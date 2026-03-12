Lý do Tôn Lệ được nhắc đến như chuẩn mực của đẳng cấp 'thị hậu'

Trong lịch sử giải Bạch Ngọc Lan, Tôn Lệ đã có 7 lần được đề cử và 2 lần chiến thắng, một thành tích được đánh giá thuộc nhóm xuất sắc nhất của thế hệ diễn viên cùng thời. Hai vai diễn giúp cô bước lên đỉnh cao là Hạ Băng trong Lạt Mụ Chính Truyện (2014) và Mị Nguyệt trong Mị Nguyệt Truyện (2016). Cả hai nhân vật đều thể hiện khả năng hóa thân sâu sắc của nữ diễn viên, từ nét đời thường hiện đại đến hình tượng nữ quyền trong bối cảnh lịch sử.

Năm 2026, với tác phẩm mới Cuộc Sống Tươi Đẹp, nữ diễn viên tiếp tục trở thành ứng viên sáng giá cho danh hiệu Thị hậu Bạch Ngọc Lan, giải thưởng danh giá bậc nhất của truyền hình Trung Quốc.

Ngoài hai chiến thắng, Tôn Lệ còn nhiều lần lọt vào danh sách đề cử với các tác phẩm tiêu biểu như Tân Bến Thượng Hải, Chân Hoàn truyện, Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn và An Gia. Chuỗi đề cử này cho thấy sự ổn định đáng nể của cô trong suốt hành trình sự nghiệp.

Theo thống kê của giới chuyên môn, trung bình một diễn viên phải được đề cử bốn lần mới có thể giành chiến thắng một lần tại Bạch Ngọc Lan, giải thưởng nổi tiếng khắt khe và cạnh tranh. Với 7 đề cử và 2 chiến thắng, tỷ lệ thắng của Tôn Lệ đạt khoảng 28,6%, cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của ngành.

So với nhiều diễn viên nổi tiếng cùng thời, thành tích này càng trở nên ấn tượng. Diễn viên Diêm Ni từng có 7 lần đề cử nhưng chỉ thắng một lần, trong khi Hải Thanh đã bốn lần lọt vào danh sách đề cử mà chưa từng đăng quang. Điều đó càng khẳng định vị thế đặc biệt của Tôn Lệ trong làng truyền hình.

Năm 2026, nữ diễn viên tiếp tục trở lại với vai Hồ Mạn Lệ trong bộ phim Cuộc Sống Tươi Đẹp. Nhân vật là một nữ nhân viên bảo hiểm bình thường nhưng mang trong mình nghị lực mạnh mẽ, đại diện cho hình ảnh phụ nữ đô thị hiện đại phải vật lộn với cuộc sống, công việc và gia đình.

Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền hình khi phát sóng. Theo số liệu công bố, rating đạt đỉnh 3,8%, còn lượt xem trực tuyến vượt mốc hàng chục nghìn điểm nhiệt độ trên các nền tảng lớn. Tác phẩm cũng được xem là quán quân rating của đài CCTV trong năm, cho thấy sức hút mạnh mẽ của câu chuyện đời thường nhưng giàu cảm xúc.

Diễn xuất của Tôn Lệ trong vai Hồ Mạn Lệ được đánh giá cao nhờ sự chân thật và chiều sâu tâm lý. Cô khắc họa một người phụ nữ vừa mạnh mẽ vừa mong manh, vừa thực tế nhưng cũng đầy khát vọng, hình ảnh gần gũi với hàng triệu khán giả.

Không chỉ thành công về rating, vai diễn này còn giúp Tôn Lệ giành giải Ngôi sao chất lượng xuất sắc của năm tại SMG Quality Awards 2026. Đây đã là lần thứ tư cô nhận giải thưởng này, danh hiệu thường được xem là một trong những "phong vũ biểu" quan trọng dự đoán kết quả Bạch Ngọc Lan.

Tại mùa giải Bạch Ngọc Lan sắp tới, Tôn Lệ sẽ phải cạnh tranh với nhiều cái tên đáng chú ý như Ngô Việt (Vinh quang thầm lặng), Dương Tử, Nhậm Tố Tịch và Dương Mịch. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia truyền hình cho rằng Tôn Lệ vẫn là ứng viên nổi bật nhất nhờ sức ảnh hưởng của bộ phim cùng kinh nghiệm diễn xuất dày dạn.

Theo nhiều dự đoán trong giới truyền thông Trung Quốc, khả năng chiến thắng của Tôn Lệ có thể vượt 80%. Nếu điều này trở thành sự thật, cô sẽ trở thành nữ diễn viên đầu tiên trong lịch sử Bạch Ngọc Lan ba lần giành danh hiệu Thị hậu, một cột mốc mang ý nghĩa đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên.