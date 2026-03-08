NÓNG: Sau giá xăng, đến lượt giá gas leo thang, tăng thêm 30.000 đồng/bình 12kg

Nhiều đại lý gas tại TPHCM, miền Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ cho biết những ngày qua giá gas đã tăng từ 20.000-80.000 đồng mỗi bình 12kg, tùy khu vực. Giá gas sau ngày 10/3 còn có thể biến động tiếp.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, Công ty TNHH Khí hóa lỏng Việt Nam - V Gas, từ ngày 7-3 đến hết ngày 15/3, giá gas bán lẻ tăng 30.000 đồng/bình 12kg so với mức giá đầu tháng 3. Doanh nghiệp cho biết việc điều chỉnh xuất phát từ giá xăng dầu và tỉ giá tăng, kéo theo chi phí vận chuyển và nhiều chi phí đầu vào phát sinh. Công ty cổ phần Gas Thủ Đức - Gas Biển Đông thông báo tăng 2.500 đồng/kg kể từ ngày 8/3 cho đến khi có thông báo mới. Với mức điều chỉnh này, giá bán lẻ các loại bình gas tăng tương ứng: bình 6kg tăng 15.000 đồng, bình 10kg tăng 25.000 đồng, bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 24kg tăng 60.000 đồng, bình 30kg tăng 75.000 đồng, và bình 45kg tăng 112.500 đồng.

Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu (Vimexco Gas) cũng điều chỉnh giá bán từ ngày 8/3 với mức tăng 2.500 đồng/kg, tương đương bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng, và bình 50kg tăng 125.000 đồng. Các doanh nghiệp cho biết nguyên nhân chủ yếu đến từ nguồn cung LPG bị gián đoạn đột ngột, trong khi chi phí xăng dầu và vận chuyển tăng mạnh. Một số đơn vị cảnh báo giá gas sau ngày 15/3 có thể tiếp tục biến động theo xu hướng tăng của thị trường nếu nguồn cung chưa được cải thiện.

Ảnh minh họa Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, trước diễn biến này, đại diện Sở Công Thương TP.HCM cho biết nguồn cung gas trong nước hiện chịu tác động từ tình hình xung đột tại Trung Đông là rõ rệt. Hiện cơ cấu nguồn cung gas của Việt Nam gồm khoảng 50% sản xuất trong nước và 50% nhập khẩu, trong đó một phần nguồn nhập khẩu đang bị ảnh hưởng bởi các bất ổn địa chính trị. Để đối phó với tình trạng thiếu hụt cục bộ và đảm bảo duy trì cung ứng cho thị trường trong thời gian tìm kiếm nguồn thay thế, Sở Công Thương đã thống nhất chủ trương để các doanh nghiệp triển khai giải pháp linh hoạt. Nhiều giải pháp linh hoạt được các doanh nghiệp kinh doanh gas tại TP.HCM và các tỉnh, thành phía Nam đang thực hiện như thay vì chiết nạp đầy bình 12kg như quy chuẩn an toàn về áp suất, các công ty điều tiết nạp khoảng 8kg mỗi bình. Đại diện Sở Công Thương nhấn mạnh đây là giải pháp tình thế nhằm chia sẻ khó khăn trong điều kiện nguồn cung bị gián đoạn, giúp kéo dài thời gian phục vụ khách hàng trong khoảng 1-2 tháng tới. Về vấn đề minh bạch hàng hóa, Sở Công Thương yêu cầu các doanh nghiệp phải công bố rõ ràng khối lượng gas thực tế trong bình và thực hiện dán nhãn phụ để người dân nắm rõ. Doanh nghiệp chiết nạp bao nhiêu thì phải bán và tính tiền trên khối lượng thực tế bấy nhiêu để đảm bảo tính trung thực. Theo các doanh nghiệp kinh doanh gas, trong ngắn hạn thị trường có thể còn tiếp tục chịu áp lực do chi phí đầu vào tăng và nguồn hàng quốc tế chưa ổn định. Tuy vậy các đơn vị vẫn đang nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế để duy trì hoạt động phân phối và hạn chế tác động đến người tiêu dùng.

NÓNG: Khẩn trương cấp cứu 18 người nghi ngộ độc khí clo tại công viên nước Sáng 7/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết đơn vị đã tiếp nhận và điều trị 18 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc khí clo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nong-sau-gia-xang-en-luot-gia-gas-leo-thang-tang-them-30000-ongbinh-12kg-754799.html