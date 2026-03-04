Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Sao quốc tế 04/03/2026 14:45

Tối 3/3, tờ Sina đưa tin, blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy đã gây náo loạn mạng xã hội khi bất ngờ công bố loạt thông tin liên quan tới đời sống tình ái của Angelababy sau khi ly hôn Huỳnh Hiểu Minh.

Mới đây, blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy cho biết Angelababy từng hẹn hò. Người này khẳng định đã chụp được ảnh của nữ diễn viên với bạn trai tại phim trường Hoành Điếm. Tuy nhiên, thời điểm đó, studio của Angelababy phủ nhận mối quan hệ này, thậm chí nhấn mạnh nữ diễn viên độc thân.

Cũng trong buổi livestream với Lưu Đại Chùy, một paparazzi khác chia sẻ: "Cô ấy có một bạn trai ở Hong Kong. Người đó trẻ hơn cô ấy".

Tuy nhiên, người này thừa nhận vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Paparazzi này nói thêm sự nghiệp của Angelababy đã chuyển hướng sang Hong Kong và cô ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng ở Trung Quốc đại lục. Do đó, việc theo dõi cô trở nên khó khăn hơn đối với các tay săn ảnh.

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong - Ảnh 1

Thông tin Angelababy hẹn hò “hồng hài nhi” mới đây đã làm rung chuyển mạng xã hội xứ Trung, bởi lẽ Huỳnh Hiểu Minh mới đây đã lộ ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi kém anh tận 22 tuổi. Sự trùng khớp này đã dẫn đến hàng loạt đồn đoán của cư dân mạng ngay trong tối 3/3. Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn cặp đôi 1 thời Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đang so bì sức cuốn hút với nhau bằng cách chứng minh bản thân vẫn có thể hẹn hò được những đối tượng trẻ tuổi hơn sau khi đã ly hôn.

 

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ VND) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế nhưng sau 7 năm là vợ chồng và có 1 cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vàng của Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Gần đây nhất, anh lộ ảnh hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi.

Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong - Ảnh 2

Trong khi đó, sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy từng dính tin hẹn hò 1 người đàn ông bí ẩn vì có nhiều tương tác đáng ngờ với đàng trai khi tham dự sự kiện ở New York hồi tháng 5/2023. Song song với đó, nhiều khán giả lại khẳng định người đàn ông này là CEO của nhãn hàng do cô làm đại sứ thương hiệu. Và hành động nói trên chỉ cho thấy cô có mối quan hệ bạn bè thân thiện với vị CEO chứ không thể được coi là bằng chứng hẹn hò.

Gần đây, Angelababy dính nghi vấn yêu Lý Thần. Nguyên nhân của tin đồn xuất phát từ việc tài từ họ Lý là nghệ sĩ duy nhất ở Cbiz công khai chúc mừng sinh nhật Angelababy vào hôm 28/2. Thế nhưng nhiều fan lại khẳng định 2 người vốn có mối quan hệ thân thiết, chưa tới mức yêu đương.

Angelababy gây phẫn nộ khi livestream bán hàng vì lý do thiếu tinh tế này

Angelababy gây phẫn nộ khi livestream bán hàng vì lý do thiếu tinh tế này

Angelababy lên sóng livestream trong một thiết kế Haute Couture đến từ Ronald van der Kemp – bộ váy lập tức thu hút sự chú ý bởi phom dáng cầu kỳ cùng thiết kế bất đối xứng lạ mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Angelababy gây phẫn nộ khi livestream bán hàng vì lý do thiếu tinh tế này

Angelababy gây phẫn nộ khi livestream bán hàng vì lý do thiếu tinh tế này

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

Huỳnh Hiểu Minh và AngelaBaby đi chơi cùng nhau nhân dịp sinh nhật con trai

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Sự nghiệp của Angelababy vẫn bấp bênh sau vụ đi xem Lisa Blackpink diễn hộp đêm

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Sao quốc tế 20 phút trước
Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Quán cà phê cheo leo trên vách đá cao 60m, gần 1.5 triệu đồng một ly nước

Không gian sống 26 phút trước
Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Đang đi bộ trên phố, người phụ nữ bất ngờ bị gã đàn ông áp sát, tung cú đá vào lưng rồi cướp ba lô

Video 32 phút trước
Thót tim cảnh người đàn ông "treo mình" trên xe ô tô của vợ cũ chạy băng băng suốt 2km

Thót tim cảnh người đàn ông "treo mình" trên xe ô tô của vợ cũ chạy băng băng suốt 2km

Video 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Qua đêm nay, 3 con giáp làm một hưởng mười, Đại Cát Đại Lợi, tài vận vượng phát, ngồi mát ăn bát vàng, sự nghiệp lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Sao quốc tế 1 giờ 43 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Kể từ ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp 'hóa nguy thành an nhờ lành tính', tiền về căng chặt túi, sự nghiệp thuận lợi đủ đường, biến ước mơ thành hiện thực

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (5/3-6/3), 3 con giáp 'chiêu dụ' thành công Thần Tài, bước vào thời kỳ vàng son, tiền bạc tăng vun vút không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 5/3/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng thế giới đột ngột lao dốc tối ngày 3/3, 'bốc hơi' cả trăm USD từ đỉnh

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/3/2026: Vàng SJC giảm mạnh, người mua đu đỉnh lỗ gần 11 triệu đồng/lượng

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

Cảnh báo: Người phụ nữ ở Hà Nội vừa mất gần 1 tỷ đồng chỉ sau vài phút

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Dương Mịch thừa nhận dễ làm mất lòng người khác

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Nam diễn viên cùng vợ con bị mắc kẹt ở Dubai giữa căng thẳng ở Trung Đông

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Angelababy gây sốt với bức ảnh 20 tuổi giữa lúc Huỳnh Hiểu Minh có bạn gái

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Cuộc sống hiện tại của 'nam thần cổ trang' Tiêu Ân Tuấn sau khi rời xa showbiz

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Địch Lệ Nhiệt Ba gây lo lắng vì mắc kẹt ở Trung Đông, lỡ hẹn với show diễn của Dior

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'

Ngoại hình 'gây sốc' của Trịnh Sảng khiến dân tình 'đứng ngồi không yên'