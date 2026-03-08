Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, tuổi Mão gặp ngày tam hợp nên vận trình cả ngày bình an, hòa thuận. Vận trình tình duyên và tài lộc của con giáp này được nâng đỡ, sự nghiệp ổn định vững vàng, đây chính là sự khởi đầu tốt trong năm mới để tuổi Mão phát triển vận trình theo hướng tích vực.

Về phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương càng ngày càng tốt đẹp hơn, có thể sẽ tính tới chuyện xa hơn. Vợ chồng càng ngày càng hòa thuận. Những mâu thuẫn trước đó được tháo gỡ, đôi bên đều cảm thấy trước đây mình có nhiều điều không đúng và thật lòng muốn bù đắp, muốn sửa sai.

Tuổi Mão siêng làm việc thiện sẽ nhận được phúc báo, nhất là trong những ngày đầu năm mới thì càng nên hành thiện tích đức. Bản mệnh có thể làm từ thiện hoặc góp chút ít công quả, giúp những người có hoàn khó khăn hoặc đơn giản là làm việc gì đó trong phạm vi cho phép để được phù trợ có thêm may mắn.

Con giáp tuổi Thìn

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, Chính Quan nâng đỡ, những người tuổi Thìn đang đứng trước các cuộc thi cử hoặc bầu cử gặp được nhiều điều như ý. Chỉ cần bạn tự tin phát huy năng lực thực sự của mình, chắc chắn sẽ được mọi người xung quanh tin tưởng và công nhận.

Bạn cũng nhận được sự đánh giá cao của cấp trên vì đã có ý tưởng sáng tạo và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hãy đặt ra cho mình những mục tiêu rõ ràng và có lộ trình thăng tiến cụ thể, bạn sẽ thành công trong nay mai.

Thổ sinh Kim cho thấy mối quan hệ giữa bản mệnh và những người khác giới khá tốt đẹp. Nếu ai có ý định tiếp cận, bạn nên mở rộng lòng mình và cho người ta một cơ hội xem sao.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, vận trình công danh sự nghiệp của tuổi Ngọ phát sinh vấn đề bất ngờ, tuy nhiên đó không phải là lý do khiến bản mệnh lùi bước mà trái lại còn càng hăng say, nỗ lực hơn nữa để vượt qua khó khăn, khẳng định năng lực, thực hiện những mục tiêu đã đề ra và giành lấy thành công.

Tuy nhiên cục diện tương hại sẽ ngáng trở bước chân đi đến hạnh phúc của tuổi Ngọ. Con giáp này có lòng tự tôn quá lớn, không chịu lùi dù chỉ 1 bước để có thể bớt đi mâu thuẫn. Dù có thể đối phương đã từng cố gắng để hàn gắn mối quan hệ nhưng những đòi hỏi mà con giáp này đưa ra lại khiến cho đối phương cảm thấy nản lòng.

Đừng nghĩ mình ở thế cao hơn so với nửa kia của mình. Với người độc thân thì sự nhiệt tình của bản mệnh có thể lại chính là rào cản đưa hai người đến với nhau. Trong câu chuyện chỉ có một người tiến còn một người đứng yên tại chỗ thì khó lòng phát triển được tình yêu.

