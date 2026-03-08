Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Món ngon mỗi ngày 08/03/2026 11:30

Khấu đuôi vốn là nguyên liệu 'vàng' trong giới ẩm thực nhờ độ dai giòn sần sật đặc trưng. Chỉ cần một chút biến tấu, bạn đã có ngay những cực phẩm khó cưỡng: từ khấu đuôi nướng thơm nồng, xào dưa chua thanh đưa cơm, cho đến món nhồi thịt chiên vàng rộm, giòn tan.

Dưới bàn tay khéo léo của người nội trợ, chiếc khấu đuôi giản đơn có thể hóa thân thành vô vàn món ngon 'đổi gió' cho thực đơn cuối tuần. Dù là nướng sém cạnh thơm lừng, xào cùng dưa chua bắt mồi hay nhồi thịt chiên giòn béo ngậy, khấu đuôi luôn biết cách chiều lòng ngay cả những thực khách khó tính nhất.

Cuối tuần 'đổi gió' với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Khấu đuôi: 800gram

Hành lá: 300gram

Rau sống ăn kèm tuỳ ý, dưa chuột.

Gia vị ướp gồm có: 2 thìa phở dầu hào, 1 thìa cafe sa tế, 1 thìa phở nước mắm, 1 thìa phở sữa ông thọ, 1 thìa cafe bột nghệ.

Cách làm sạch khử mùi hôi phần khấu đuôi rất hiệu quả:

Khấu đuôi mua về đổ 2 bát (bát chấm) nước mắm vào bóp sạch, sau đó rửa dưới vòi nước sạch lúc này khử được 60% mùi.

Sau đó cho tiếp 1 nắm muối trắng 2 quả chanh vắt nước vào phần khấu đuôi lại bóp tiếp rồi rửa lại bằng nước.

Tiếp theo cho nồi nước lên bếp, cắt vào đó 2 củ sả, 1 thìa bột gừng, 2 củ hành khô đun sôi thả khấu đuôi vào đợi đến khi sôi lăn lăn em vớt ra thả vào chậu nước đá ngâm.

Cuối tuần 'đổi gió' với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã - Ảnh 2

Ngâm xong thái phần khấu đuôi thành khúc khoảng 10cm, đổ phần sốt ướp vào trộn đều cho ngấm vừa sốt. Phần hành lá cắt khúc dài hơn khấu đuôi để khi nhồi vào trong dễ dàng hơn và nhìn đẹp mắt hơn. Sau đó lần lượt nhồi hành lá vào trong.

Nướng thì phải dùng chảo gang hoặc nướng củi sẽ ngon hơn, hoặc dùng chảo inox quét 1 lớp dầu mỏng lên chảo lần lượt cho phần khấu đuôi vào lật đều chín vàng thơm lừng.

Phần sốt chấm pha mỗi thứ xíu, muối hảo hảo, sốt me, xì dầu, tương ớt và chút tỏi băm. Khấu đuôi chín cắt nhỏ cuốn cùng rau sống chấm sốt quá là ngon luôn.

Cuối tuần 'đổi gió' với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã - Ảnh 3

Chúc cả nhà ngon miệng.

Nguồn: FB Thùy Linh.

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