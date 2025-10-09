Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử

Đời sống 09/10/2025 08:56

Suốt đêm 8/10, hàng ngàn người dân cùng lực lượng chức năng xúc từng bao cát, tạo đập ngăn dòng lũ sông Cầu sắp tràn bờ đê bảo vệ khu phố Đẩu Hàn.

 

Theo thông tin báo Dân Trí, đêm 8/10, 1.600 người gồm lực lượng quân đội, công an, người dân căng mình đắp nâng cao tuyến đê bối để bảo vệ khu phố Đẩu Hàn, Bắc Ninh. Sáng 9/10, khu phố được bảo vệ an toàn trước cơn lũ lịch sử.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử - Ảnh 1
Toàn cảnh đê Đẩu Hàn. Ảnh: VOV. 

Trước diễn biến lũ trên sông Cầu tăng cao, vào lúc 20h ngày 8/10, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự phường Kinh Bắc huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng hàng nghìn người dân khu phố Đẩu Hàn (phường Kinh Bắc) đắp nâng cao tuyến đê bối chạy dọc sông.

Từ 19h đến 21h đêm 8/10, các lực lượng đã tiến hành đắp bao cát gia cố các vị trí xung yếu, đắp nâng cao tuyến đê.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử - Ảnh 2
Các lực lượng công an, quân đội cùng người dân địa phương đắp bao cát để nâng cao tuyến đê. Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc (tỉnh Bắc Ninh), đến 8h ngày 9/10, tuyến đê qua khu phố Đẩu Hàn đã cơ bản ổn định, đảm bảo an toàn.

Ông Hiếu cho biết, đêm 8/10 khoảng 1.600 người thuộc các lực lượng như: Quân đội, công an, người dân địa phương đã sử dụng hàng nghìn khối cát đóng vào các bao để đắp nâng cao tuyến đê bối.

"Chúng tôi đắp nâng cao đê từ 80cm đến 1,1m. Hiện (8h ngày 9/10) nước sông vẫn lên nhưng theo tính toán lũ sẽ đạt đỉnh vào trưa nay thì các tuyến đê trọng yếu vẫn cao hơn nước lũ khoảng 40-50cm, đảm bảo an toàn", ông Nguyễn Mạnh Hiếu nói.

Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc cho biết thêm, ngoài việc gia cố đê bối ở khu phố Đẩu Hàn, địa phương còn yêu cầu lực lượng chức năng vận động, giúp người dân vận chuyển đồ dùng, tài sản đến nơi an toàn, đặc biệt là người già, trẻ nhỏ di dời khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ ngập lụt.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử - Ảnh 3
Trong đêm đông đảo người dân địa phương đã tới hộ trợ đắp đê Đẩu Hàn. Ảnh: VOV

Đồng thời UBND phường Kinh Bắc cũng tiếp tế, hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết, góp phần bảo vệ an toàn cho tính mạng, sức khoẻ và tài sản của nhân dân.

Ông Nguyễn Hữu Tầu, Trưởng khu phố Đẩu Hàn, khẳng định, hiện tuyến đê bối đã được gia cố với cao trình vượt mức đỉnh lũ dự báo trên sông Cầu tại khu vực Đáp Cầu.

Chia sẻ trên VOV, là người trực tiếp tha gia đắp hộ đê, chị Nguyễn Thị Trà, giáo viên Trường mầm non Hòa Long, phường Kinh Bắc (Bắc Ninh) cho biết, hiện tại do học sinh đang trong quá trình nghỉ học để phòng tránh mưa lũ, chị và 8 cô giáo nữa tăng cường hộ đê, xúc cát, đắp bờ bao tránh tràn bờ từ 2 ngày hôm nay.

“Ngay từ chiều nay, có khoảng 40 giáo viên nữa hỗ trợ cùng người dân, bộ đội, công an kè thêm bờ nhằm tránh thiệt hại tàn sản không đáng có xảy ra. Rút kinh nghiệm từ năm ngoái, sau bão Yagi, nước sông Cầu cũng lên cao, người dân và lực lượng chức năng có mặt từ sớm để gia cố đê Đẩu Hàn”, chị Trà nói.

Lũ sông Cầu đạt đỉnh, 1.600 người căng mình xuyên đêm đắp đê Đẩu Hàn trước cơn lũ lịch sử - Ảnh 4
Hàng nghìn bao cát đã được đắp nhằm ngăn mực nước sông Cầu tràn qua. Ảnh: VOV. 

Theo người dân phường Kinh Bắc cho biết: "Ngay khi nhận được thông tin mực nước sông Cầu tiếp tục dâng cao, người dân chúng tôi lo sợ nước tràn qua đê, gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt. Khi lực lượng chức năng cùng với chính quyền huy động người dân ra đắp đê ngăn tràn, người dân trong thôn, làng đồng lòng hưởng ứng tình nguyện hỗ trợ nhằm hạn chế thiệt hại không đáng có xảy ra".

Khu phố Đẩu Hàn, phường Kinh Bắc có khoảng 400 hộ dân với gần 2.000 nhân khẩu. Tuyến đê bối Đẩu Hàn dài khoảng 4km.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, mực nước lúc 23h ngày 8/10 trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu (Bắc Ninh) là 7,11m, trên báo động 3 0,81m; tại trạm Phúc Lộc Phương là 9,4m trên báo động 3 1,4m.

Trên sông Thương (Bắc Ninh) tại trạm Cầu Sơn là 18,35m, trên báo động 3 2,35m, trên mức lịch sử 0,74m; tại trạm Phủ Lạng Thương 7,58m, trên báo động 1,28m, trên mức lũ lịch sử năm 1986 là 0,05m.

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Có thể vượt mức lịch sử

Lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, sông Thương: Có thể vượt mức lịch sử

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Cầu tại trạm Đáp Cầu tiếp tục lên trên mức BĐ3, tại trạm Gia Bảy tiếp tục xuống và ở trên mức lịch sử; lũ trên sông Thương tại trạm Phủ Lạng Thương tiếp tục lên và có khả năng vượt mức lũ lịch sử năm 1986 (7,52m).

