Phẫn nộ vụ 2 nam sinh đánh tới tấp, kéo lê 1 nữ sinh trong lớp học

Đời sống 09/10/2025 12:10

Một nữ sinh lớp 8 ở An Giang bị 2 nam sinh cùng khối đánh và đạp vào đầu. Các học sinh khác quay clip rồi đăng trên mạng xã hội khiến dư luận bức xúc.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 6/10, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một nhóm học sinh xô xát trong lớp học tại Trường THCS Chợ Vàm. Qua xác minh ban đầu của nhà trường, sự việc xảy ra vào khoảng 9h ngày 23.9.2025 tại phòng học lớp 8A5 (buổi học trái buổi).

Kết quả xác minh cho thấy, ngay khi tiếp nhận thông tin, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh liên quan và phụ huynh đến làm việc để làm rõ sự việc. Qua trao đổi, các em đã nhận trách nhiệm về hành vi của mình.

Nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa một nhóm học sinh cùng khối lớp 8. Trong đó, một học sinh là người bị đánh (N.T.H.T); hai học sinh khác tham gia đánh (N.N.A, N.Q.Đ); một học sinh quay video (N.P.Đ.N); và một học sinh dùng điện thoại cá nhân cho bạn mượn để quay, đồng thời có hành vi cổ vũ (P.H.V.P).

Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm, phối hợp vận động gỡ bỏ clip trên mạng xã hội và tiến hành xử lý theo quy định.

Phẫn nộ vụ 2 nam sinh đánh tới tấp, kéo lê 1 nữ sinh trong lớp học - Ảnh 1
Đoạn clip quay cảnh nữ sinh lớp 8 bị nam sinh cùng khối đánh - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, liên quan vụ việc, lãnh đạo UBND xã Chợ Vàm cho biết, đơn vị đã nắm thông tin, đồng thời phát hành thông cáo báo chí chính thức về vụ việc vào sáng 9/10. 

UBND xã Chợ Vàm cho biết, Ban Giám hiệu Trường THCS Chợ Vàm đã mời các học sinh có liên quan cùng phụ huynh đến làm việc.

Tại buổi làm việc, gia đình 2 nam sinh đã nhận trách nhiệm về hành vi của con em mình. Nhà trường đã yêu cầu các học sinh viết bản kiểm điểm. 

Về phía gia đình, phụ huynh của các học sinh tham gia vào vụ việc đã trực tiếp gặp gỡ, xin lỗi gia đình nữ sinh bị đánh, đồng thời cam kết sẽ quan tâm, giáo dục con em mình tốt hơn. Tuy nhiên, gia đình nữ sinh bị đánh không đồng ý hòa giải và đề nghị chuyển vụ việc đến cơ quan chức năng để xử lý theo pháp luật.

Công an xã Chợ Vàm đã tiếp nhận trình báo từ gia đình nữ sinh bị đánh và đang tiến hành xác minh, làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Bàng hoàng người đàn ông tát liên tục vào đầu nữ điều dưỡng Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu

Ngày 8/10, Công an phường Phước Thắng (TP.HCM) đã lấy lời khai điều dưỡng N.P.T.A.T của Bệnh viện Vũng Tàu để điều tra việc nữ điều dưỡng này bị người đàn ông đánh trong bệnh viện.

Xem thêm
Từ khóa:   bạo lực học đường tin moi đánh bạn trong lớp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Đời sống 8 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, 3 con giáp gặp trăm sự lành, tỷ sự may mắn, công việc phất lên như diều gặp gió, Tiền Tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Đúng ngày mai, thứ Tư 15/10/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', gom tiền về đầy tay, dễ dàng đổi đời giàu sang

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tử vi thứ Tư 15/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi phúc lộc sâu dày, tiền tài ào vào nhà, Mão - Thân sự nghiệp trắc trở, xui xẻo bủa vây không buông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 14/10/2025, 3 con giáp hưởng trọn Vinh Hoa Phú Quý, tiền bạc rủng rỉnh, sống trong giàu sang, nhân duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Đúng hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, vận xui qua đi, may mắn gõ cửa, 3 con giáp khai thông vận mệnh, phước lộc đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'bứt tốc như rồng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

4 tác dụng phụ cần cảnh giác khi ăn dứa sai cách

Sống khỏe 2 giờ 8 phút trước
Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Sau hôm nay, thứ Ba 14/10/2025, Thần Tài ban lộc, 3 con giáp tài lộc không ngớt tay, công thành danh toại, hậu vận phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

NÓNG: Khởi tố, bắt giữ DJ Ngân 98 về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

DJ Ngân 98 bị bắt vì sản xuất, buôn bán hàng giả: Không thành khẩn, khai nhận quanh co, trốn tránh trách nhiệm

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

Bạn trai nổi tiếng gắn bó 7 năm đầy thị phi với Ngân 98 trước khi bị bắt là ai?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2025: Tăng bùng nổ, vàng miếng SJC vượt ngưỡng 144,1 triệu đồng/lượng

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

CLIP: Ngân 98 cúi đầu xin lỗi tất cả khách hàng, gửi lời khuyên đến các shop khác

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Công an vào cuộc vụ bé trai 10 tuổi bị đưa vào phòng tra hỏi vì nghi lấy cắp socola ở siêu thị

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Thông tin mới vụ lật xe khách ở Lào Cai: Số người thương vong tăng lên 23

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Sau khi Ngân 98 bị bắt, công an TP.HCM triệu tập ca sĩ Lương Bằng Quang để làm rõ nhiều tình tiết quan trọng

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang

Phát hiện nam sinh viên bị 'bắt cóc online', tự nhốt mình trong ngôi nhà hoang