Lưu Vũ Ninh đã nhiều lần vướng tin đồn đóng vai nam chính trong bộ phim này và cũng nhiều lần lên tiếng phủ nhận nhưng vẫn bị đồn thổi.

Trong buổi livestream mới đây, Lưu Vũ Ninh làm rõ: "Tôi từng phủ nhận từ 800 năm trước rằng, không hề nhận được kịch bản phim “Tướng môn độc hậu” và tính đến ngày 7.10.2025, tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ lời mời nào. Tôi nhắc đến chuyện này không phải để ké danh tiếng ai đâu, mà vì gần đây, tôi cũng thấy có nhiều người tung tin tôi đóng, rồi lại lấy chuyện đó ra chế giễu, xúc phạm tôi”.

Vì vậy, nam diễn viên nhấn mạnh: "Ngay cả khi đoàn phim gửi kịch bản trong tương lai, tôi cũng sẽ không bao giờ nhận lời tham gia. Một khi đã công khai tuyên bố không đóng, nếu tôi nhận lời thì chẳng khác nào tự tát vào mặt mình và hủy hoại chữ tín".

"Tướng môn độc hậu” là tiểu thuyết được xếp vào hàng "tứ đại cổ ngôn" (tiểu thuyết cổ trang ngôn tình nhiều fan nhất tại Trung Quốc). Tác phẩm được xác nhận chuyển thể từ năm ngoái, do Công ty Tân Lệ (Tencent) sản xuất.

Trước đó, tác giả của “Tướng môn độc hậu” là Thiên Sơn Trà Khách đã có 3 tiểu thuyết được chuyển thể thành phim - “Mặc vũ vân gian” (Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt đóng chính), “Quý nữ” (Trần Đô Linh, Tân Văn Lai đóng chính), “Cẩm nguyệt như ca” (Châu Dã, Thừa Lỗi đóng chính).

Các tác phẩm đều đạt thành tích nhất định, đặc biệt là “Mặc vũ vân gian” đã thành công vang dội, trở thành một trong những phim Hoa ngữ nổi tiếng nhất năm 2024. Vậy nên, “Tướng môn độc hậu” cũng được mong đợi không kém. Phim xoay quanh đề tài báo thù, tranh đấu gia tộc, quyền lực và lấy nữ chính làm trung tâm - là dòng phim đang dễ được lòng đại chúng.

Ngay sau khi công bố chuyển thể, đã có nhiều suy đoán về dàn diễn viên chính. Ban đầu có tin đồn Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ đóng vai nữ chính. Nam chính thì có nhiều đồn thổi với những gương mặt khác như Tiêu Chiến, Dương Dương, Thành Nghị, Vương Hạc Đệ, Lưu Vũ Ninh…

Sau đó, lại có tin đồn Tống Tổ Nhi sẽ đóng nữ chính, sánh đôi cùng Thừa Lỗi hoặc Ngao Thụy Bằng…

Nhà sản xuất đến nay chưa công bố diễn viên chính của phim, nhưng hàng loạt tin đồn đã khiến cộng đồng fan của các diễn viên tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, đây là chiêu trò từ phía nhà sản xuất để tạo chủ đề thảo luận cho dự án.

Song, việc có quá nhiều tin đồn không chính xác cũng khiến dự án vướng tiếng xấu, thậm chí có thể gây tác dụng ngược, khiến khán giả mất thiện cảm.