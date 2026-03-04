Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Sao quốc tế 04/03/2026 15:49

Mới đây, mạng xã hội Trung Quốc xôn xao khi Tưởng Lệ Sa - vợ của nam diễn viên Trần Hạo Dân - đăng tải thông tin về một vụ nổ tại Dubai, UAE. Đi kèm bài viết là hình ảnh cảnh báo an ninh khẩn cấp cùng những chia sẻ đầy cảm xúc về trải nghiệm đáng sợ nơi đất khách.

Trong bài đăng mới đây, Tưởng Lệ Sa cho biết đây là lần thứ hai trong đời cô nhận được cảnh báo đánh bom. "Thế giới thật rộng lớn… Là một người Trung Quốc, tôi vô cùng biết ơn mỗi ngày bình yên mà chúng ta được hưởng," cô viết. Những dòng tâm sự thể hiện sự trân trọng đối với hòa bình, đặc biệt khi chứng kiến những bất ổn và xung đột vẫn đang diễn ra ở nhiều nơi trên thế giới.

Phía dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng bày tỏ lo lắng. Trước câu hỏi: "Còn dám ra ngoài không?", cô đáp lại với giọng điệu bình tĩnh: "Tôi ở đây mấy ngày rồi, ai mà ngờ được chứ?", kèm biểu tượng cảm xúc vừa cười vừa khóc.

Một số cư dân mạng am hiểu tình hình cho biết đã đi làm trở lại vài ngày trước và trấn an gia đình nữ người mẫu, đồng thời tiết lộ Đại sứ quán đã bắt đầu đăng ký hỗ trợ công dân Trung Quốc có nhu cầu về nước. Nhiều lời chúc bình an tiếp tục được gửi tới gia đình cô.

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông - Ảnh 1

Phóng viên Jimu News đã liên hệ với phía đại diện của nam diễn viên cũng như một công ty điện ảnh - truyền hình tại Bắc Kinh quản lý sự nghiệp diễn xuất của anh, song chưa nhận được phản hồi chính thức.

Trần Hạo Dân, sinh năm 1969 là nam diễn viên, ca sĩ nổi tiếng, từng là ngôi sao độc quyền của TVB. Anh được biết đến rộng rãi qua vai Đoàn Dự trong "Thiên long bát bộ" và Na Tra trong "Đắc Kỷ Trụ Vương".

Anh nổi tiếng với ngoại hình thư sinh, từng được mệnh danh là "hoàng tử cổ trang" nhưng sự nghiệp sau này sa sút do scandal đời tư và phẫu thuật thẩm mỹ.

Tưởng Lệ Sa, sinh năm 1985, từng hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Hai người đăng ký kết hôn tại Trường Sa, Hồ Nam vào năm 2011 và hiện có 3 con gái cùng 1 con trai.

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Những ngày gần đây, Angelababy tiếp tục trở thành tâm điểm truyền thông khi câu chuyện xoay quanh mối quan hệ với chồng cũ Huỳnh Hiểu Minh bất ngờ được nhắc lại. Huỳnh Hiểu Minh hẹn hò bạn gái mới đang làm tâm điểm truyền thông.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Hạo Dân sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Diễn viên AI Trung Quốc 'gây choáng' vì khó phân biệt với người thật

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Gia đình 'trùm giải trí' Hướng Hoa Cường chia rẽ sau tuyên bố giao tài sản cho con dâu

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Sao quốc tế 20 phút trước
Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Không gian sống 26 phút trước
Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Video 33 phút trước
Thót tim cảnh người đàn ông "treo mình" trên xe ô tô của vợ cũ chạy băng băng suốt 2km

Thót tim cảnh người đàn ông "treo mình" trên xe ô tô của vợ cũ chạy băng băng suốt 2km

Video 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'