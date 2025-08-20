Tàu hỏa tông vào nhóm công nhân đang làm việc, 7 người thương vong

Thế giới 20/08/2025 16:07

Vụ tai nạn đường sắt nghiêm trọng ở quận Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ báo Chosun, khoảng 10h52 sáng 19-8, khi di chuyển qua huyện Cheongdo, tỉnh Gyeongsangbuk, phía đông nam Hàn Quốc, đoàn tàu hỏa Mugunghwa bất ngờ đâm trúng bảy công nhân đang kiểm tra đường ray trên tuyến Gyeongbu.

Trong số các nạn nhân, nhân viên công ty kiểm tra an toàn công trình A (36 tuổi) và một người khác được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng không qua khỏi.

Nhân viên Tổng công ty Đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) B (29 tuổi) cùng ba người khác bị thương nặng, trong khi một công nhân 66 tuổi chỉ bị thương nhẹ.

Tàu hỏa tông vào nhóm công nhân đang làm việc, 7 người thương vong - Ảnh 1
Cảnh sát và các nhà chức trách đang điều tra tại hiện trường vụ tai nạn tàu hỏa sáng 19/8 ở tỉnh Gyeongsangbuk, miền đông nam Hàn Quốc - Ảnh: YONHAP

Nhóm công nhân trên đang rà soát các hạng mục kết cấu đường sắt bị hư hại do mưa lớn gần đây tại khu vực Cheongdo. 

Lúc 10h45 cùng ngày, ông A và đồng nghiệp đã được lãnh đạo ga Namseonghyeon cho phép kiểm tra chi tiết. Họ đi vào đường ray qua cổng vào và di chuyển dọc theo bên trái tuyến đường sắt, nhưng gặp nạn chỉ bảy phút sau đó.

Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Mugunghwa đang chạy từ ga Dongdaegu (thành phố Daegu, thủ phủ tỉnh Gyeongsangbuk) về ga Jinju (tỉnh Gyeongsangnam) và lao vào nhóm công nhân từ phía sau khi họ vẫn đang đi bộ trên đường ray.

Mặc dù điện thoại của nhân viên B có cài ứng dụng phát cảnh báo khi tàu hỏa đến gần, song tín hiệu này không đủ để ngăn thảm kịch.

Cơ quan điều tra nhận định vị trí xảy ra tai nạn nằm ở đoạn đường cong, khuất tầm nhìn, có thể khiến lái tàu không kịp nhìn thấy công nhân.

Một quan chức cứu hỏa cho biết do tàu chạy bằng điện nên tiếng ồn phát ra nhỏ hơn tàu hỏa thông thường, khiến công nhân khó nhận biết tàu đang tới, đặc biệt trong điều kiện có nhiều tạp âm xung quanh.

Tàu hỏa tông vào nhóm công nhân đang làm việc, 7 người thương vong - Ảnh 2
Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tai nạn đường sắt ở quận Cheongdo, tỉnh Gyeongsang Bắc, Hàn Quốc ngày 19/8/2025 - Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo thông tin từ VTV News, dẫn tin từ KORAIL, nhóm công nhân đang tiến hành kiểm tra hạ tầng đường sắt để đánh giá mức độ hư hại sau đợt mưa lớn gần đây tại Cheongdo. Cơ quan này cho biết một cuộc điều tra đã được tiến hành để xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn.

Cảnh sát cũng đang xem xét liệu các đơn vị liên quan có tuân thủ đầy đủ các quy định an toàn theo Luật An toàn Đường sắt hay không.

Do ảnh hưởng từ vụ việc, hoạt động vận hành đường sắt tại khu vực này đã bị gián đoạn một phần, gây chậm trễ cho một số tuyến tàu.

Đây không phải lần đầu tiên Hàn Quốc chứng kiến tai nạn liên quan đến công nhân bảo trì đường sắt, qua đó một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc siết chặt quy trình an toàn lao động trong ngành đường sắt, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai và mưa lớn ngày càng gia tăng.

