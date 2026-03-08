NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước

Đời sống 08/03/2026 11:30

Sáng 7/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 18 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc khí clo.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 7/3, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TP.HCM) cho biết nơi đây vừa tiếp nhận cấp cứu, điều trị 18 trường hợp nghi bị ảnh hưởng do hít phải khí Clo. Phần lớn bệnh nhân là nhân viên làm việc tại một công ty; ngoài ra còn có 2 trường hợp là mẹ và con.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã khẩn trương tổ chức thăm khám, phân loại tình trạng bệnh nhân và triển khai các biện pháp xử trí, điều trị theo đúng quy trình chuyên môn.

Các bệnh nhân đang được theo dõi sát dấu hiệu lâm sàng, đặc biệt là tình trạng hô hấp, đồng thời được chăm sóc và điều trị tích cực bởi đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện.

Theo thông tin ban đầu, các nạn nhân đã tiếp xúc với khí Clo trong quá trình làm việc, vui chơi tại một cơ sở dịch vụ trên địa bàn phường Phước Thắng. Sau khi tiếp xúc, nhiều người xuất hiện các biểu hiện như khó thở, ho, tức ngực và cảm giác khó chịu ở đường hô hấp.

Ngay khi phát hiện sự việc, những người xung quanh đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra khu vực thoáng khí, tổ chức đưa đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu để được kiểm tra và điều trị kịp thời.

NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước - Ảnh 1
Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu thông tin, đơn vị này vừa tiếp nhận và đang tích cực điều trị cho 18 trường hợp nhập viện trong tình trạng nghi ngờ ảnh hưởng sức khỏe do hít phải khí độc Clo

Theo thông tin từ báo Dân Việt, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của các bệnh nhân, kịp thời tổ chức hội chẩn chuyên môn với các bệnh viện tuyến trên khi cần thiết, nhằm đảm bảo công tác điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cũng tiếp nhận điều trị 93 trường hợp (tính đến ngày 6/3) ngộ độc thực phẩm nghi do ăn bánh mì vỉa hè bán trên đường Đồ Chiểu (phường Vũng Tàu),

Hầu hết các bệnh nhân vào viện với triệu chứng rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói... Trong đó, 84 trường hợp nhập viện điều trị nội trú và 9 trường hợp khác có biểu hiện nhẹ, nên được kê toa điều trị ngoại trú và tiếp tục theo dõi tại nhà. Đáng chú ý, có hàng chục nạn nhân là trẻ em.

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Sáng 8/3, hỏa hoạn bùng phát tại nhà xưởng gần khu dân cư ở phường Biên Hòa (Đồng Nai) khiến nhiều người dân hoảng hốt di dời tài sản.

Xem thêm
Từ khóa:   khí độc Clo ngộ khí độc Clo tin moi

TIN MỚI NHẤT

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Đời sống 37 phút trước
Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Bé gái 9 tuổi đã mắc ung thư vú, bác sĩ cảnh báo 5 thói quen này cần phải tránh xa

Sức khỏe 49 phút trước
Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

Đời sống 1 giờ 12 phút trước
NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước

NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước

Đời sống 1 giờ 18 phút trước
Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Cuối tuần "đổi gió" với món khấu đuôi nhồi hành nướng thơm nức mũi, nhâm nhi cực đã

Món ngon mỗi ngày 1 giờ 19 phút trước
Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Sự thật về "thần dược" siêu đắt đỏ ở trời Tây, hóa ra là món ăn cực quen thuộc của người Việt

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Thần Tài 'điểm mặt' trong 9 ngày tới, 3 giáp này vạn sự hanh thông, Tài Vận khởi sắc, sớm đổi nhà đổi xe, cuộc đời lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Thần Tài chiếu mệnh sau ngày 8/3/2026, 3 'ngậm thìa vàng' hốt hết tài lộc, ăn nên làm ra, hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

Giá xăng dầu tăng mạnh, công an cảnh báo nguy cơ cháy lớn khi tích trữ xăng, dầu

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Cháy nhà xưởng ở Đồng Nai, cột khói bốc cao hàng chục mét, người dân hốt hoảng tháo chạy

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên

Xe tải chở 3 người lao xuống vực sâu 200m, hơn 2 giờ mới đưa được thi thể nạn nhân lên