Danh tính cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà được cảnh sát giải cứu

Đời sống 05/03/2026 13:32

Khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ việc chị Đ.T.N.Q (sinh năm 2000) biểu hiện khủng hoảng tâm lý, có ý định tìm đến hành động tiêu cực.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về việc một cô gái trèo ra bên ngoài căn nhà cao tầng, gây nguy hiểm đến tính mạng.

Ngay sau đó, Công an phường Tây Hồ cùng lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Qua nắm bắt thông tin ban đầu, cô gái được xác định là Đ.T.N.Q (SN 2000).

Lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, kiên trì trấn an, động viên để ổn định tâm lý cho chị Q. Sau một thời gian, chị Q đã bình tĩnh trở lại và được lực lượng chức năng hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Danh tính cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà được cảnh sát giải cứu - Ảnh 1
Cô gái trèo ra ngoài tầng cao ngôi nhà - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo An ninh thủ đô, do gặp một số vấn đề trong cuộc sống cá nhân, chị Q rơi vào trạng thái khủng hoảng tâm lý.

Theo Công an phường Tây Hồ, hiện sức khỏe và tinh thần của chị Q đã dần ổn định. Lực lượng chức năng tiếp tục phối hợp với gia đình để quan tâm, hỗ trợ, giúp chị sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

Ngày 5/3, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) thông tin về vụ án xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan; tổ chức đánh bạc và đánh bạc xảy ra trên hệ thống website “Xôi Lạc TV”.

Xem thêm
Từ khóa:   giải cứu tin moi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Đời sống 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Video 38 phút trước
Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Sao quốc tế 50 phút trước
Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 1 giờ 38 phút trước
Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Video 1 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình

Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

NÓNG: Khởi tố 30 bị can vụ “Xôi Lạc TV” phát sóng lậu, tổ chức đánh bạc

Tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn Tết

Tìm kiếm nữ sinh 14 tuổi ở Hà Nội mất liên lạc sau khi về Nghệ An ăn Tết

Cháy dữ dội trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, nhiều người dân hoảng sợ thoát thân

Cháy dữ dội trong căn nhà 5 tầng ở Hà Nội, nhiều người dân hoảng sợ thoát thân