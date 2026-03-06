Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con: Thi thể được kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ

Sau khi ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời hôm 1/3 vì bạo bệnh, gia đình cho biết thi hài anh được đưa đến bệnh viện để làm kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ.

Sau khi ca sĩ Kasim Hoàng Vũ qua đời hôm 1/3 vì bạo bệnh, gia đình cho biết thi hài anh được đưa đến bệnh viện để làm kiểm nghiệm pháp y trước khi tổ chức tang lễ. Mẹ ca sĩ chọn nhà quàn Vĩnh Phước, Houston lo hậu sự. Lễ viếng sẽ diễn ra từ 10h ngày 13/3 đến 20h ngày 14/3, lễ hỏa táng vào 15h ngày 15/3.

 

Theo doanh nhân Tony LP - bạn thân của ca sĩ tại Mỹ, bà Bích Phương nén nỗi đau thương để lo tang lễ cho con. Người mẹ nhớ khoảnh khắc trước khi qua đời, Kasim còn nằm nghỉ trên sofa, được bà chăm sóc, chuẩn bị bữa ăn trưa. Khi thấy con có biểu hiện suy kiệt, ca sĩ Bích Phương gọi cấp cứu nhưng không kịp.

Mẹ Kasim Hoàng Vũ lo hậu sự cho con

Mẹ Kasim Hoàng Vũ từ Việt Nam qua Mỹ khoảng hai năm nay để đỡ đần, chăm sóc con trai khi bệnh u xương hàm của anh trở nặng. Chứng kiến con trai dù đau đớn vẫn gượng dậy làm việc, bà nói khâm phục ý chí của Kasim. "Chưa bao giờ con gọi cho tôi để than cực khổ. Kasim là người con rất có hiếu, nhiều khi còn động viên, dặn mẹ mọi tiêu cực phải đóng lại, mẹ phải luôn vui", bà từng nói.

Sau hôn nhân đổ vỡ, ca sĩ Bích Phương một tay chăm sóc Kasim Hoàng Vũ. Từng hy vọng trở thành ngôi sao sáng làng rock Việt, bà Bích Phương bảo vì con, điều gì bà cũng có thể hy sinh chứ không chỉ sự nghiệp. Với bà, con trai là tất cả yêu thương, buồn vui, hạnh phúc và cả đau đớn.

Bà từng kể ngày bé khi mẹ lên sân khấu hát, Kasim Hoàng Vũ ở dưới nhảy theo. Vì thế rock ngấm vào Kasim từ ngày còn nhỏ. Khi anh theo nghề, bà Bích Phương theo sát từng bước chân, lo từng trang phục, sắp xếp lịch trình.

Ca sĩ Kasim Hoàng Vũ thời trẻ

Kasim Hoàng Vũ sinh năm 1980 tại Đà Nẵng. Bố anh là người Ai Cập, mẹ là người Việt Nam. Cha mẹ ca sĩ chia tay khi anh khoảng 10 tuổi. Mẹ anh - Bích Phương - từng là ca sĩ nhạc rock. Năm 2004, Kasim Hoàng Vũ tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn, gây ấn tượng với khán giả bằng chất giọng và phong cách khỏe khoắn, đoạt giải Ca sĩ được yêu thích nhất.

Trước đó, anh đoạt nhiều giải thưởng như: Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát miền Trung và Tây Nguyên năm 1996 và 1998, giải nhất Tiếng hát truyền hình Hà Nội 1998, giải ba Liên hoan Tiếng hát truyền hình toàn quốc 1999. Ngoài ca hát, Kasim thử sức với điện ảnh qua các phim: Ván cờ tình yêu, Chết lúc nửa đêm.

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Tiết lộ phút cuối đời của Kasim Hoàng Vũ: 'Anh ho một cái rồi ra đi vĩnh viễn trên chiếc sofa'

Đồng nghiệp Tùng Dương buồn khi nghe tin Kasim Hoàng Vũ qua đời, tiếc thương một kiếp nhân sinh. Còn đàn chị Siu Black chúc Kasim yên nghỉ, không còn đau đớn.

