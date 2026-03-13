Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội

Đời sống 13/03/2026 12:04

Ngày 13/3, Công an phường Phú Diễn, Hà Nội, đang triệu tập một tài xế xe công nghệ để làm rõ hành vi hành hung một nam thanh niên trên đường Phạm Văn Đồng trong đêm 10/3.

Theo thông tin từ VietNamNet, phản ánh của anh N.T.P. (29 tuổi, trú tại phường Từ Liêm, Hà Nội), khoảng 23h30 ngày 10/3, anh đứng đón khách tại khu vực số 12 Phạm Văn Đồng - Mai Dịch, phường Phú Diễn, thì xảy ra mâu thuẫn với một tài xế taxi công nghệ tên T.A..

Anh P. cho biết, người này nghi anh “tranh khách” nên hai bên lời qua tiếng lại. Sau đó, nam tài xế bất ngờ lao vào hành hung anh ngay trước cửa nhà số 12 Phạm Văn Đồng.

Sau khi bị đánh, anh hoảng sợ bỏ chạy vào nhà xe Trần Anh để lánh nạn. Tuy nhiên, người này không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo, cầm ghế đánh liên tiếp vào vùng đầu và cơ thể khiến anh choáng váng.

Phát hiện vụ việc, những người xung quanh đã kịp thời can ngăn, đồng thời đưa anh P. tới bệnh viện cấp cứu.

Công an vào cuộc vụ tài xế xe công nghệ đánh người giữa đêm ở Hà Nội - Ảnh 1
Camera giám sát quay lại cảnh xô xát - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngay sau đó, anh P. đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo, đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Ngày 13/3, lãnh đạo Công an phường Phú Diễn cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo của nạn nhân. Cơ quan công an cũng đã xác định được biển số xe liên quan và đang tiến hành triệu tập tài xế xe công nghệ bị tố đánh người để làm rõ vụ việc.

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