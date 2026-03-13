Đang thực hiện nhiệm vụ tại ngã tư đường Bạch Đằng – Đinh Bộ Lĩnh, cán bộ Đội CSGT Hàng Xanh (thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM) được người dân nhờ hỗ trợ nên liền mở đường đưa ôtô chở sản phụ đến bệnh viện kịp thời.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sáng 13/3, trong lúc làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Đinh Bộ Lĩnh - Bạch Đằng (phường Bình Thạnh, TP.HCM), trung úy Nguyễn Ngọc Tuyển, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (PC08) Công an TP.HCM, nhận được thông tin từ một tài xế ô tô dừng xe nhờ giúp đỡ. Theo tài xế, trên xe có một sản phụ đang đau bụng dữ dội, sắp chuyển dạ, cần nhanh chóng đến bệnh viện để được cấp cứu.

Trước tình huống khẩn cấp, trung úy Tuyển lập tức sử dụng mô tô đặc chủng, bật còi ưu tiên để dẫn đường cho ô tô chở sản phụ di chuyển qua nhiều tuyến đường đông đúc.

Hình ảnh cán bộ Cảnh sát giao thông dẫn đường cho xe chở sản phụ - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, nhờ được lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường kịp thời, chiếc xe đã nhanh chóng đến Bệnh viện Hùng Vương an toàn để các bác sĩ tiếp nhận, chăm sóc cho sản phụ.

Clip về vụ việc cũng được tài xế ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội kèm lời cảm ơn sâu sắc. Hành động nhanh chóng, trách nhiệm của cán bộ Đội Cảnh sát giao thông Hàng Xanh đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng, bày tỏ sự cảm kích trước nghĩa cử đẹp của lực lượng cảnh sát giao thông khi kịp thời giúp đỡ người dân trong tình huống khẩn cấp.

