Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng

Đời sống 13/03/2026 17:03

Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với người đàn ông có hành vi túm áo, kéo lê cô gái trên đường ngày 8/3.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố đối với Bàn Văn Huấn (SN 1991, trú thôn Lung Luề, xã Tri Phú, tỉnh Tuyên Quang) về tội Gây rối trật tự công cộng, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật.

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Bị can Huấn bị khởi tố tội Gây rối trật tự nơi công cộng  - Ảnh: Báo Dân trí

Vào khoảng 7h ngày 8/3, Huấn cùng bạn gái là chị H.A.T. (SN 2002, trú phường Đông Hải, TP Hải Phòng) đi taxi từ nơi ở của chị T. đến phà Giải thuộc xã An Thành, TP Hải Phòng.

Sau đó, hai người đi bộ lên phà sang xã Hà Nam, TP Hải Phòng để đến nhà người quen.

 

Thông tin MỚI vụ người đàn ông đánh, kéo lê bạn gái trên đường ở Hải Phòng - Ảnh 2
Cô gái bị túm áo, kéo lê trên đường - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, đến 14h30 cùng ngày (8/3), trong quá trình về nhà, Bàn Văn Huấn và chị H.A.T. đã phát sinh mâu thuẫn, nên Bàn Văn Huấn đã dùng tay, chân đánh vào vùng mặt, túm áo kéo lê chị H.A.T. trong tư thế nằm ngửa trên đường ở bến phà Giải. 

Căn cứ vào các tài liệu trong vụ việc, ngày 13/3, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Văn Huấn.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định.

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