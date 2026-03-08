Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 08/03/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ vào đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, nguồn thu nhập của tuổi Tỵ rất tốt dù vừa mới quay trở lại với công việc. Đây cũng là kết quả của sự nỗ lực, chăm chỉ và chủ động tìm kiếm cơ hội cho mình và thái độ cần cù, chăm chỉ của con giáp này mà có được.

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cả sự nghiệp và tài lộc của tuổi Tỵ trong ngày mới này đều có triển vọng nhưng bản mệnh có thể vướng phải thị phi nên cần cẩn thận trong lời ăn tiếng nói, tránh làm mất lòng người khác. Trước khi nói ra bất cứ điều gì bản mệnh nên suy nghĩ kỹ càng, những vấn đề tế nhị thì càng không nên động chạm tới để tránh điều tiếng.

Đường tình duyên của tuổi Tỵ trong ngày thứ Hai này chẳng thiếu chuyện vui. Người độc thân tìm được người xứng đôi vừa lứa, đôi bên cũng thuận tình tìm hiểu sâu hơn. Các cặp đôi đang dần tính tới chuyện xa hơn trong mối quan hệ tình cảm của mình. Dù sao thì yêu đương đã chín, cũng có thể tính chuyện trăm năm, trước sau gì thì cũng là người một nhà.

Con giáp tuổi Ngọ 

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, dưới sự giúp đỡ của Nhị Hợp, người tuổi Ngọ gặp nhiều may mắn nếu đầu tư, làm ăn trong ngày hôm nay. Bản mệnh có thể tìm được những mối khách hàng hứa hẹn nhờ có khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác. Khoản lời lãi của bạn sẽ rất đáng ngưỡng mộ trong tương lai.  

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng phát triển hài hòa do bạn là người nhiệt tình, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Những người đã được bạn giúp đỡ vào lúc này có thể sẽ là quý nhân của bạn mai này. 

 

Hỏa sinh Thổ cho thấy bản mệnh luôn tìm cách thấu hiểu con cái của mình. Đôi bên luôn tăng cường giao lưu, trò chuyện. Bạn không bao giờ mắng mỏ con cái dù chúng có làm điều gì không đúng ý mình đi chăng nữa. Nếu là phụ nữ, bạn có biết mình là con giáp giúp chồng phát triển?

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, tuổi Hợi được cát tinh nâng đỡ nên cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết. Thậm chí có những việc người khác cho rằng không thể nhưng vẫn nỗ lực thực hiện, hơn ai hết bản mệnh biết mình đang ở đâu, năng lực của mình như thế nào. Hãy tận dụng cơ hội hiếm có trước mắt để biến những ý tưởng bấy lâu thành hiện thực.

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tam hội quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Hợi có thể sẽ hạnh phúc hơn khi buông bỏ được những gánh nặng không cần thiết trên vai mình, đảm bảo được những điều mình cần thì mình đều có. Gia đình luôn có tiếng cười rộn rã, tình cảm chẳng hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các yếu tố vật chất.

Con giáp này biết cách để khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn và mọi người dễ chia sẻ với nhau hơn. Có thể thời gian tới sẽ có nhiều biến động đang chờ đợi người nhưng chẳng hề khiến cho tuổi Hợi thấy sợ hãi. Bản mệnh đủ tự tin tình yêu giữa mình và đối phương đủ lớn để vượt qua sóng gió trong đời.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ vào đúng ngày mai, thứ Hai 2/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Giá vàng hôm nay, ngày 8/3/2026: Người mua lỗ 5 triệu đồng sau một tuần

Đời sống 26 phút trước
3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 8/3/2026

3 con giáp là chuột sa hũ vàng, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, hoan hỷ ôm trọn tài lộc trong thiên hạ sau ngày 8/3/2026

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 17 phút trước
Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Ô tô bốc cháy trên xe cứu hộ ở TP.HCM, trơ khung chỉ sau 10 phút

Đời sống 4 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng 8h ngày 8/3/2026, 3 con giáp giàu nứt vách đổ tường, chuẩn bị hứng lộc đầy túi, trở thành đại gia lắm của nhiều vàng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

Đúng 9h sáng mai, ngày 9/3/2026, 3 con giáp trúng đậm tiền tài, tài khoản nhảy số không ngừng, may mắn ngập lối, sự nghiệp lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/3/2026, 3 con giáp Thần Tài 'bầu bạn', may mắn thoát khỏi vận nghèo, Phú Quý song hành, Tài Lộc rực rỡ

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Đúng ngày mai, thứ Hai 9/3/2026, khổ tận cam lai, hưởng trọn lộc Trời, 3 con giáp phúc khí vô biên, vận may phủ đầy, tiền tài nối kéo nhau chạy vào túi

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Tử vi thứ Hai 9/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất đổi vận phát tài, phúc khí dồi dào, Mão - Tỵ đối mặt với họa phá tài, uổng phí tiền của

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài cưng chiều, sống trong nhung lụa, đếm tiền mệt nghỉ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'lót đường', quý nhân dẫn dắt, tài lộc hưng vượng, tiền bạc bùng nổ