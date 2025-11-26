Vì sao các nhà sản xuất quyết định 'phá lệ' chỉ vì Lưu Vũ Ninh?

Cảnh tượng này khiến nhiều người phải thốt lên: “Ngày xưa diễn viên xin cơ hội, giờ ông chủ phải đi xin lịch trình”. Lịch trình của Lưu Vũ Ninh được cho là khó sắp xếp hơn cả những người nổi tiếng hàng đầu.

Gần đây, nhiều nhà sản xuất mang 3 bản tiểu sử nhân vật đến hội nghị đầu tư để giành sự chú ý, có người canh đúng giờ nam diễn viên livestream để chờ gửi kịch bản. Thậm chí, có nhà sản xuất phim tiên hiệp đặt cơm hộp món Đông Bắc (quê hương của Lưu Vũ Ninh) trước 3 tháng, chỉ mong anh “liếc qua kịch bản một lần”.

Lưu Vũ Ninh vừa chứng minh vị thế của mình trong buổi hòa nhạc tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Khán giả không chỉ có người hâm mộ của anh, mà còn có hàng chục lãnh đạo cấp cao của các nền tảng và công ty phim ảnh, như Vương Hiểu Huy - Giám đốc nội dung iQiYi, Trần Chỉ Hy - Chủ tịch Tập đoàn Wanda, Tề Soái - CEO công ty Ninh Manh Ảnh Thị…

Những vị lãnh đạo thường ngày mặc vest chỉnh tề, giờ lại cùng diện áo phông đồng màu với fan của Lưu Vũ Ninh, cầm gậy phát sáng như những người hâm mộ thực thụ đang đi đu idol. Concert của Lưu Vũ Ninh được ví như “buổi họp mặt giới giải trí” hay “buổi tuyển dụng mùa thu” trong giới phim ảnh.

Các ông lớn “phát cuồng” vì Lưu Vũ Ninh đều có lý do. Những thành tích phim ảnh thời gian gần đây của nam diễn viên là yếu tố tạo nên sức hút của anh.

3 bộ phim gần nhất do Lưu Vũ Ninh đóng chính - “Nhất niệm quan sơn”, “Khom lưng”, “Thư quyển nhất mộng” - đều vượt mốc 10.000 điểm nhiệt độ trên 3 nền tảng lớn (iQiYi, Youku, Tencent).

Trong đó, “Khom lưng” chỉ mất 6 ngày để vượt 30.000 điểm nhiệt độ, lập kỷ lục của nền tảng Tencent Video và được nêu tên trong báo cáo tài chính của tập đoàn.

Nhưng điều khiến Lưu Vũ Ninh trở thành gương mặt được săn đón hàng đầu còn do “dịch vụ trọn gói” của anh. Không chỉ là diễn viên, Lưu Vũ Ninh là ca sĩ hát nhạc phim nổi tiếng và thường xuyên mở các buổi livestream quảng bá dự án.

Các ca khúc anh hát cho “Trường ca hành” hay “Thư quyển nhất mộng” đều thành hit, tạo nên vòng tuần hoàn “phim nâng nhạc - nhạc kéo phim”. Các nhà sản xuất tính toán rằng, nếu mời được Lưu Vũ Ninh sẽ giúp tiết kiệm ít nhất 30% chi phí quảng bá.

Khả năng mang lại doanh thu cho thương hiệu của nam diễn viên cũng đáng kinh ngạc. Chỉ riêng “Khom lưng” đã thu hút 27 thương hiệu quảng cáo. Thời lượng quảng cáo trong các phim anh đóng luôn đứng đầu mỗi năm.

Lưu Vũ Ninh là một ngôi sao “không scandal”, ít khi vướng thị phi. Vì vậy, anh được coi là một lựa chọn an toàn trong giới. Ồn ào lớn nhất của Lưu Vũ Ninh là lộ chuyện từng kết hôn và ly hôn trước khi nổi tiếng, nhưng việc này đã được anh xử lý thỏa đáng, không kéo dài tranh cãi.