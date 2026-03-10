Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 10/03/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió vào 2 ngày 13/3 -14/3 này nhé!

Con giáp tuổi Thìn 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, ó Tam Hợp xuất hiện trong vận trình người tuổi Thìn giành được nhiều thành công trên con đường sự nghiệp của mình. Bản mệnh có thể nhận được sự trợ giúp nhiệt tình của cấp trên và đồng nghiệp để giải quyết công việc nhanh hơn kế hoạch ban đầu. 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần cũng mang tin vui đến cho con giáp này khi mà đường tài lộc khởi vượng, bản mệnh thu tiền về không ngớt. Việc kinh doanh diễn ra vô cùng suôn sẻ, buôn may bán đắt, giúp bạn có thêm nhiều khoản lợi nhuận. Khoản tích góp nhờ vậy cũng tăng lên nhanh chóng.

Con giáp tuổi Mùi 

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, Thiên Ấn trợ mệnh mang lại may mắn cho những bạn tuổi Mùi. Nhìn lại thời gian vừa qua từ lúc thức dậy cho đến thời điểm hiện tại, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ ra sao. Mùi đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, hay được mọi người kính trọng, tuy nhiên đừng nặng lời với những người trẻ tuổi hơn mình nhé.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình cảm của tuổi này có dấu hiệu tiến triển nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Chỉ cần bạn sống thật với bản thân mình thì sẽ nhận được những tình cảm chân thành. Tuổi Mùi không cần phải xu nịnh ai hết, bạn cứ là chính mình, rồi người phù hợp với bạn sẽ sớm đến thôi.

Con giáp tuổi Dần

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, thấy tuổi Dần là con giáp chăm chỉ, chịu khó, biết việc nên được cấp trên quý mến. Dù mang việc về nhà nhưng bạn lại làm vô cùng hiệu quả, ai nấy đều khen ngợi. Tiền bạc hanh thông, số tiền bạn kiếm được khá nhiều nhưng không nên tiêu hoang, thời gian này cần nhất là tiết kiệm. Thực Thần sẽ đem tới nhiều lộc ăn uống cho Dần trong ngày này.

Trúng số độc đắc vào 2 ngày 13/3 -14/3, 3 con giáp có thời vận tươi tốt, may mắn nở rộ, sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngũ hành Thủy Mộc tương sinh, chuyện tình cảm của con giáp này phát triển tốt. Do là người ăn nói dễ nghe nên bạn luôn thu hút sự chú ý của người khác phái. Hội độc thân hãy cố gắng chọn lựa kĩ càng nhưng cũng đừng quá thử thách người khác.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

