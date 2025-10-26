Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu'

Sao quốc tế 26/10/2025 08:15

Bộ phim cổ trang “Tướng môn Độc Hậu” – dự án chuyển thể từ tiểu thuyết nổi tiếng cùng tên của Thiên Sơn Trà Khách đang trở thành tâm điểm chú ý của giới giải trí Hoa ngữ.

Giữa lúc thông tin Tống Tổ Nhi và Ngao Thụy Bằng chính thức đảm nhận vai chính được lan truyền rộng rãi, Địch Lệ Nhiệt Ba ngày 25.10 đã chính thức lên tiếng từ chối lời mời tham gia bộ phim này, dù trước đó cô là ứng cử viên sáng giá cho vai nữ chính Thẩm Diệu.

Theo các trang tin Trung Quốc, ê-kíp sản xuất “Tướng môn Độc Hậu” từng gửi lời mời đến nhiều tên tuổi hàng đầu nhằm tạo nên sức hút ngay từ giai đoạn đầu triển khai. Tuy nhiên, nữ diễn viên sinh năm 1992 đã từ chối với lý do lịch trình dày đặc, đồng thời muốn tập trung cho các dự án hiện đại và điện ảnh sắp tới.

Trước Địch Lệ Nhiệt Ba, Lưu Vũ Ninh - người được đồn đoán sẽ vào vai nam chính Tạ Cảnh Hành cũng đã lên tiếng phủ nhận việc tham gia, cho biết anh chưa từng nhận được kịch bản phim này và sẽ không tham gia dự án này.

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu' - Ảnh 1

Kể từ khi có tin Tướng Môn Độc Hậu được chuyển thể, gần 1 năm qua, "dưa" về nam nữ chính do ai đảm nhận lên đều như vắt chanh, gọi tên một loạt ngôi sao hàng đầu từ thế hệ 8X đến lứa Gen Z như Tiêu Chiến, Dương Dương, Hầu Minh Hạo, Thừa Lỗi, Đinh Vũ Hề, Mạnh Tử Nghĩa, Hoàng Dương Điền Điềm, Vương Hạc Đệ, Triệu Lệ Dĩnh... Thậm chí, bất cứ phim nào "có nhiệt" sẽ có blogger Trung tung tin diễn viên của bộ phim đó sẽ là nam - nữ chính của Tướng Môn Độc Hậu.

 

Tin đồn mới nhất đang rầm rộ trên mạng xã hội Trung gọi tên Tống Tổ Nhi và Ngao Thụy Bằng trong vai Thẩm Diệu và Tạ Cảnh Hành. Khá nhiều người ủng hộ nếu "quả dưa" này chín. Ngao Thụy Bằng vừa tạo ấn tượng với Yên thế tử - Yên Trì trong Triều Tuyết Lục, thế tử Tạ Cảnh Hành do anh thể hiện cũng khá đáng chờ đợi. Nhan sắc đạt tiêu chuẩn, khí chất ngang tàng của thiếu niên tướng quân đã được chứng minh. Diễn xuất cũng không tệ.

Dù là trước hay sau khi "hồi sinh" hậu ồn ào trốn thuế, Tống Tổ Nhi đã là cái tên được nhiều người đề cử cho vai chính trong bất kỳ bài đăng nào về Tướng Môn Độc Hậu. Diễn xuất hay nhan sắc đều được xếp vào top đầu của lứa diễn viên cùng thế hệ. Tống Tổ Nhi còn được khen hết lời với khí chất mỹ nhân khuynh thành có thể cảm nhận bằng mắt, không cần bất cứ nhân vật nào "nói hộ".

Sau Lưu Vũ Ninh, Địch Lệ Nhiệt Ba từ chối tham gia dự án 'Tướng môn Độc Hậu' - Ảnh 2

“Tướng môn Độc Hậu” xoay quanh hành trình trùng sinh của Thẩm Diệu, tiểu thư tướng môn sau khi bị phản bội và mất hết tất cả. Trở lại năm 14 tuổi, cô quyết tâm thay đổi số phận, bảo vệ gia tộc và viết lại mối tình cùng Tạ Cảnh Hành – vị tướng tài giỏi, trọng nghĩa khinh tình. Câu chuyện mang đậm yếu tố âm mưu – tái sinh – báo thù, được đánh giá có tiềm năng trở thành “bom tấn cổ trang” nếu được đầu tư chỉn chu.

Dù không có hai tên tuổi đình đám là Địch Lệ Nhiệt Ba và Lưu Vũ Ninh, phim “Tướng môn Độc Hậu” vẫn được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới trên màn ảnh Hoa ngữ. Với sức hút sẵn có từ nguyên tác và phản ứng tích cực của công chúng, dự án hứa hẹn sẽ là một trong những bộ phim cổ trang được mong chờ nhất trong thời gian tới.

