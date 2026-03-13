Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội

Đời sống 13/03/2026 12:04

Ngày 13/3, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội, đang triệu tập một tài xế xe công nghệ để làm rõ hành vi hành hung một nam thanh niên trên đường Phạm Văn Đồng trong đêm 10/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, phản ánh của anh N.T.P. (29 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 23h30 ngày 10/3, anh đứng đón khách tại khu vực số 12 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch, phường Phú Diễn, thì xảy ra mâu thuẫn với một tài xế taxi công nghệ tên T.A..

Anh P. cho biết, người này nghi anh “tranh khách” nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, nam tài xế bất ngờ lao vào hành hung anh ngay trước cửa nhà số 12 Phạm Văn Đồng.

Sau khi bị đánh, anh hoảng sợ bỏ chạy vào nhà xe Trần Anh để lánh nạn. Tuy nhiên, người này không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo, cầm ghế đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể khiến anh choáng váng.

Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã kịp thời can ngăn, đồng thời đưa anh P. tới bệnh viện cấp cứu.

Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội - Ảnh 1
Camera giám sát quay lại cảnh xô xát - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, anh P. đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 13/3, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã xác định được biển số xe liên quan và đang tiến hành triệu tập tài xế xe công nghệ bị tố đánh người để làm rõ vụ việc.

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Liên Bộ Công Thương, Bộ Tài chính vừa quyết định điều chỉnh giá xăng dầu bán lẻ trong nước theo định kỳ. Thời gian điều chỉnh áp dụng 22 giờ ngày 12/3.

Xem thêm
Từ khóa:   đánh người hành hung tin moi

TIN MỚI NHẤT

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời

Trong 9 ngày liên tiếp (13/3-22/3/2026), 3 con giáp số đỏ như son, đại Cát đại Lợi, đời vận lên hương, giàu sang Phú Quý ngút trời

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Cảnh báo: Uống 2 lon nước tăng lực trong đêm, người đàn ông liệt hai chân

Sức khỏe 25 phút trước
Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Nhạc sĩ Minh Khang phản ứng giữa ồn ào nghi văng tục với tài xế xe công nghệ

Hậu trường 1 giờ 47 phút trước
NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Đời sống 2 giờ 37 phút trước
Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội

Đời sống 3 giờ 9 phút trước
Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp khó khăn đủ đường, tiểu nhân bán riết, Tài Vận lao dốc, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không

Cẩn thận 3 ngày tới (13, 14 và 15/3/2026), 3 con giáp khó khăn đủ đường, tiểu nhân bán riết, Tài Vận lao dốc, làm gì cũng xôi hỏng bỏng không

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (14/3-15/3), 3 con giáp tài lộc vô biên, tiền bạc vô tận, làm ăn thăng tiến, liên tiếp đón nhận tin vui

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 38 phút trước
Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người "đại kỵ" này

Rau muống ngon và rẻ, nhưng hãy cẩn thận nếu bạn thuộc nhóm người "đại kỵ" này

Dinh dưỡng 3 giờ 43 phút trước
Trịnh Thăng Bình và danh xưng “cậu ấm tiền nhiều đốt cả thành phố”

Trịnh Thăng Bình và danh xưng “cậu ấm tiền nhiều đốt cả thành phố”

Hậu trường 4 giờ 9 phút trước
Bí quyết làm bánh Mousse trà xanh béo ngậy chỉ với vài bước đơn giản tại nhà

Bí quyết làm bánh Mousse trà xanh béo ngậy chỉ với vài bước đơn giản tại nhà

Món ngon mỗi ngày 4 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp chuẩn bị phát Tài phát Lộc, tiền đếm mãi không hết, đổi đời giàu sụ, thoát nghèo thành công

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

NÓNG: Đại gia kim cương Chu Đăng Khoa bị bắt vì buôn lậu động vật hoang dã

Giá xăng dầu biến động: Doanh nghiệp vận tải đối mặt nhiều áp lực

Giá xăng dầu biến động: Doanh nghiệp vận tải đối mặt nhiều áp lực

An Giang: 63 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem dịp lễ 8/3

An Giang: 63 người nghi bị ngộ độc sau khi ăn bánh kem dịp lễ 8/3

Giá vàng hôm nay, ngày 13/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng miếng SJC mất 1,5 triệu đồng sau một đêm

Giá vàng hôm nay, ngày 13/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng miếng SJC mất 1,5 triệu đồng sau một đêm

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

NÓNG: Giá xăng dầu trong nước bật tăng trở lại từ 22h ngày 12/3/2026

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi

Phẫn nộ nam sinh bị bạn học cùng lớp dùng bút bi đâm kín đùi