NÓNG: Danh tính 'ông trùm' sản xuất, buôn bán hơn 539 tỉ đồng thực phẩm chức năng giả

Theo kết luận điều tra, từ năm 2016, bị can Nguyễn Năng Mạnh là đối tượng chính cùng Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) tổ chức, điều hành 12 công ty (viết tắt là nhóm công ty của Nguyễn Năng Mạnh), 2 nhà máy (MediPhar và MediUSA) chuyên sản xuất, tiêu thụ thực phẩm chức năng giả với số lượng đặc biệt lớn, chủng loại đa dạng.

Theo thông tin từ VietNamNet, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty MediUSA, Giám đốc Công ty MegaPharco; Phó Giám đốc Công ty MediPhar; cổ đông sáng lập Công ty Hùng Phương) và những người liên quan về nhiều tội danh.

Để sản xuất, tiêu thụ hàng giả trên cả nước, các đối tượng sử dụng Công ty Hùng Phương để nhập nguyên liệu; 2 công ty MediPhar và MediUSA sản xuất thực phẩm chức năng; Công ty MegaLife sản xuất bao bì, nhãn mác; Công ty MegaPharco cho thuê đất làm nhà máy; cùng 7 công ty để phân phối và làm thương hiệu sản phẩm.

Các bị can còn sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán, để ngoài doanh thu, giảm nghĩa vụ nộp thuế; đưa hối lộ... nhằm thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn.

Lợi nhuận tại MediPhar và MediUSA được các bị can chia theo tỷ lệ góp vốn tại Công ty MediPhar (Nguyễn Năng Mạnh 70%, Đỗ Mạnh Hoàng 25% và Khúc Minh Vũ 5%).

Lợi nhuận của Công ty Hùng Phương được chia theo tỷ lệ góp vốn (Nguyễn Năng Mạnh 80% và Nguyễn Thị Hải Hà 20%); lợi nhuận các công ty (gồm: MegaLife, MegaPharco, Việt Đức, Việt Pháp, VitaPharm, Liên doanh USA, VinPhar, Pharmacist và HadiPhar) được chuyển về Công ty MediPhar và MediUSA để chia theo tỷ lệ góp vốn nêu trên.

Bị can Nguyễn Năng Mạnh - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, Cơ quan điều tra làm rõ, xuất phát từ nhu cầu thị trường, Nguyễn Năng Mạnh và Khúc Minh Vũ chỉ đạo Hoàng Thị Hương (Trưởng phòng đăng ký hồ sơ) dùng công thức sản phẩm của nhóm công ty của Nguyễn Năng Mạnh đã được cấp phép công bố trước đó hoặc công thức sản phẩm của các công ty khác đang lưu hành trên thị trường để chỉnh sửa, bổ sung thành phần, hàm lượng thành sản phẩm mới.

Sau đó, công thức sản phẩm được chuyển cho Nguyễn Thị Yến (phụ trách nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty MediPhar) hoặc Đặng Thị Ngoan (phụ trách nghiên cứu, phát triển sản phẩm của Công ty MediUSA) để xem xét, thẩm định. Quá trình nghiên cứu, phát triển sản phẩm, các đối tượng không thử nghiệm quy trình sản xuất, công thức và chất lượng sản phẩm theo quy định.

Sau khi có sản phẩm mẫu, Hoàng Thị Hương liên hệ với Công ty TSL, Công ty Avatek... để kiểm nghiệm an toàn thực phẩm (ATTP). Trên thực tế, TSL và Avatek không lấy mẫu để kiểm nghiệm, nhưng vẫn cấp phiếu kết quả kiểm nghiệm. Sau đó, Cục ATTP Bộ Y tế vẫn cấp phép công bố sản phẩm.

Theo chỉ đạo của Mạnh, việc kiểm nghiệm sản phẩm chỉ được thực hiện mang tính hình thức, kiểm nghiệm một số sản phẩm đơn giản, đảm bảo đạt các chỉ tiêu chất lượng như nhóm thành phần vitamin, axit amin... (mỗi tháng chỉ kiểm nghiệm khoảng 5-7 sản phẩm) để đối phó với các đoàn kiểm tra.

Để giảm chi phí, tăng lợi nhuận và tăng tính cạnh tranh, dù là tự sản xuất hay sản xuất theo đơn đặt hàng, Mạnh và Hoàng thống nhất chỉ đạo cấp dưới làm lệnh sản xuất cắt giảm thành phần, hàm lượng nguyên liệu so với công bố hoặc ghi trên vỏ hộp.

Kết quả điều tra cho thấy, nhóm công ty của Nguyễn Năng Mạnh đã đăng ký và được Cục ATTP cấp phép 416 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; đăng ký 57 sản phẩm thực phẩm bổ sung tại Chi cục ATTP TP Hà Nội theo thủ tục tự công bố (đã tự thu hồi 18 sản phẩm, đang lưu hành 39 sản phẩm). Ngoài ra, Công ty MediUSA và MediPhar còn thực hiện sản xuất theo đơn đặt hàng (gia công) cho 31 công ty.

Theo kết quả giám định, 88 sản phẩm thực phẩm chức năng do 2 công ty MediPhar và MediUSA sản xuất là hàng giả. Tổng số tiền mà Mạnh và đồng phạm thu lợi bất chính là hơn 264 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các bị can thừa nhận đa số các sản phẩm thực phẩm chức năng được nhà máy MediUSA và MediPhar sản xuất từ năm 2020 đến tháng 4/2025 đều không đạt chuẩn theo công bố hoặc thông tin ghi trên vỏ hộp.