Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại trong 6 ngày tới (10/3 - 15/3) này nhé!

Con giáp tuổi Sửu 

Trong 6 ngày tới (10/3 - 15/3), tình hình tài chính của con giáp tuổi Sửu càng thêm khởi sắc nhờ sự tương trợ của Chính Tài. Thế nhưng, đừng chỉ tính toán đến những giải pháp tức thời mà không có biện pháp lâu dài, nếu không hiện tại có thể vui đấy nhưng về sau bạn sẽ càng mệt mỏi.

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuy nhiên lời khuyên cho bạn là hãy thận trọng trong từng bước đi, nhằm tránh những sai sót, vấp váp có thể khiến cho bạn phải hối tiếc sau này. Luôn có cái nhìn toàn cục nhưng cũng đừng quên việc thực hiện chi tiết để xem mình có đi đúng hướng hay không, chớ nên xem nhẹ bất cứ việc gì cả.

Thổ - Kim tương sinh mang lại niềm tin và hi vọng trong chuyện tình cảm của nhiều người. Bên cạnh đó, một số vấn đề liên quan đến tiền bạc cũng được giải quyết nhanh chóng nhờ sự tài trí của bạn cộng thêm sự hỗ trợ của người khác.

Con giáp tuổi Thân 

Trong 6 ngày tới (10/3 - 15/3), Thiên Ấn nhập cục, người tuổi Thìn cảm thấy đầu óc mình vô cùng tỉnh táo và minh mẫn, bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì, đặc biệt là hăng hái giúp đỡ người thân. Việc này gây ấn tượng tốt cho tất cả mọi người, khiến ai cũng cảm thấy vui vẻ.

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Thời điểm này, ngay những công việc lặt vặt trong gia đình cũng có thể đem đến cho bạn những trải nghiệm thật hào hứng. Mọi người quây quần cùng nhau trang hoàng, dọn dẹp nhà cửa, hơi mệt một chút nhưng không khí đầm ấm vui vẻ.

 

Tuy nhiên Thổ - Mộc xung khắc nên vẫn sẽ có chút sóng gió ghé thăm con giáp này. Có thể bạn sẽ vướng vào tình huống khó xử, nếu làm hài lòng người này thì mất lòng người kia và ngược lại, không thể làm đẹp lòng cả đôi bên.

Con giáp tuổi Mùi 

Trong 6 ngày tới (10/3 - 15/3), tuổi Mùi là người vững vàng trong công việc, nhận được sự tin tưởng của cấp trên nhưng lại thiếu chí tiến thủ nên thường bỏ lỡ những cơ hội đáng tiếc. Con giáp này cần phải xác định những mục tiêu tham vọng cho mình, đừng để thời gian trôi qua lãng phí.

Tử vi 6 ngày tới (10/3 - 15/3), cuộc sống của 3 con giáp ngày càng Vượng Phát, giàu sang Phú Quý, công thành danh toại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Ngoài ra, tuổi Mùi còn dễ gặp phải đào hoa xấu trong ngày hôm nay. Có thể sẽ có một số kẻ tiếp cận con giáp này với ý đồ không lành mạnh, vì vậy, hãy luôn chú ý và giữ khoảng cách hợp lý với mọi người xung quanh, đặc biệt là với người khác giới để tránh những chuyện thị phi, rắc rối không đáng có.

Nếu đã lập gia đình, con giáp này cũng cần phải biết giữ mình trong mối quan hệ với bạn bè, đồng nghiệp khác giới nếu không muốn chuyện này gây ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình. Đừng vì niềm vui nhất thời mà phải hối hận về sau. Thay vào đó, tuổi Mùi nên quan tâm đến người thân của mình nhiều hơn.

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