Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi Tưởng Lệ Sa - vợ của nam diễn viên Trần Hạo Dân - đăng tải thông tin về một vụ nổ tại Dubai, UAE. Đi kèm bài viết là hình ảnh cảnh báo an ninh khẩn cấp cùng những chia sẻ đầy cảm xúc về trải nghiệm đáng sợ nơi đất khách.

Trong bài đăng mới đây, Tưởng Lệ Sa cho biết đây là lần thứ hai trong đời cô nhận được cảnh báo đánh bom. "Thế giới thật rộng lớn… Là một người Trung Quốc, tôi vô cùng biết ơn mỗi ngày bình yên mà chúng ta được hưởng," cô viết. Những dòng tâm sự thể hiện sự trân trọng đối với hòa bình, đặc biệt khi chứng kiến những bất ổn và xung đột vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng. Trước câu hỏi: "Còn dám ra ngoài không?", cô đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: "Tôi ở đây mấy ngày rồi, ai mà ngờ được chứ?", kèm biểu tượng cảm xúc vừa cười vừa khóc.

Một số cư dân mạng am hiểu tình hình cho biết đã đi làm trở lại vài ngày trước và trấn an gia đình nữ người mẫu, đồng thời tiết lộ Đại sứ quán đã bắt đầu đăng ký hỗ trợ công dân Trung Quốc có nhu cầu về nước. Nhiều lời chúc bình an tiếp tục được gửi tới gia đình cô.

Phóng viên Jimu News đã liên hệ với phía đại diện của nam diễn viên cũng như một công ty điện ảnh - truyền hình tại Bắc Kinh quản lý sự nghiệp diễn xuất của anh, song chưa nhận được phản hồi chính thức.

Trần Hạo Dân, sinh năm 1969 là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, từng là ngôi sao độc quyền của TVB. Anh được biết đến rộng rãi qua vai Đoàn Dự trong "Thiên long bát bộ" và Na Tra trong "Đắc Kỷ Trụ Vương".

Anh nổi tiếng với ngoại hình thư sinh, từng được mệnh danh là "hoàng tử cổ trang" nhưng sự nghiệp sau này sa sút do scandal đời tư và phẫu thuật thẩm mỹ.

Tưởng Lệ Sa, sinh năm 1985, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Hai người đăng ký kết hôn tại Trường Sa, Hồ Nam vào năm 2011 và hiện có 3 con gái cùng 1 con trai.

