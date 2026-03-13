'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris

Sao quốc tế 13/03/2026 16:17

Châu Đông Vũ trở thành tâm điểm bàn luận khi xuất hiện tại show Louis Vuitton trong khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris.

Tham dự sự kiện với vai trò đại sứ thương hiệu, nữ diễn viên Châu Đông Vũ diện váy ren xuyên thấu màu trắng bạc thuộc bộ sưu tập thu đông 2026. Tuy nhiên, khi những hình ảnh chưa qua chỉnh sửa được lan truyền, tạo hình của cô nhanh chóng gây ra nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội.

'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh 1'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh 2'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh 3

Một trong những điểm gây tranh cãi nhiều nhất là dáng đi của Châu Đông Vũ trong video. Nhiều bình luận cho rằng bước đi của cô nặng nề, thiếu sự mềm mại và chưa tạo được vẻ thanh thoát tương xứng với bộ lễ phục. Thậm chí có không ít ý kiến chê bai gay gắt, cho rằng khí chất của ảnh hậu Kim Mã bị giảm sút rõ rệt.

Bên cạnh đó, thiết kế trang phục cũng bị đặt dấu hỏi về độ phù hợp với vóc dáng của nữ diễn viên. Với thân hình nhỏ nhắn, Châu Đông Vũ bị cho là không phát huy được ưu điểm khi diện chiếc váy có tà dài và chi tiết nơ cỡ lớn. Một khán giả nhận xét bộ đồ tạo cảm giác nặng nề, làm tỷ lệ cơ thể kém hài hòa và vô tình lấn át vóc dáng vốn mảnh mai của cô.

 

'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh 4'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ vấp tranh cãi khi dự Tuần lễ thời trang Paris - Ảnh 5

Tranh cãi lần này cũng khiến nhiều người nhắc lại hành trình thời trang của Châu Đông Vũ. Xuất thân từ hình tượng trong trẻo trong phim Chuyện tình cây táo gai, cô được đánh giá cao về diễn xuất và có vị trí vững chắc trong lĩnh vực điện ảnh. Tuy nhiên, ở mảng thời trang, nữ diễn viên không ít lần bị cho là chọn trang phục chưa phù hợp với khung người nhỏ, thường bị các thiết kế cầu kỳ hoặc phom lớn “nuốt dáng”.

Châu Đông Vũ sinh năm 1992. Năm 2016, nữ diễn viên giành giải Ảnh hậu Kim Mã qua vai An Sinh trong Thất Nguyệt và An Sinh. Nhiều năm liên tiếp, Châu Đông Vũ luôn đứng top đầu trong thế hệ tiểu hoa đán trong làng giải trí Hoa ngữ. Năm 2020, cô liên tiếp giành giải thưởng Kim Tượng, Kim Kê cho màn thể hiện ấn tượng trong Em của thời niên thiếu.

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2024: Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ chuyển về sống cùng nhau, Huỳnh Hiểu Minh không đến thăm Diệp Kha?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2024: Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ chuyển về sống cùng nhau, Huỳnh Hiểu Minh không đến thăm Diệp Kha?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày hôm nay (26/12/2024) liên quan đến dàn sao Hoa ngữ đình đám khiến cư dân mạng quan tâm và bàn tán xôn xao.

Xem thêm
Từ khóa:   Châu Đông Vũ sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2024: Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ chuyển về sống cùng nhau, Huỳnh Hiểu Minh không đến thăm Diệp Kha?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 26/12/2024: Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ chuyển về sống cùng nhau, Huỳnh Hiểu Minh không đến thăm Diệp Kha?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2024: Dương Tử có tiếng nói trong việc chọn nam chính phim, Châu Đông Vũ nhờ Chương Tử Di giúp đỡ tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 6/12/2024: Dương Tử có tiếng nói trong việc chọn nam chính phim, Châu Đông Vũ nhờ Chương Tử Di giúp đỡ tài nguyên phim?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2024: Dương Mịch không có ý định tái hôn, Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 30/11/2024: Dương Mịch không có ý định tái hôn, Lưu Hạo Nhiên và Châu Đông Vũ đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/11/2024: Triệu Lộ Tư học trang điểm để nâng cao tay nghề, Châu Đông Vũ quyết tâm lấy giải thưởng quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 24/11/2024: Triệu Lộ Tư học trang điểm để nâng cao tay nghề, Châu Đông Vũ quyết tâm lấy giải thưởng quốc tế?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2024: Tiêu Chiến là một người rất kỉ luật, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã chia tay?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 7/8/2024: Tiêu Chiến là một người rất kỉ luật, Châu Đông Vũ và Lưu Hạo Nhiên đã chia tay?

Khoảnh khắc 'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ trò chuyện cùng Song Joong Ki 'gây bão' khắp cõi mạng

Khoảnh khắc 'Ảnh hậu Cbiz' Châu Đông Vũ trò chuyện cùng Song Joong Ki 'gây bão' khắp cõi mạng

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Dọn dẹp phòng tắm, người phụ nữ đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện con rắn cuộn tròn trong bồn cầu

Video 30 phút trước
Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Sao quốc tế 34 phút trước
Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Suốt 2 năm thương cảm chị hàng xóm đơn thân nuôi con, tôi "hóa đá" khi thấy người đàn ông bước ra từ nhà chị chính

Tâm sự 37 phút trước
Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tôi hầm hầm muốn phá đám cưới vì chị dâu tái giá quá sớm, để rồi bật khóc dúi vào tay chị 50 triệu khi biết sự thật

Tâm sự Eva 40 phút trước
Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 42 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Sau đêm nay, 3 con giáp cát khí gia tăng, may mắn ghé thăm, chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Bảy 14/3/2026, thần Tài trao lộc, 3 con giáp giàu sang đến tận cửa, xòe bàn tay hứng tiền, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Đắp thuốc thầy lang chữa gãy xương, một người nhiễm trùng nặng, suýt phải đoạn chi

Sức khỏe 58 phút trước
Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Giá đỡ bằng sắt vô tình chạm vào đường dây điện cao thế khiến 2 công nhân bị điện giật tử vong

Video 1 giờ 0 phút trước
Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Sản phụ trên ô tô đau bụng dữ dội, cảnh sát giao thông mở đường đến bệnh viện

Đời sống 1 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Bảy 14/3/2026 của 12 con giáp dự đoán: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Diễn viên Thái Tư Bối rời TVB sau 13 năm gắn bó

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Tiết lộ mối quan hệ đặc biệt giữa Bạch Lộc và nữ trợ lý lâu năm

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Tiết lộ nguyên tắc hôn nhân kỳ lạ của 'Đường Tăng' Trì Trọng Thụy bên vợ tỷ phú

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Phim của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi làm 'dậy sóng' cuộc đua phim cổ trang

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim

Bất ngờ Chương Tử Di 'hạ mình' đi xin kịch bản để đóng phim