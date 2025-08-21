Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy chiếc đu quay này lao xuống với tốc độ nhanh, đâm sầm vào mặt đất, trong khi nhiều người vẫn đang ngồi trên ghế.

Theo thông tin từ Ngôi sao, dẫn tin từ Daily Mail, một vụ tai nạn thương tâm đã xảy ra tại một hội chợ ở Ấn Độ khi một trò chơi cảm giác mạnh bất ngờ gặp sự cố, rơi thẳng từ độ cao 15 m xuống đất.

Cụ thể, trò chơi cảm giác mạnh gặp sự cố khi nhiều người vẫn còn trên ghế. Đoạn video ghi lại khoảnh khắc kinh hoàng cho thấy chiếc đu quay này rơi thẳng đứng với tốc độ lớn, rồi đâm sầm xuống mặt đất. Xung quanh, những người chứng kiến la hét thất thanh.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, vụ việc khiến 12 người bị thương nặng, trong đó có hai trẻ em. Tất cả các nạn nhân đã được khẩn trương đưa đến bệnh viện để cấp cứu. Hiện nguyên nhân của vụ tai nạn đang được các nhà chức trách địa phương điều tra làm rõ.

Nguyên nhân sự cố đang được giới chức địa phương điều tra.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/u-quay-roi-tu-do-15m-hang-loat-nguoi-bi-thuong-nang-trong-o-co-2-tre-em-740339.html