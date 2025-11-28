Cháy quán karaoke rộng hơn 300 m2: Khói lửa dữ dội, cảnh sát đeo bình dưỡng khí tiếp cận bên trong

Hỏa hoạn bùng lên tại quán bar, karaoke Romance rộng hơn 300 m2 nằm ngay trên quốc lộ 1, đoạn qua xã Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai vào tối 27/11. Khói lửa dữ dội bao trùm cả khu vực, lực lượng chức năng đã huy động nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường dập lửa.

Theo thông tin từ VOV, chiều 27/11, một vụ hỏa hoạn xảy ra tại quán karaoke Romance, ấp Quảng Hòa, xã Trảng Bom. Cột khói đặc quánh bốc cao, bao trùm khu dân cư. Cụ thể, hơn 17h30 cùng ngày, người dân phát hiện lửa bùng lên từ khu vực bảng hiệu quán karaoke Romance. Khói bốc lên cuồn cuộn, tỏa ra nghi ngút và có nguy cơ cháy lan sang các nhà dân cạnh đó.

Do quán đã ngưng hoạt động từ lâu, bên trong chứa nhiều vật liệu dễ cháy như mút xốp, bàn ghế cũ, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, bao trùm một góc bảng hiệu chỉ trong vài phút. Đám cháy gần cây xăng nên lực lượng chữa cháy phải chia thành nhiều phun nước ngăn cháy lan - Ảnh: VOV Theo thông tin từ VietNamNet, nhận tin báo, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 5 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Đồng Nai) lập tức điều động 4 xe cứu hỏa cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Do lửa lan nhanh và khói dày đặc, việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn.

Các chiến sĩ chia nhiều hướng triển khai dập lửa, vừa phun nước làm mát để ngăn cháy lan, vừa kiểm soát đám cháy. Khói đen nghi ngút buộc cảnh sát phải đeo mặt nạ dưỡng khí để tiếp cận bên trong. Cảnh sát phun nước khống chế đám cháy - Ảnh: VietNamNet Đến hơn 18h30, lực lượng cứu nạn cứu hộ phải cắt cửa phía sau quán để khống chế đám cháy, ngăn ngọn lửa bùng phát trở lại. Bước đầu, lực lượng chức năng chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra, làm rõ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chay-quan-karaoke-rong-hon-300-m2-khoi-lua-du-doi-canh-sat-eo-binh-duong-khi-tiep-can-ben-trong-747512.html