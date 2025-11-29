Vợ chồng Chân Tử Đan nhận chỉ trích dữ dội vì liên quan tới thảm kịch hỏa hoạn ở Hong Kong

Bài chia sẻ của Uông Thi Thi nhanh chóng thu hút sự chú ý, kéo theo tranh cãi gay gắt. Nhiều dân mạng cho rằng trước khi lực lượng chức năng công bố kết quả điều tra, nữ người mẫu đã tận dụng sức ảnh hưởng của mình để dẫn dắt dư luận, tung ra thông tin gây hoang mang.

Mới đây, bà xã Chân Tử Đan chia sẻ lại một bài viết trên Instagram, cho rằng vật liệu tre không phải chất dễ cháy và việc đám cháy lan rộng là do nguyên nhân khác. Bài viết thậm chí còn ẩn ý trách nhiệm về thảm kịch hỏa hoạn này thuộc về một bên khác.

Sau khi tranh cãi bùng nổ, Uông Thi Thi lên tiếng xin lỗi trên Weibo. Cô cho biết đã nhận thức được sai lầm và xóa bài đăng ngay lập tức.

“Ban đầu tôi chỉ muốn thảo luận về vấn đề liên quan đến giàn giáo tre, nhưng không chú ý đến cách dùng từ không phù hợp của bài đăng gốc. Tôi thành thật xin lỗi. Cảm ơn mọi người đã nhắc nhở, điều đó cũng giúp tôi nhận ra rằng trong thời điểm này, tôi càng phải thận trọng với việc truyền tải thông tin. Về việc khiến dư luận bị lệch hướng, tôi xin gửi lời xin lỗi trịnh trọng và sẽ thận trọng hơn trong tương lai", vợ Chân Tử Đan chia sẻ.

Song, lời xin lỗi của Uông Thi Thi vẫn chưa xoa dịu được làn sóng phẫn nộ của dân mạng Hong Kong. Nhiều người tràn vào trang cá nhân của cô, để lại những bình luận công kích với lời lẽ gay gắt. Một số luồng ý kiến còn chỉ trích Uông Thi Thi chỉ đăng bài xin lỗi trên Weibo dành cho thị trường đại lục, chứ không công khai xin lỗi trên Instagram.

Chân Tử Đan cũng bị kéo vào làn sóng chỉ trích liên quan tới bài đăng của vợ. Trước sự chỉ trích gay gắt của khán giả, Uông Thi Thi sau đó đăng cùng nội dung xin lỗi lên trang Instagram cá nhân.

Trước đó, vụ hỏa hoạn bùng lên vào chiều tối 26/11 tại khu chung cư ở Wang Fuk Court (quận Tai Po, Hong Kong). Tính đến trưa 28/11, thảm họa đã cướp đi 128 sinh mạng, 79 người bị thương. Điều tra ban đầu xác định giàn giáo bằng tre và lưới bao che dễ cháy là yếu tố làm lửa lan nhanh, khiến các lực lượng cứu hộ không kịp trở tay.

Ngày 28/11, giới chức Hong Kong cho biết hệ thống báo cháy tại cả tám tòa nhà của Wang Fuk Court đều không hoạt động trong các lần kiểm tra trước đó của cơ quan chức năng. Hệ quả này đã khiến cư dân không hay biết rằng hỏa hoạn đã bùng lên, chậm phản ứng nên làm thiệt hại tăng vọt.