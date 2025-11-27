Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế

Cơ quan điều tra ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo thông tin trên VTC News, ngày 26/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn ra quyết định khởi tố vụ án Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ đề điều tra vụ tai nạn giữa 2 ô tô trên Quốc lộ 1 khiến 4 người tử vong và 2 người bị thương.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng ra lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với tài xế Lại Quang Nhân (SN 1993, trú tại xã Thường Tín, TP Hà Nội) về hành vi Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

12h48 ngày 26/11, tài xế Lại Quang Nhân lái ô tô con biển số 19A-483.13 theo hướng Lạng Sơn - Hà Nội. Khi đến Km 42+600 Quốc lộ 1, thuộc địa phận thôn Hợp Nhất, xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn, ô tô tông vào xe đầu kéo biển kiểm soát 98E-000.77, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 98R-013.92 do anh Phạm Văn Dũng (SN 1981, trú tại xã Việt Yên, tỉnh Bắc Ninh) đang lái theo hướng ngược lại.

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Báo VTC News. 

Vụ tai nạn khiến 4 người tử vong (3 nam, 1 nữ, đều trên ô tô con), 2 người bị thương (tài xế và một cháu bé).

Theo báo cáo ban đầu, nguyên nhân sơ bộ do xe con đi không đúng phần đường đâm trực diện xe đầu kéo.

Ngay sau vụ việc, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn có mặt tại hiện trường, trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ cùng Công an xã Nhân Lý phối hợp lực lượng chức năng khẩn trương cứu nạn, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tai nạn. Ông cũng thăm hỏi, động viên các nạn nhân bị thương.

Vụ ô tô lấn làn tông xe đầu kéo, 4 người tử vong ở Lạng Sơn: Khởi tố vụ án, bắt giữ tài xế - Ảnh 2
Lãnh đạo UBND, Công an tỉnh Lạng Sơn thăm hỏi người bị thương. Ảnh: VTC News. 

Như trước đó báo VNExpress đưa tin, khoảng 13h30, xe 7 chỗ biển số Phú Thọ do anh Lại Quang Nhân, 32 tuổi, trú tại xã Thường Tín (TP Hà Nội) điều khiển, di chuyển theo hướng Lộc Bình - Hà Nội. Khi đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Nhân Lý, xe bất ngờ lấn sang phần đường ngược chiều và đâm trực diện xe đầu kéo biển Bắc Giang cũ do tài xế Phạm Văn Dũng, 44 tuổi, trú tại xã Việt Yên (tỉnh Bắc Ninh) cầm lái. Thời điểm này đường khô ráo, lưu lượng xe ít, chỉ có hai phương tiện qua lại.

Cú đâm mạnh khiến ôtô 7 chỗ biến dạng. Ba nam và một nữ, đều trú tại xã Lộc Bình, tử vong tại chỗ. Hai người bị thương gồm tài xế Nhân và một cháu bé được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Tài xế xe đầu kéo không bị thương, xe chỉ vỡ một phần đầu.

Ông Vương Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã Nhân Lý, cho biết trong số 4 nạn nhân tử vong có hai người làm việc tại bệnh viện, đang trên đường đưa một bệnh nhân xuống Hà Nội thì gặp nạn. Dữ liệu ban đầu cho thấy xe đầu kéo chạy khoảng 50 km/h, còn ôtô 7 chỗ vượt quá 70 km/h.

Vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 13 giờ ngày 26/11, tại Km 41, quốc lộ 1A thuộc địa bàn xã Nhân Lý, tỉnh Lạng Sơn.

