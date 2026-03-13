Giá vàng hôm nay, ngày 13/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng miếng SJC mất 1,5 triệu đồng sau một đêm

Đời sống 13/03/2026 09:14

Hôm nay, ngày 13/3/2026 thị trường vàng thế giới giảm rất mạnh khi đồng USD tăng giá, lãi suất trái phiếu Mỹ đi lên, bất chấp giá dầu thô lao lên 96 USD/thùng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 13/3, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào xuống 181,8 triệu đồng/lượng, bán ra 184,8 triệu đồng, giảm 1,5 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 cũng giảm 1,5 triệu đồng mua vào xuống 181,5 triệu đồng, bán ra 184,5 triệu đồng. Trên thị trường, hầu hết các công ty khác cũng mua bán vàng nhẫn bằng vàng miếng như PNJ mua vào 181,8 triệu đồng, bán ra 184,8 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 181,8 triệu đồng và bán ra 184,8 triệu đồng...

Chênh lệch giá mua bán vàng miếng lẫn vàng nhẫn tại các công ty đều duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng. Điều này đẩy người mua vào bị lỗ ngay 3 triệu đồng dù giá vàng đứng yên.

Giá vàng hôm nay, ngày 13/3/2026: Thế giới giảm sâu, vàng miếng SJC mất 1,5 triệu đồng sau một đêm - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, khoảng 5 giờ ngày 13/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế dao động quanh mức 5.080 USD/ounce, giảm 112 USD so với mức đỉnh trong phiên đêm qua đạt 5.192 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 4 trên cũng giảm mạnh 43 USD xuống còn 5.136 USD/ounce. Trong khi đó, giá bạc giao tháng 5 giảm 0,3 USD xuống còn 85 USD/ounce.

Sự sụt giảm của giá vàng hôm nay diễn ra trong bối cảnh đồng USD tăng giá, khi đô la Mỹ (chỉ số DXY) vọt lên 99,7 điểm, phản ánh sức mạnh của đồng bạc xanh trước các diễn biến kinh tế và địa chính trị.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lao lên 4,2%, tạo áp lực lớn lên kim loại quý vốn không sinh lãi. Đồng thời, giá dầu thô đã tăng mạnh lên quanh mức 96 USD/thùng, do lo ngại về gián đoạn nguồn cung từ cuộc xung đột liên quan đến Iran, đẩy kỳ vọng lạm phát toàn cầu lên cao hơn.

Căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông được đánh giá là một trong những sự kiện bất ổn rất lớn. Thế nhưng, giá vàng thế giới hôm nay lại không duy trì được đà tăng mạnh như kỳ vọng.

Giới phân tích nhận định thị trường không phản ứng tích cực đáng kể trước tin tức cơ bản như rủi ro chiến sự tại Iran đã cho thấy lực mua đã suy yếu. Thị trường có thể đang bước vào giai đoạn điều chỉnh hoặc kết thúc chu kỳ tăng giá.

Các yếu tố kinh tế vĩ mô, bao gồm kỳ vọng lạm phát cao hơn do giá năng lượng tăng vọt và chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì lãi suất ở mức cao, đang chiếm ưu thế so với nhu cầu trú ẩn. Trong bối cảnh này, vàng – dù vẫn được hỗ trợ bởi nhu cầu dài hạn từ các ngân hàng trung ương và nhà đầu tư nhưng đang đối mặt với áp lực điều chỉnh ngắn hạn.

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