Angelababy vướng tin đồn hẹn hò với trai trẻ Hong Kong

Cũng trong buổi livestream với Lưu Đại Chùy, một paparazzi khác chia sẻ: "Cô ấy có một bạn trai ở Hong Kong. Người đó trẻ hơn cô ấy".

Mới đây, blogger giải trí kiêm paparazzi Lưu Đại Chùy cho biết Angelababy từng hẹn hò. Người này khẳng định đã chụp được ảnh của nữ diễn viên với bạn trai tại phim trường Hoành Điếm. Tuy nhiên, thời điểm đó, studio của Angelababy phủ nhận mối quan hệ này, thậm chí nhấn mạnh nữ diễn viên độc thân.

Tuy nhiên, người này thừa nhận vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Paparazzi này nói thêm sự nghiệp của Angelababy đã chuyển hướng sang Hong Kong và cô ấy hiếm khi xuất hiện trước công chúng ở Trung Quốc đại lục. Do đó, việc theo dõi cô trở nên khó khăn hơn đối với các tay săn ảnh.

Thông tin Angelababy hẹn hò “hồng hài nhi” mới đây đã làm rung chuyển mạng xã hội xứ Trung, bởi lẽ Huỳnh Hiểu Minh mới đây đã lộ ảnh hẹn hò với nữ ca sĩ Hồ Nhiễm Nhi kém anh tận 22 tuổi. Sự trùng khớp này đã dẫn đến hàng loạt đồn đoán của cư dân mạng ngay trong tối 3/3. Đáng chú ý, 1 bộ phận khán giả đặt ra nghi vấn cặp đôi 1 thời Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh đang so bì sức cuốn hút với nhau bằng cách chứng minh bản thân vẫn có thể hẹn hò được những đối tượng trẻ tuổi hơn sau khi đã ly hôn.

Năm 2015, Huỳnh Hiểu Minh - Angelababy tổ chức đám cưới xa hoa trị giá 200 triệu NDT (700 tỷ VND) sau 6 năm hẹn hò. Ấy thế nhưng sau 7 năm là vợ chồng và có 1 cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vàng của Cbiz bất ngờ thông báo ly hôn, gây chấn động dư luận lúc bấy giờ.

Hậu ly hôn, Huỳnh Hiểu Minh có chuyện tình đầy rẫy thị phi với hot girl kém 15 tuổi Diệp Kha. Gần đây nhất, anh lộ ảnh hẹn hò Hồ Nhiễm Nhi.

Trong khi đó, sau khi chia tay Huỳnh Hiểu Minh, Angelababy từng dính tin hẹn hò 1 người đàn ông bí ẩn vì có nhiều tương tác đáng ngờ với đàng trai khi tham dự sự kiện ở New York hồi tháng 5/2023. Song song với đó, nhiều khán giả lại khẳng định người đàn ông này là CEO của nhãn hàng do cô làm đại sứ thương hiệu. Và hành động nói trên chỉ cho thấy cô có mối quan hệ bạn bè thân thiện với vị CEO chứ không thể được coi là bằng chứng hẹn hò.

Gần đây, Angelababy dính nghi vấn yêu Lý Thần. Nguyên nhân của tin đồn xuất phát từ việc tài từ họ Lý là nghệ sĩ duy nhất ở Cbiz công khai chúc mừng sinh nhật Angelababy vào hôm 28/2. Thế nhưng nhiều fan lại khẳng định 2 người vốn có mối quan hệ thân thiết, chưa tới mức yêu đương.