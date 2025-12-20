Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Sao quốc tế 20/12/2025 17:15

Chỉ với loạt hình ảnh mới, Angelababy đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút.

Chỉ với loạt hình ảnh mới mới đây, Angelababy đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút. Ở tuổi 36, cô vẫn khoe trọn visual đỉnh cao, được cư dân mạng ví von "không khác gì năm 18 tuổi", nhanh chóng leo top hot search và trở thành trend được đông đảo hội gái xinh hưởng ứng.

 

Angelababy gây ấn tượng với tạo hình chuẩn vibe mùa đông, cá tính pha chút retro đầy cuốn hút. Nữ minh tinh đội mũ lông dáng bucket mềm mại, tạo hiệu ứng vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, đồng thời giúp gương mặt trông nhỏ gọn và nổi bật hơn. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát tối giản, phối cùng khăn và áo lông ton sur ton.

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này - Ảnh 1Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này - Ảnh 2Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này - Ảnh 3Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này - Ảnh 4

Đặc biệt, spotlight của tạo hình này chính là layout makeup mắt khói của Angelababy. Mỹ nhân Cbiz khoe trọn làn da trắng mịn không tì vết qua lớp nền căng bóng nhẹ, má hồng phớt tạo tươi tắn. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner đậm, mi cong dài, tạo ánh nhìn to tròn và long lanh nhưng vẫn cool đúng chuẩn Y2K.

Son môi tông hồng nude pha cam giúp gương mặt nữ diễn viên thêm trẻ trung, rạng rỡ như thưở đôi mươi. Cũng không thể không nhắc đến thần thái cuốn hút, lạnh lùng đặc trưng của nữ minh tinh giúp tạo hình này thêm bùng nổ.

Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này - Ảnh 5

Angelababy từng thuộc nhóm sao hoạt động sôi nổi nhất showbiz Trung Quốc, tần suất xuất hiện cao. Sự nghiệp của cô chững lại từ cuối năm 2023, sau khi diễn viên xuất hiện ở show thoát y của ca sĩ Lisa tại Crazy Horse, Pháp. Nhiều blogger giải trí cho rằng Angelababy vi phạm điều lệ với người hoạt động lĩnh vực biểu diễn do cơ quan chức năng quy định, trong đó có việc nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự, quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy. Tại Trung Quốc, múa thoát y bị xếp vào "biểu diễn đồi trụy".

 

Sự việc khiến Angelababy bị hàng triệu người kêu gọi tẩy chay. Theo trang 163, Angelababy vướng sóng gió lớn nhất sự nghiệp, kể từ khi gia nhập làng giải trí năm 2003. Từ tháng 11//2023, cô bị cấm đăng bài viết, bình luận trên mạng xã hội Weibo vì "vi phạm pháp luật, quy định của nền tảng". Nền tảng video lớn nhất Trung Quốc - Douyin - cũng chặn người dùng nhấn "theo dõi" tài khoản của Angelababy. Cô có khoảng 140 triệu fan trên các nền tảng này.

Đầu năm 2024, tài khoản mạng xã hội của cô trở lại bình thường, nhưng cô không xuất hiện ở sự kiện điện ảnh nào tại Trung Quốc đại lục, cũng vắng bóng các show truyền hình, sự kiện quảng cáo. Người đẹp chỉ dự một số chương trình giải trí ở Hong Kong.

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Mới đây, một bài thống kê những diễn viên Hoa ngữ đã không gia nhập đoàn phim một thời gian dài thu hút sự chú ý.

Xem thêm
Từ khóa:   Angelababy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

Sự nghiệp bất bênh của Angelababy sau ồn ào liên quan đến Lisa (Blackpink)

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

'Tóm sống' Angelababy và bạn trai tin đồn đưa con đi chơi

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Rầm rộ lộ khoảnh khắc Angelababy - Trần Quán Hy hẹn hò?

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Chuyện tình cũ của Trần Vỹ Đình và Angelababy bất ngờ 'dậy sóng' khắp cõi mạng

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy xuống sắc, vất vả phải quảng cáo đồ ăn lề đường

Angelababy ở Tuần lễ thời trang Haute Couture lập tức 'gây bão'

Angelababy ở Tuần lễ thời trang Haute Couture lập tức 'gây bão'

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tai nạn nghiêm trọng trên đường Nguyễn Hữu Thọ khiến 2 thiếu niên tử vong tại chỗ

Tử vi Chủ Nhật 21/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Tử vi Chủ Nhật 21/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi rước lộc về nhà, tiền tài bủa vây, Mão - Thân tài lộc ảm đạm, sự nghiệp trắc trở trăm bề

Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

Công bố danh sách 26 sản phẩm trong vụ sữa giả Hiup

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Phim của Tần Lam thất bại liên tiếp dù đóng cùng Chung Hán Lương

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Angelababy tái xuất thảm đỏ sau hai năm bị 'phong sát ngầm'

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Lưu Hiểu Khánh 'gây sốt' vì sức sống tuổi 75 của mình

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Chồng Hàn Quốc DJ Koo 'sẽ đón Giao thừa cùng gia đình Từ Hy Viên'

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Cuộc hôn nhân vàng giữa Trần Hiểu và Trần Nghiên Hy 'gây sốt': Tiết lộ nguyên nhân ly hôn

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'

Lục Tiểu Linh Đồng lên tiếng trước tin đồn mâu thuẫn với đạo diễn 'Tây du ký'