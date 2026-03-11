Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Khi nói về việc tái ngộ với Đổng Tình trong phim “Núi và biển của tôi”, Đàm Tùng Vận chia sẻ rằng “cảm giác làm việc cùng nhau sau 10 năm đã có chút khác biệt”.

Đàm Tùng Vận và Đổng Tình từng có cơ duyên hợp tác trong bộ phim thanh xuân vườn trường “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta” năm 2016, cũng là dốc mốc đưa họ trở thành những người bạn thân thiết ngoài đời.

Đổng Tình tiếp lời, nhớ lại cảnh quay đầu tiên, khi quay đầu lại trong một khoảnh khắc, cô bỗng thấy thấp thoáng ở Đàm Tùng Vận hình ảnh “Cảnh Cảnh” năm nào. Ký ức lập tức đưa cô trở về thời gian hai người cùng quay bộ phim “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”.

Cô tiết lộ, sau khi quay xong một cảnh trong phim, Đổng Tình đã nói với mình: “Khoảnh khắc vừa rồi tớ dường như lại nhìn thấy Cảnh Cảnh” (nhân vật mà Đàm Tùng Vận đảm nhận trong “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”).

Ngoài ra, Đổng Tình cũng bày tỏ lòng biết ơn lần hợp tác này với Đàm Tùng Vận. Nhờ việc quay phim, mỗi ngày hai người đều có thể dậy sớm và gặp nhau trên phim trường - đó được xem là điều quý giá nhất của tình bạn kéo dài suốt 10 năm.

Tại sự kiện, Đàm Tùng Vận và Đổng Tình còn thay đồng phục học sinh, tái hiện hình ảnh của “Cảnh Cảnh” và “Tưởng Niên Niên” - hai người bạn thân thiết thời cấp 3 trong tác phẩm năm xưa. Hai diễn viên mong muốn được tiếp tục hợp tác lần 3, lần 4, lần 5, thậm chí lần 6 trong tương lai.

Bộ phim “Núi và biển của tôi” đang phát sóng trên đài truyền hình CCTV-8 và nền tảng trực tuyến Youku. Lấy bối cảnh những năm 1970, phim kể về Phương Uyển Chi (do Đàm Tùng Vận thủ vai) bỏ học để đến Thâm Quyến làm công.

Tại đây cô kết bạn với Lý Quyên (Đổng Tình) và Hách Thiến Thiến (Hề Vọng), tạo thành nhóm 3 người cùng lập nghiệp, xây dựng thương hiệu đồ chơi.

Sau khi trải qua nhiều biến cố trong sự nghiệp, Phương Uyển Chi quyết định học đại học buổi tối để nâng cao bản thân.

Nhờ quá trình không ngừng kinh doanh và nỗ lực phấn đấu, công ty cuối cùng niêm yết thành công trên thị trường chứng khoán. Sau đó, Phương Uyển Chi giao việc quản lý doanh nghiệp cho đội ngũ của mình, rồi cùng đứa trẻ mồ côi mà cô nhận nuôi và người tri kỷ trở về quê hương sống một cuộc đời bình yên.

Nói về “Núi và biển của tôi”, đạo diễn Lý Mộc Qua từng chia sẻ: “Bộ phim có bất đồng, có mâu thuẫn, có tiếng cười và cả nước mắt. Ba nhân vật chính vừa là những chị em thân thiết như ruột thịt, vừa là những người bạn luôn nâng đỡ lẫn nhau.

Tôi nghĩ “Núi và biển của tôi” giống như một bản hùng ca của những con người bình thường. Trong quá trình xã hội phát triển và thay đổi nhanh chóng, mỗi nhân vật đều có thể tìm thấy vị trí của mình và thực hiện ước mơ của bản thân”.