Một nữ sinh lớp 8 ở An Giang bị 2 nam sinh cùng khối đánh và đạp vào đầu. Các học sinh khác quay clip rồi đăng trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh xô xát trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm. Qua xác minh ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 23.9.2025 tại phòng học lớp 8A5 (buổi học trái buổi).

Kết quả xác minh cho thấy, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc để làm rõ sự việc. Qua trao đổi, các em đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8. Trong đó, một học sinh là người bị đánh (N.T.H.T); hai học sinh khác tham gia đánh (N.N.A, N.Q.Đ); một học sinh quay video (N.P.Đ.N); và một học sinh dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn để quay, đồng thời có hành vi cổ vũ (P.H.V.P).

Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phối hợp vận động gỡ bỏ clip trên mạng xã hội và tiến hành xử lý theo quy định.

Đoạn clip quay cảnh nữ sinh lớp 8 bị nam sinh cùng khối đánh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Chợ Vàm cho biết, đơn vị đã nắm thông tin, đồng thời phát hành thông cáo báo chí chính thức về vụ việc vào sáng 9/10.

UBND xã Chợ Vàm cho biết, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh có liên quan cùng phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, gia đình 2 nam sinh đã nhận trách nhiệm về hành vi của con em mình. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm.

Về phía gia đình, phụ huynh của các học sinh tham gia vào vụ việc đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh, đồng thời cam kết sẽ quan tâm, giáo dục con em mình tốt hơn. Tuy nhiên, gia đình nữ sinh bị đánh không đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Công an xã Chợ Vàm đã tiếp nhận trình báo từ gia đình nữ sinh bị đánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu Ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phan-no-vu-2-nam-sinh-anh-toi-tap-keo-le-1-nu-sinh-trong-lop-hoc-743760.html