sáng kết hợp với sữa và đường, mang lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Chế biến trong món ăn: Sung có thể được dùng để làm mứt, nấu cùng thịt hoặc cá, tạo nên hương vị đặc biệt và hàm lượng dinh dưỡng được giữ lại cao.

Thưởng thức kèm với các loại thực phẩm khác: Sung ăn kèm với pho mát, các loại hạt hoặc mật ong giúp tăng hương vị và cung cấp các dưỡng chất bổ sung.