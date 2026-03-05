Giá vàng hôm nay, ngày 5/3/2026: Tiếp tục sụt giảm, vàng SJC trong nước neo trên 184 triệu đồng/lượng

Đời sống 05/03/2026 09:02

Hôm nay, ngày 5/3/2026, giá vàng chưa dừng đà giảm khi nhà đầu tư còn bán chốt lời, bất chấp giá trị của đồng USD đi xuống. Trong khi đó, giá vàng SJC trong nước neo trên 184 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng nay (5/3), giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC duy trì chiều mua vào 181,2 triệu đồng, bán ra 184,2 triệu đồng như cuối ngày hôm qua. Nhiều công ty cũng mua bán vàng miếng bằng giá với SJC như Công ty vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ) mua vào 181,2 triệu đồng, bán ra 184,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng giữ nguyên giá mua vàng miếng SJC 181,2 triệu đồng và bán ra 184,2 triệu đồng …

Giá vàng nhẫn cũng không thay đổi khi Công ty SJC tiếp tục mua vào 180,9 triệu đồng, bán ra 183,9 triệu đồng. Trong khi đó, nhiều công ty mua bán vàng nhẫn bằng giá vàng miếng SJC như Công ty PNJ mua vào 181,2 triệu đồng, bán ra 184,2 triệu đồng; Công ty Phú Quý cũng mua vàng nhẫn ở mức 181,2 triệu đồng và bán ra 184,2 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 5/3/2026: Tiếp tục sụt giảm, vàng SJC trong nước neo trên 184 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Thị trường vàng biến động. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ ngày 5/3 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay trên thị trường quốc tế giao dịch tại 5.142 USD/ounce, giảm 65 USD so với mức đỉnh 5.207 USD/ounce.

Trước đó, giá vàng thế giới đã có lúc phục hồi nhẹ nhờ nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trở lại, trong bối cảnh tình hình địa chính trị tại Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, khó dự báo kết quả cuối cùng.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị đảo ngược do một số nhà giao dịch ngắn hạn thực hiện chốt lời, dẫn đến áp lực bán ra và khiến giá quay đầu giảm.

Trên các thị trường tài chính khác, chỉ số đô la Mỹ (DXY) đang suy yếu, tạo điều kiện hỗ trợ phần nào cho giá vàng – vốn thường có mối quan hệ nghịch chiều với "đồng bạc xanh". Đồng thời, giá dầu thô ổn định quanh mức 74,25 USD/thùng, trong khi lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm duy trì ở mức 4,1%.

Những yếu tố này phản ánh tâm lý thị trường vẫn thận trọng trước các rủi ro toàn cầu, dù hoạt động chốt lời đang chiếm ưu thế trong ngắn hạn.

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