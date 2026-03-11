Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), tuổi Dần gặp ngày tam hợp nên vận trình thuận lợi hơn hẳn, nhất là về phương diện tài lộc. Dù bản mệnh mới đi làm trở lại nhưng tiền bạc dồi dào, buôn bán làm ăn có nhiều lộc, người làm công ăn lương cũng có khoản thu bất ngờ ngoài dự kiến.

Đối với tuổi Dần bao nhiêu may mắn cũng chẳng thể nào bằng được nụ cười trên môi người thương. Tam hợp quý nhân chỉ lối dẫn đường, cuối cùng thì bản mệnh cũng tìm được bến đỗ của đời mình. Tình duyên hợp ý, chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Dần trong thời gian này cũng khởi sắc trông thấy. Con giáp này tập trung tinh thần cho công việc, xử lý mọi tình huống phát sinh bất ngờ một cách suôn sẻ. Nhờ vậy mà bản mệnh nhận được những đánh giá cao từ cấp trên, mang tới cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Con giáp tuổi Dậu

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), người tuổi Dậu có Chính Tài độ mệnh nên đường tài lộc rất hanh thông và thuận lợi. Bạn không có điều gì phải lo lắng về tài chính của mình nhờ nguồn thu nhập ổn định từ công việc chính. Nhân lúc túi tiền dư dả, bản mệnh đừng quên trích ra một khoản tiết kiệm để phòng trường hợp khẩn cấp nhé. Một khoản tiết kiệm ổn định sẽ giúp bạn yên tâm hơn đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy sinh Kim, chuyện tình cảm của bạn đang tiến triển rất êm đềm. Nhưng dường như chính sự êm ả này lại khiến những chú Gà cảm thấy có phần nhạt nhẽo. Tình cảm lên xuống là chuyện bình thường, đừng vì vài phút nông nổi mà đánh mất hạnh phúc quý giá bạn nhé.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), đường tài lộc của tuổi Ngọ khá ổn định, không có nhiều chuyện cần phải lo toan. Con giáp này có tiền bạc rủng rỉnh trong tay song ngũ hành sinh xuất lại tỏ rõ nỗi buồn khi những người xung quanh ai cũng có đôi có cặp trong khi bản mệnh đơn côi một mình.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp này nên năng tham gia các hoạt động xã hội để tăng thêm các mối quan hệ cho mình. Hãy thả lỏng mình một chút, đừng quá khắt khe với chính bản thân mà để cho cơ hội tình duyên cứ thế vụt bay mất. Bù lại những giây phút vui vẻ, yên bình bên gia đình sẽ giúp xoa dịu tuổi Ngọ.

Đối với người đã có đôi, vốn phóng khoáng, yêu tự do, muốn làm nhiều việc mình thích cho nên việc bị bó buộc trong một mối quan hệ có thể khiến bản mệnh cảm thấy bức bối, nhàm chán. Nếu đối phương không để cho bản mệnh chút tự do thì có thể dẫn đến những rạn nứt trong chuyện tình cảm, xung đột nảy sinh.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!