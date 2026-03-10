Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn

Món ngon mỗi ngày 10/03/2026 05:00

Chẳng cần đi đâu xa, chỉ với công thức đơn giản này, bạn hoàn toàn có thể mang cả không gian nhà hàng về gian bếp nhỏ. Đây không chỉ là một món ăn ngon, mà còn là món quà tuyệt vời để bạn gửi gắm yêu thương, khiến cả gia đình và bạn bè phải trầm trồ về sự khéo léo của bạn.

Bánh mì Pita

Bánh mì Pita là một loại bánh mì tròn, dẹt theo truyền thống được làm từ bột mì, nước và men. Đặc điểm mang tính biểu tượng nhất của nó là "túi" hình thành khi bột nở ra trong quá trình nướng. Bánh mì Pita là một phần không thể thiếu trong ẩm thực Trung Đông, Địa Trung Hải và Bắc Phi, nhưng sức hấp dẫn của nó đã lan rộng trên toàn thế giới. Kết cấu nhẹ, hơi dai và hương vị trung tính của nó làm cho nó trở thành một sự bổ sung đa năng cho bất kỳ bữa ăn nào. 

 

Quy trình làm món ăn này đơn giản hơn bạn nghĩ và chỉ cần một vài mẹo đơn giản, bạn có thể thưởng thức bánh mì pita mềm mịn hoàn hảo, ngon không kém bất kỳ loại bánh nào bạn tìm thấy trong tiệm bánh. Đầu bếp Kirti Bhoutika đã chia sẻ công thức làm bánh mì pita tự làm dễ dàng trong một bài đăng trên Instagram.

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn - Ảnh 1

Bánh mì Pita được làm từ gì?

 

Các thành phần cơ bản để làm bánh mì pita rất đơn giản và chúng kết hợp với nhau để tạo thành một khối bột mềm, xốp. Sau đây là những gì bạn cần để tự làm bánh mì pita:

Bột mì đa dụng: Đây là thành phần chính tạo nên cấu trúc của bánh mì.

Men nở tức thời: Men là thành phần làm cho bột nở và tạo cho bánh mì kết cấu xốp.

Đường xay: Đường giúp kích hoạt men và tăng hương vị cho bánh mì.

Muối: Muối mang lại sự cân bằng cho hương vị của bột.

Nước ấm: Nước ấm rất cần thiết để kích hoạt men và giúp bột kết dính lại với nhau.

Dầu ô liu: Dầu ô liu làm tăng thêm độ béo ngậy và giúp bánh mì mềm.

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn - Ảnh 2

Mẹo làm bánh mì Pita tại nhà 

Làm bột mềm: Bước quan trọng nhất là đảm bảo bột siêu mềm. Khi bạn nhào bột, bột phải đàn hồi và mịn, nhưng không dính hoặc khô. Nếu cảm thấy quá cứng, hãy thêm một chút nước ấm để đạt được khối bột mềm, dẻo và nở đẹp. 

Để bột nở: Sau khi nhào bột xong, phủ khăn ẩm lên và để bột nở trong khoảng 1 giờ hoặc cho đến khi bột nở gấp đôi. Bước này giúp men phát huy tác dụng, tạo cho bột có kết cấu nhẹ.

Nghỉ trước khi nấu: Sau khi chia bột thành các phần và cán mỏng, điều quan trọng là phải để bột nghỉ trong 15-20 phút trước khi nấu. Khoảng thời gian nghỉ này giúp bột giãn và tạo ra loại bánh mì pita mềm hơn, dẻo hơn, có thể nở đều trong chảo.

Xoay bánh Pita để có lớp phồng hoàn hảo: Khi nấu bánh pita trên vỉ nướng nóng, điều cần thiết là phải lật bánh sau mỗi 15-20 giây. Kỹ thuật này đảm bảo bánh chín đều và giúp bánh pita đạt được độ phồng đặc trưng. Tiếp tục xoay bánh pita cho đến khi bánh phồng lên như một quả bóng bay.

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn - Ảnh 3

Cách làm bánh mì Pita tại nhà 

Sau đây là công thức đơn giản để bạn tự làm bánh mì pita mềm mịn tại nhà:

Trộn bột: Trong một cái bát, trộn bột mì, men, đường và muối. Từ từ thêm nước ấm và dầu ô liu, nhào hỗn hợp thành một khối bột mềm. Nếu bột có cảm giác cứng, hãy thêm nước cho đến khi bột mịn và đàn hồi.

Nhào bột: Nhào bột trong 10-12 phút cho đến khi bột mịn và đàn hồi. Đậy bột bằng khăn ẩm và để bột nở trong khoảng 1 giờ hoặc cho đến khi bột nở gấp đôi.

Cán bột: Chia bột thành các phần bằng nhau và cán mỏng trên một mặt phẳng đã rắc bột. Đặt khối bột đã cán mỏng lên khay, phủ khăn ẩm lên trên và để bột nghỉ trong 15-20 phút.

Nấu bánh Pita: Đun nóng hoặc vỉ nướng ở nhiệt độ vừa. Đặt một chiếc bánh pita đã cán mỏng lên và nấu cho đến khi hơi phồng lên ở một mặt. Lật bánh lại và tiếp tục lật sau mỗi 15-20 giây cho đến khi bánh pita phồng lên và chuyển sang màu vàng.

Thưởng thức: Những chiếc bánh mì pita mềm mại của bạn đã sẵn sàng để nhồi đầy những nguyên liệu yêu thích hoặc ăn kèm với nước chấm.

Chỉ 10 phút cho bữa sáng đủ dinh dưỡng, chi phí cực thấp mà vị ngon thì không phải bàn - Ảnh 4

Chúc bạn thành công và ngon miệng!

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