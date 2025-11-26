Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh?

Sao quốc tế 26/11/2025 17:22

Theo truyền thông Trung Quốc, gần đây, giới phim ảnh lan truyền một câu chuyện khó tin: để mời được nam diễn viên Lưu Vũ Ninh, nhiều ông chủ đã phá vỡ quy tắc trong ngành.

Gần đây, nhiều nhà sản xuất mang 3 bản tiểu sử nhân vật đến hội nghị đầu tư để giành sự chú ý, có người canh đúng giờ nam diễn viên livestream để chờ gửi kịch bản. Thậm chí, có nhà sản xuất phim tiên hiệp đặt cơm hộp món Đông Bắc (quê hương của Lưu Vũ Ninh) trước 3 tháng, chỉ mong anh “liếc qua kịch bản một lần”.

Cảnh tượng này khiến nhiều người phải thốt lên: “Ngày xưa diễn viên xin cơ hội, giờ ông chủ phải đi xin lịch trình”. Lịch trình của Lưu Vũ Ninh được cho là khó sắp xếp hơn cả những người nổi tiếng hàng đầu.

Lưu Vũ Ninh vừa chứng minh vị thế của mình trong buổi hòa nhạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Khán giả không chỉ có người hâm mộ của anh, mà còn có hàng chục lãnh đạo cấp cao của các nền tảng và công ty phim ảnh, như Vương Hiểu Huy - Giám đốc nội dung iQiYi, Trần Chỉ Hy - Chủ tịch Tập đoàn Wanda, Tề Soái - CEO công ty Ninh Manh Ảnh Thị…

Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 1

Những vị lãnh đạo thường ngày mặc vest chỉnh tề, giờ lại cùng diện áo phông đồng màu với fan của Lưu Vũ Ninh, cầm gậy phát sáng như những người hâm mộ thực thụ đang đi đu idol. Concert của Lưu Vũ Ninh được ví như “buổi họp mặt giới giải trí” hay “buổi tuyển dụng mùa thu” trong giới phim ảnh.

Các ông lớn “phát cuồng” vì Lưu Vũ Ninh đều có lý do. Những thành tích phim ảnh thời gian gần đây của nam diễn viên là yếu tố tạo nên sức hút của anh.

3 bộ phim gần nhất do Lưu Vũ Ninh đóng chính - “Nhất niệm quan sơn”, “Khom lưng”, “Thư quyển nhất mộng” - đều vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên 3 nền tảng lớn (iQiYi, Youku, Tencent).

Trong đó, “Khom lưng” chỉ mất 6 ngày để vượt 30.000 điểm nhiệt độ, lập kỷ lục của nền tảng Tencent Video và được nêu tên trong báo cáo tài chính của tập đoàn.

Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh? - Ảnh 2

Nhưng điều khiến Lưu Vũ Ninh trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu còn do “dịch vụ trọn gói” của anh. Không chỉ là diễn viên, Lưu Vũ Ninh là ca sĩ hát nhạc phim nổi tiếng và thường xuyên mở các buổi livestream quảng bá dự án.

Các ca khúc anh hát cho “Trường ca hành” hay “Thư quyển nhất mộng” đều thành hit, tạo nên vòng tuần hoàn “phim nâng nhạc - nhạc kéo phim”. Các nhà sản xuất tính toán rằng, nếu mời được Lưu Vũ Ninh sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 30% chi phí quảng bá.

Khả năng mang lại doanh thu cho thương hiệu của nam diễn viên cũng đáng kinh ngạc. Chỉ riêng “Khom lưng” đã thu hút 27 thương hiệu quảng cáo. Thời lượng quảng cáo trong các phim anh đóng luôn đứng đầu mỗi năm.

Lưu Vũ Ninh là một ngôi sao “không scandal”, ít khi vướng thị phi. Vì vậy, anh được coi là một lựa chọn an toàn trong giới. Ồn ào lớn nhất của Lưu Vũ Ninh là lộ chuyện từng kết hôn và ly hôn trước khi nổi tiếng, nhưng việc này đã được anh xử lý thỏa đáng, không kéo dài tranh cãi.

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Trong buổi livestream (phát sóng trực tiếp) ngày 23/11, nam ca sĩ kiêm diễn viên Lưu Vũ Ninh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một fan cuồng.

Xem thêm
Từ khóa:   Lưu Vũ Ninh sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Lưu Vũ Ninh bị fan cuồng gọi điện quấy rối khi đang phát trực tiếp

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Khoảnh khắc Trương Lăng Hách xuất hiện trong concert của Lưu Vũ Ninh 'gây bão'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Tham gia hát nhiều nhạc phim, Lưu Vũ Ninh tiết lộ về định hướng tương lai

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

Dù không đóng phim, Lưu Vũ Ninh vẫn đắt đơn hàng nhạc phim cuối năm 2025

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

7 đêm concert của Lưu Vũ Ninh cháy vé chỉ trong vài giây sau khi mở bán

TIN MỚI NHẤT

Đang chơi trên phố, cậu bé bị chó Pitbull hung dữ tấn công và cái kết

Đang chơi trên phố, cậu bé bị chó Pitbull hung dữ tấn công và cái kết

Video 12 phút trước
Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Thế giới 23 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/11/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 27/11/2025, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng Lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Từ cuối tháng 11/2025 dương lịch, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, vượng phát đủ đường, bội thu bạc tỷ, hứng Lộc mỏi tay, cuộc sống dư dả

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Đúng 4 ngày 27/11 và 30/11, 3 con giáp Lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù, tình duyên cực vượng

Đúng 4 ngày 27/11 và 30/11, 3 con giáp Lộc đỏ rực rỡ, gặp thời vượng phát, lắm tiền nhiều của, bỏ túi một khoản kếch xù, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (27/11/2025), 3 con giáp Tài Lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều mai (27/11/2025), 3 con giáp Tài Lộc mỉm cười, tiền bạc phủ phê, sự nghiệp thăng hoa, sung sướng đủ đường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Năng nhặt chặt bị, 3 con giáp càng CHĂM CHỈ càng PHÁT TÀI, giàu lên nhanh chóng, tiền đếm không xuể, xài hoài không hết trong 5 ngày đầu của tháng 12

Năng nhặt chặt bị, 3 con giáp càng CHĂM CHỈ càng PHÁT TÀI, giàu lên nhanh chóng, tiền đếm không xuể, xài hoài không hết trong 5 ngày đầu của tháng 12

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh?

Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh?

Sao quốc tế 3 giờ 8 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Sau đêm nay, 3 con giáp như 'cá chép hóa rồng', tài lộc ngút trời, tiền nhiều như nước, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong 10 ngày tới sẽ đổi vận nhanh chóng, tiền bạc thu về bạt ngàn, sự nghiệp vụt sáng

Thần Tài ‘mở sổ vàng’ trao cho 3 con giáp may mắn tột đỉnh trong 10 ngày tới sẽ đổi vận nhanh chóng, tiền bạc thu về bạt ngàn, sự nghiệp vụt sáng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sao nam 38 tuổi sốc vì phải đóng 'tình chị em' với sao nữ 68 tuổi

Sao nam 38 tuổi sốc vì phải đóng 'tình chị em' với sao nữ 68 tuổi

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Bắt gặp Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ tình tứ dự tiệc cưới thượng lưu

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi phim mới thành tích thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hot

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi khi phim mới thành tích thảm, kéo dài chuỗi 12 năm không có phim hot

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Ngoại hình 'gây sốc' của Trần Hiểu sau khi ly hôn với Trần Nghiên Hy

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'