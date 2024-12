Không ngờ quả sung phơi khô có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe, còn là 'thuốc bổ' giúp sống khỏe thọ lâu

Cải thiện sức khỏe hệ tiêu hóa: Từ xa xưa, quả sung đã được dùng như một vị thuốc điều trị thay thế cho những vấn đề liên quan đến tiêu hóa, nổi bật phải kể đến chứng táo bón. Trong quả sung có khá nhiều chất xơ kích thích hệ tiêu hóa hoạt động tốt hơn. Hàm lượng chất xơ này sẽ làm mềm và bổ sung thêm một lượng lớn vào trong phân, làm giảm tình trạng táo bón hiệu quả.

Kiểm soát lượng đường trong máu: Quả sung có chỉ số đường huyết thấp, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, đặc biệt tốt cho người bị tiểu đường. Không chỉ vậy, nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng quả sung có khả năng tăng cường độ nhạy cảm insulin. Insulin là một hormone quan trọng giúp đưa đường glucose từ máu vào tế bào để cung cấp năng lượng. Việc tăng cường độ nhạy cảm insulin nhờ quả sung giúp cơ thể sử dụng glucose hiệu quả hơn, từ đó cải thiện tình trạng bệnh tiểu đường.

Chống oxy hóa, tăng cường miễn dịch: Sung chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C, polyphenol, giúp trung hòa các gốc tự do, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, ngăn ngừa lão hóa và ung thư. Trong khi đó, vitamin C và chất chống oxy hóa: Giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Kali trong quả sung giúp cân bằng lượng natri trong cơ thể, từ đó kiểm soát huyết áp hiệu quả. Chất xơ và pectin trong sung giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sung chứa chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa sự hình thành các mảng bám trong động mạch, cải thiện lưu thông máu.

Những người không nên ăn quả sung

Người có tiền sử máu khó đông, đang dùng thuốc chống đông: nguy cơ chảy máu trong.

Người đang dùng thuốc hạ đường huyết, có đường huyết thấp: nguy cơ tụt đường huyết.

Người có hệ tiêu hóa kém: nguy cơ khó tiêu, đầy hơi, nặng bụng.

Người đang bị sỏi mật, sỏi thận, sỏi bàng quang: làm chậm quá trình tan sỏi, sỏi gia tăng kích thước.

Lưu ý để sử dụng quả sung đúng cách