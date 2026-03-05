Danh tính cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà được cảnh sát giải cứu

Khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ việc chị Đ.T.N.Q (sinh năm 2000) biểu hiện khủng hoảng tâm lý, có ý định tìm đến hành động tiêu cực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc một cô gái trèo ra bên ngoài căn nhà cao tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, Công an phường Tây Hồ cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cô gái được xác định là Đ.T.N.Q (SN 2000).

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì trấn an, động viên để ổn định tâm lý cho chị Q. Sau một thời gian, chị Q đã bình tĩnh trở lại và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, do gặp một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân, chị Q rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Theo Công an phường Tây Hồ, hiện sức khỏe và tinh thần của chị Q đã dần ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình để quan tâm, hỗ trợ, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

