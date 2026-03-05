Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình

Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết, Công an xã Quang Chiểu vừa giúp đỡ cháu V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh, tỉnh Thanh Hóa) trở về với gia đình sau khi cháu đi lạc từ xã Mường Chanh sang xã Quang Chiểu.

Theo thông tin từ VTC News, khoảng 15h ngày 02/3, Công an xã Quang Chiểu tiếp nhận tin báo về việc phát hiện một cháu nhỏ có biểu hiện đi lạc tại khu vực bản Xim, xã Quang Chiểu.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng công an xã khẩn trương có mặt tại khu vực bản Xim. Giữa chiều muộn, bên lề con đường nhỏ vùng cao, một cháu bé chừng 6 - 7 tuổi, người lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần, mệt mỏi ngồi co ro trên bãi cỏ. Thời điểm được phát hiện, cháu nhỏ tỏ ra hoảng loạn, không nói chuyện.

Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình - Ảnh 1
Thấy cháu bé hoảng loạn, không nói chuyện, cán bộ công an nhẹ nhàng tiếp cận đưa cháu về trụ sở để chăm sóc sức khoẻ, xác minh lý lịch và bàn giao về cho gia đình - Ảnh: VTC News

Bằng sự kiên trì, ân cần và tinh thần trách nhiệm, cán bộ Công an xã Quang Chiểu nhẹ nhàng thăm hỏi, trấn an, động viên để cháu ổn định tâm lý. Sau đó, cháu được đưa về trụ sở công an xã để chăm sóc, cho ăn uống và nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

Qua trò chuyện, cháu cho biết tên là V.Q.T (7 tuổi, trú tại Bản Ngố, xã Mường Chanh). Được biết, hoàn cảnh gia đình cháu V.Q.T. đặc biệt khó khăn, bố mẹ đi làm ăn xa, cháu sống cùng bà nội đã lớn tuổi.

Theo thông tin từ báo Công an Thanh Hóa, sau buổi học sáng, trên đường về vì mải chơi nên cháu đi lạc từ xã Mường Chanh đến xã Quang Chiểu. Do còn nhỏ nên cháu không biết cách nhờ người lớn giúp đỡ. Đi bộ quãng đường dài trong tình trạng đói, khát, cháu kiệt sức và ngồi lại bên đường cho đến khi được người dân phát hiện, kịp thời trình báo cơ quan công an.

Tá hỏa phát hiện bé trai đi lạc, ngồi co ro bên bãi cỏ về với gia đình - Ảnh 2
Công an xã Quang Chiểu tiếp cận để giúp đỡ cháu bé đi lạc tìm người thân - Ảnh: Báo Công an Thanh Hóa

Sau khi xác minh đầy đủ thông tin, ngay trong buổi chiều cùng ngày, Công an xã Quang Chiểu nhanh chóng liên hệ với gia đình và tổ chức bàn giao cháu an toàn. Giây phút người thân đón lại cháu nhỏ là khoảnh khắc xúc động, vỡ òa niềm vui sau những giờ phút lo lắng, thấp thỏm.

Theo Công an tỉnh Thanh Hoá, các bậc phụ huynh, người giám hộ cần quan tâm sát sao hơn đến con em mình. Trang bị cho trẻ kỹ năng ghi nhớ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người thân; hướng dẫn trẻ cách tìm kiếm sự trợ giúp khi bị lạc hoặc gặp nguy hiểm.

Khoảng 9h30 ngày 5/3, Công an phường Tây Hồ (Hà Nội) tiếp nhận tin báo về vụ việc chị Đ.T.N.Q (sinh năm 2000) biểu hiện khủng hoảng tâm lý, có ý định tìm đến hành động tiêu cực.

