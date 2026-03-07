Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý

Hậu trường 07/03/2026 10:48

Hòa Minzy công khai nắm tay một người đàn ông trong video mới đăng. Người này được cho là bạn trai mới của nữ ca sĩ.

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hòa Minzy gây chú ý khi giới thiệu MV "Ngày về anh cưới em" sắp ra mắt. Nữ ca sĩ chia sẻ trực tiếp: "Một tình yêu được bố mẹ gia đình đồng ý, chứng kiến và tôn trọng. Đàng trai qua thưa hỏi đàng hoàng. Nghe tưởng chừng đơn giản và bình thường nhưng lại là thứ hạnh phúc đáng giá nhất, thực sự rất hạnh phúc."

Nữ ca sĩ cũng nói thêm: "Mọi người muốn xem mặt bạn nam trong clip thì có luôn. Fan không cần tò mò thông tin trên mạng, Hoà dần dần sẽ nói cho fan hết thôi”.

Hòa Minzy còn hài hước nhắn nhủ người hâm mộ: "Hòa cũng đồng bóng lắm, đến ngày đẹp trời là mời fan đi ăn cỗ liền...". Ngay lập tức, chàng quân nhân nắm tay chủ hit "Bắc Bling" nhận được đông đảo sự chú ý từ khán giả.

Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý - Ảnh 1
Hòa Minzy đăng ảnh nắm tay một người đàn ông

Dân mạng lan truyền lại khoảnh khắc chiến sĩ Thăng Văn Cương - quân nhân xuất hiện trong MV của Hòa Minzy giới thiệu trong chương trình "Sao nhập ngũ" năm 2022.

Trong tập 3 của chương trình, chiến sĩ Thăng Văn Cương đã giới thiệu về bản thân trước mọi người: "Tôi tên là Thăng Văn Cương, sinh năm 1995, quê quán ở Lục Ngạn, Bắc Giang (nay thuộc tỉnh Bắc Ninh)".

Trước phần giới thiệu của chiến sĩ này, S.T Sơn Thạch hay Anh Tú thấy hơi ngượng ngùng vì chiến sĩ khá ít nói. Thời điểm đó, chiến sĩ Thăng Văn Cương cho biết bản thân vẫn đang độc thân.

Hòa Minzy khiến bạn trai quân nhân ở 'Sao nhập ngũ' gây chú ý - Ảnh 2
Chiến sĩ Thăng Văn Cương - nam chính trong MV mới của Hòa Minzy giới thiệu về bản thân

Thăng Văn Cương là chàng trai xuất hiện trong dự án sắp ra mắt của Hòa Minzy - MV "Ngày về anh cưới em". Cả hai quen biết nhau trong thời gian nữ ca sĩ tham gia chương trình "Sao nhập ngũ" năm 2022.

Việc úp mở chuyện tình cảm của Hòa Minzy khiến thông tin, hình ảnh chiến sĩ Thăng Văn Cương đang được chia sẻ rầm rộ.

Phía Hòa Minzy từ chối trả lời mọi thông tin liên quan đến chuyện hẹn hò của nữ ca sĩ.

Danh tính bạn trai quân nhân của Hòa Minzy: Cả hai từng định tổ chức đám cưới vào năm 2024 nhưng hoãn lại

MC Nguyễn Hằng, chị gái của Hòa Minzy, bày tỏ vui mừng khi Hòa Minzy tìm được hạnh phúc, bờ vai vững chắc để dựa khi yêu bạn trai quân nhân.

