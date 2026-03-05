Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ?

Sao quốc tế 05/03/2026 13:59

Mấy ngày qua xảy ra sự việc hy hữu khi nữ diễn viên Địch Lệ Nhiệt Ba một mình bị mắc kẹt tại Dubai trong thời gian xảy ra chiến sự, trong khi đó nhân viên tại studio và chuyên gia trang điểm đã tới Paris trước. Sự cố khiến mỹ nhân Tân Cương không thể tham dự 'Tuần lễ thời trang' như đã dự định trước đó.

Mới đây, người hâm mộ còn chỉ trích công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ vì giấu giếm thông tin về sự an toàn của Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô gặp vấn đề về máy bay và mất tích từ ngày 1/3 nhưng tới ngày 3/3 công ty mới lên tiếng về sự việc.

Sự tắc trách của Gia Hành Thiên Hạ làm nảy sinh làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ của Địch Lệ Nhiệt Ba. Các từ khóa liên quan đến sự cố của cô thu hút hàng trăm triệu lượt đọc. Đến tối ngày 4/3, Địch Lệ Nhiệt Ba đã báo tin bình an nhưng nhiều người vẫn hy vọng nữ diễn viên sớm rời khỏi công ty Gia Hành Thiên Hạ.

Họ cho rằng Gia Hành Thiên Hạ không có đủ sự hỗ trợ với Nhiệt Ba. Trước đó, công ty khiến sự nghiệp của nữ diễn viên bị đình trệ, giờ đây ngay cả an toàn tính mạng của mỹ nhân Tân Cương cũng không được đảm bảo.

 

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ? - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba và công ty quản lý Gia Hành Thiên Hạ nảy sinh mâu thuẫn trong nhiều năm qua. Nữ diễn viên muốn rời khỏi Gia Hành Thiên Hạ để đầu quân cho công ty khác có tài nguyên phim ảnh tốt hơn. Tuy nhiên, phía Gia Hành tìm nhiều cách giữ chân người đẹp.

Thời điểm năm 2022, Địch Lệ Nhiệt Ba liên tục bị đưa tin đồn nghỉ nhiều tháng để sinh con cho Hoàng Cảnh Du, song, phía công ty quản lý không có động thái rõ ràng để phủ nhận, khiến danh tiếng của cô bị sụt giảm nghiêm trọng. Sohu cho biết thực tế đây là đòn cảnh cáo của Gia Hành Thiên Hạ với Địch Lệ Nhiệt Ba để ép cô ký thêm hợp đồng quản lý. Sau khi Nhiệt Ba chấp nhận cúi đầu, phía công ty mới ra tay xử lý các tin tức bôi đen nữ diễn viên.

Từ đó tới nay, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng liên tục gặp các vấn đề về trang phục, cách trang điểm hay việc lựa chọn dự án mới, song công ty quản lý đều bỏ qua ý kiến phản đối của người hâm mộ. Điều này khiến nhiều fan quay lưng lại với chính nữ diễn viên.

 

Địch Lệ Nhiệt Ba mắc kẹt ở Dubai: Công ty đổ lỗi cho sao nữ? - Ảnh 2

Theo Sohu đánh giá một cách khách quan, hiện tại, Địch Lệ Nhiệt Ba chỉ được nhắc tới là mỹ nhân có nhan sắc nổi bật trong giới giải trí Hoa ngữ. Danh tiếng của cô dần giảm sút trong khi các tiểu hoa đán đối thủ lại liên tiếp có phim gây tiếng vang. Chính vì vậy, mỹ nhân Tân Cương đang rơi vào thế bế tắc trong sự nghiệp.

Hiện tại, ở Gia Hành Thiên Hạ, Địch Lệ Nhiệt Ba là ngôi sao có danh tiếng cao nhất, đem lại lợi ích lớn nhất nên công ty chắc chắn không dễ dàng buông tay với nữ diễn viên. Tuy nhiên, việc tiếp tục ở lại Gia Hành Thiên Hạ không có lợi cho Địch Lệ Nhiệt Ba khi nguồn lực công ty hạn chế, không giúp ích cho sự nghiệp của cô.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Chiều 3/3, Địch Lệ Nhiệt Ba được cho là đang bị mắc kẹt ở Dubai trong bối cảnh tình hình chiến tranh căng thẳng ở Trung Đông. Được biết, nhiều quốc gia hiện đã đóng cửa không phận vì chiến sự leo thang, khiến hàng loạt chuyến bay bị hủy.

Xem thêm
Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba bị chê 'mặt sưng, nhợt nhạt' khi hóa nàng tiên cá

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba 'xuống tóc' khiến dân tình đứng ngồi không yên

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Địch Lệ Nhiệt Ba "gây bão" trong Gala Xuân Vãn đêm giao thừa

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Phim mới của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử dự kiến sẽ lên sóng cùng thời điểm

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Nóng: Từ 15h hôm nay (6/3), giá xăng dầu tăng mạnh, có loại tăng hơn 7.000 đồng/lít

Đời sống 13 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Cuối ngày hôm nay (5/3/2026),3 con giáp 'sáng tích lộc, trưa trữ tài', cơ hội thăng tiến trong tầm tay, nhẹ nhàng mà hưởng vàng bạc

Tâm linh - Tử vi 39 phút trước
Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Mang cốc vàng đi kiểm tra, người phụ nữ sốc nặng khi biết giá trị thật sự hơn nửa tỷ

Video 39 phút trước
Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Sao quốc tế 51 phút trước
Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Từ nay đến ngày 8/3/2026, 3 con giáp hưởng trọn Lộc Trời, buôn may bán đắt, sự nghiệp bứt phá, giàu có tưng bừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Sáu 6/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

'Xôi lạc TV' gồm nhiều đối tượng là cử nhân, thạc sĩ giỏi công nghệ thông tin

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Chồng vừa đi vắng, vợ gọi thợ sửa trần nhà bỗng "trúng độc đắc" khi thấy vàng bạc rơi xuống như mưa

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Thót tim cảnh tượng thang máy đột ngột di chuyển, người đàn ông thoát chết trong gang tấc

Video 1 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Cựu tiền đạo đội tuyển Việt Nam qua đời ở tuổi 49

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Những ngày cuối đời của ca sĩ Kasim Hoàng Vũ: Khuôn mặt biến dạng, bế tắc vì chi phí chữa trị hàng tỷ đồng

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

Nữ ca sĩ Hoà Minzy công khai bạn trai mới?

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô

Một nam diễn viên lên tiếng về thông tin 'thay tim', nhắc lại ồn ào tham ô

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

'Phú Sát hoàng hậu' Tần Lam từng khốn khổ đến mức này vì Diên Hi Công Lược

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Lưu Vũ Ninh lên tiếng về ngoại hình khác biệt trong phim “Bụi hoa hồng”

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Angelababy đang hẹn hò bạn trai cũ của Phạm Băng Băng?

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác