Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh

Sao quốc tế 05/03/2026 15:17

Diễn viên Chân Tử Đan đã chia sẻ với truyền thông Trung Quốc về sức hút của bộ phim “Tiêu nhân” - tác phẩm đang nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Chân Tử Đan gửi lời chúc mừng đến ê-kíp thực hiện bộ phim, đặc biệt là diễn viên Ngô Kinh và đạo diễn võ thuật Viên Hòa Bình. Nam nghệ sĩ cho biết, anh rất vui khi thấy một tác phẩm võ hiệp Trung Quốc tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ. Anh cho rằng phim "Tiêu nhân" thành công khi lội ngược dòng, dòng phim võ hiệp ở Trung Quốc được đón nhận, quan tâm trở lại.

“Tôi xin chúc mừng Ngô Kinh và sư phụ Viên Hòa Bình. Tôi cảm thấy rất phấn khởi khi thấy phim võ hiệp Trung Quốc được khán giả yêu thích trở lại”, Chân Tử Đan chia sẻ.

Nam diễn viên cũng tiết lộ anh từng nhận được lời mời tham gia dự án này từ khá sớm. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khác nhau nên cuối cùng anh phải từ chối bộ phim. “Họ đã mời tôi từ sớm, nhưng thật tiếc là lần này, tôi bận việc, nên tôi không tham gia được”, Chân Tử Đan nói.

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh - Ảnh 1

“Tiêu nhân” là dự án điện ảnh được chuyển thể từ bộ truyện tranh nổi tiếng cùng tên của tác giả Hứa Tiên Triết. Bộ phim lấy bối cảnh thời kỳ loạn lạc, kể về hành trình của một võ sĩ giang hồ mang trên mình nhiều bí mật, phải đối mặt với những âm mưu và cuộc chiến khốc liệt.

Ngay từ khi ra mắt, tác phẩm đã thu hút sự chú ý nhờ dàn diễn viên tên tuổi và phần võ thuật được đầu tư công phu. Sự tham gia của đạo diễn võ thuật Viên Hòa Bình - người từng đứng sau nhiều bộ phim hành động nổi tiếng cũng góp phần tạo nên sức hút cho dự án.

Giới chuyên môn nhận định thành công của “Tiêu nhân” cho thấy dòng phim võ hiệp vẫn có chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả nếu được đầu tư nghiêm túc về nội dung lẫn kỹ thuật. Nhiều ý kiến cho rằng bộ phim đã góp phần thổi luồng sinh khí mới cho thể loại từng làm nên thương hiệu của điện ảnh Trung Quốc.

Lý do Chân Tử Đan từ chối đóng đóng phim điện ảnh của Ngô Kinh - Ảnh 2

Về phía Chân Tử Đan, nam diễn viên được xem là một trong những gương mặt tiêu biểu của dòng phim võ thuật châu Á. Trong nhiều năm qua, anh đã tham gia và sản xuất nhiều tác phẩm hành động nổi tiếng, góp phần đưa hình ảnh võ thuật Trung Hoa đến với khán giả quốc tế.

Theo Chân Tử Đan, việc một bộ phim võ hiệp đạt được thành công lớn không chỉ là niềm vui của riêng ê-kíp mà còn là tín hiệu tích cực đối với ngành điện ảnh Trung Quốc nói chung. Nam diễn viên bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, dòng phim võ hiệp sẽ tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ và có thêm nhiều tác phẩm chất lượng ra mắt khán giả.

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