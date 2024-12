Bên cạnh hương vị hấp dẫn, loại quả này còn chứa hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, được khoa học chứng minh là tốt cho sức khỏe. Cụ thể, trong 100g sơ ri có 32 kcal, 0,40g chất đạm, 1,1g chất xơ, 1677,6 mg vitamin C, 12 mg canxi, 146 mg kali, 18 mg magie… Trong đó, hàm lượng vitamin C của loại quả này vô cùng vượt trội, cao cấp 50 - 100 lần sao với cam hoặc chanh. Ngoài ra, sơ ri cũng rất giàu vitamin B1, B2, B3.

Ở quả sơ ri, các nhà nghiên cứu tìm ra một hỗn hợp gồm đa dạng các chất chống oxy hóa như: bioflavonoid, carotenoid, vitamin C,... Chúng có vai trò trung hòa tác hại của các gốc tự do đối với các cơ quan và mô quan trọng.

Chưa hết, những chất này sẽ ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các gốc tự do - sản phẩm phụ của quá trình trao đổi chất bình thường của tế bào, có thể khiến các tế bào khỏe mạnh đột biến thành các tế bào không khỏe mạnh hoặc ung thư. Khoa học cũng chứng minh rằng, quả sơ ri có thể làm giảm nguy cơ mắc ung thư phổi.

Ảnh minh họa: Internet

Giảm đường huyết

Nước ép sơ ri được dùng để hỗ trợ ngăn ngừa tăng đường huyết ở bệnh nhân tiểu đường. Do nước ép sơ ri có thể giảm lượng đường một cách đáng kể. Đồng thời, sơ ri còn giúp giảm cholesterol và chất béo... một trong những nguyên nhân gây ra bệnh tiểu đường.

Chống lão hóa

Các gốc tự do gây ra thiệt hại cho collagen của da, chịu trách nhiệm cho sức mạnh và độ đàn hồi của da. Điều này dẫn đến sự lão hóa của da. Chất chống oxy hóa trong quả sơ ri có thể giúp giảm stress oxy hóa và ngăn ngừa tổn thương cho da, do đó ngăn ngừa lão hóa sớm. Đây là lý do tại sao quả sơ ri được nhiều ngành công nghiệp mỹ phẩm sử dụng rộng rãi trong các loại kem chống lão hóa.

Tốt cho tim mạch

Lượng acid amin, muối khoáng, vitamin, glucid được tìm thấy trong quả sơ ri có thể giúp cơ thể hấp thụ các chất dinh dưỡng tốt hơn. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc ăn quả sơ ri với sức khỏe tim mạch của con người.

Tăng cường sức khỏe gan

Chiết xuất bột quả sơ ri được sử dụng đáng kể để giảm viêm gan. Nghiên cứu đăng tải trên Health chỉ ra rằng tác dụng bảo vệ gan của quả sơ ri có liên quan đến các chất dinh dưỡng chống oxy hóa của nó như vitamin C giúp trung hòa các gốc tự do và bảo vệ gan khỏi bị hư hại.

Ảnh minh họa: Internet

Thúc đẩy giảm cân

Axit ascorbic có trong sơ ri rất hữu ích đối với lượng mỡ thừa trong cơ thể. Nó có thể giúp ngăn ngừa béo phì và các biến chứng liên quan béo phì như bệnh tiểu đường và bệnh tim. Loại trái cây giàu chất chống ôxy hóa này giúp đốt cháy chất béo và phân giải chất béo trung tính trong các mô mỡ, do đó thúc đẩy quá trình giảm cân.

Có lợi cho hệ miễn dịch

Với dưỡng chất dồi dào, quả sơ ri sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều chất cần thiết và duy trì tốt thì hệ thống miễn dịch cũng sẽ ngày một cải thiện. Do đó, khi ăn sơ ri thường xuyên, cơ thể con người cũng sẽ được bảo vệ khỏi những tác nhân gây bệnh bên ngoài.

Mặc dù là loại quả mang đến nguồn dinh dưỡng dồi dào nhưng bạn cũng không nên lạm dụng quá nhiều, nên cân nhắc bổ sung đầy đủ chất từ những loại trái cây khác nữa nhé!