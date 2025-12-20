Bị 'phong sát ngầm' một thời gian, Angelababy chưa bao giờ hết 'nóng' vì điều này

Chỉ với loạt hình ảnh mới mới đây, Angelababy đã khiến mạng xã hội xứ Trung bùng nổ khi xuất hiện trong tạo hình Y2K trẻ trung, cá tính nhưng vẫn đầy cuốn hút. Ở tuổi 36, cô vẫn khoe trọn visual đỉnh cao, được cư dân mạng ví von "không khác gì năm 18 tuổi", nhanh chóng leo top hot search và trở thành trend được đông đảo hội gái xinh hưởng ứng.

Angelababy gây ấn tượng với tạo hình chuẩn vibe mùa đông, cá tính pha chút retro đầy cuốn hút. Nữ minh tinh đội mũ lông dáng bucket mềm mại, tạo hiệu ứng vừa trẻ trung vừa ngọt ngào, đồng thời giúp gương mặt trông nhỏ gọn và nổi bật hơn. Nữ diễn viên diện trang phục ôm sát tối giản, phối cùng khăn và áo lông ton sur ton.

Đặc biệt, spotlight của tạo hình này chính là layout makeup mắt khói của Angelababy. Mỹ nhân Cbiz khoe trọn làn da trắng mịn không tì vết qua lớp nền căng bóng nhẹ, má hồng phớt tạo tươi tắn. Đôi mắt được nhấn bằng eyeliner đậm, mi cong dài, tạo ánh nhìn to tròn và long lanh nhưng vẫn cool đúng chuẩn Y2K.

Son môi tông hồng nude pha cam giúp gương mặt nữ diễn viên thêm trẻ trung, rạng rỡ như thưở đôi mươi. Cũng không thể không nhắc đến thần thái cuốn hút, lạnh lùng đặc trưng của nữ minh tinh giúp tạo hình này thêm bùng nổ.

Angelababy từng thuộc nhóm sao hoạt động sôi nổi nhất showbiz Trung Quốc, tần suất xuất hiện cao. Sự nghiệp của cô chững lại từ cuối năm 2023, sau khi diễn viên xuất hiện ở show thoát y của ca sĩ Lisa tại Crazy Horse, Pháp. Nhiều blogger giải trí cho rằng Angelababy vi phạm điều lệ với người hoạt động lĩnh vực biểu diễn do cơ quan chức năng quy định, trong đó có việc nghệ sĩ không được phép tổ chức, tham dự, quảng bá cho chương trình gợi dục, đồi trụy. Tại Trung Quốc, múa thoát y bị xếp vào "biểu diễn đồi trụy".

Sự việc khiến Angelababy bị hàng triệu người kêu gọi tẩy chay. Theo trang 163, Angelababy vướng sóng gió lớn nhất sự nghiệp, kể từ khi gia nhập làng giải trí năm 2003. Từ tháng 11//2023, cô bị cấm đăng bài viết, bình luận trên mạng xã hội Weibo vì "vi phạm pháp luật, quy định của nền tảng". Nền tảng video lớn nhất Trung Quốc - Douyin - cũng chặn người dùng nhấn "theo dõi" tài khoản của Angelababy. Cô có khoảng 140 triệu fan trên các nền tảng này.

Đầu năm 2024, tài khoản mạng xã hội của cô trở lại bình thường, nhưng cô không xuất hiện ở sự kiện điện ảnh nào tại Trung Quốc đại lục, cũng vắng bóng các show truyền hình, sự kiện quảng cáo. Người đẹp chỉ dự một số chương trình giải trí ở Hong Kong.