Tham dự sự kiện với vai trò đại sứ thương hiệu, nữ diễn viên Châu Đông Vũ diện váy ren xuyên thấu màu trắng bạc thuộc bộ sưu tập thu đông 2026. Tuy nhiên, khi những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa được lan truyền, tạo hình của cô nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

Một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất là dáng đi của Châu Đông Vũ trong video. Nhiều bình luận cho rằng bước đi của cô nặng nề, thiếu sự mềm mại và chưa tạo được vẻ thanh thoát tương xứng với bộ lễ phục. Thậm chí có không ít ý kiến chê bai gay gắt, cho rằng khí chất của ảnh hậu Kim Mã bị giảm sút rõ rệt.

Bên cạnh đó, thiết kế trang phục cũng bị đặt dấu hỏi về độ phù hợp với vóc dáng của nữ diễn viên. Với thân hình nhỏ nhắn, Châu Đông Vũ bị cho là không phát huy được ưu điểm khi diện chiếc váy có tà dài và chi tiết nơ cỡ lớn. Một khán giả nhận xét bộ đồ tạo cảm giác nặng nề, làm tỷ lệ cơ thể kém hài hòa và vô tình lấn át vóc dáng vốn mảnh mai của cô.