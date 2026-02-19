Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Cảm giác cắn một miếng thịt quay với lớp bì nổ giòn tan, quyện cùng vị chua thanh của dưa góp và cái lạnh tê người từ cốc bia sảng khoái... đó chính là định nghĩa hoàn hảo cho một bữa chiều mùa hè cực phẩm.
Nguyên liệu:
Có thể ướp hoặc không ướp gia vị.
Nếu ướp thì gồm có :
Bột cà ri
Hạt nêm
Sữa đặc có đường
Định lượng tuỳ khẩu vị
Ba chỉ rút sườn : 1.5-2kg
Muối trắng 400gr
Lá mắc mật
Gia vị kể trên nếu muốn ướp.
Cách làm:
Thịt làm sạch luộc chín khoảng 60%
Vớt ra để nguội bớt rồi châm bì thật kĩ, châm vừa phải tránh sâu xuống phần thịt.
Ướp gia vị nguyên phần thịt k làm ướt bì, thấm khô bọc màng thực phẩm để ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho bì khô lại.
Nếu không có thời gian thì dùng máy sấy tóc sấy khô bì.
Phủ 1 lớp muối trắng kín bề mặt bì, cho vào nồi chiên không dầu hoặc nồi chiên hơi nước chọn chế độ chiên không dầu, set nhiệt 200 độ trong 30-40p tuỳ to nhỏ dày mỏng.
Lấy ra, bỏ hết muối đi, khéo léo không để muối rơi xuống thịt sẽ mặn.
Cho lá mắc mật vò ra để xuống khay đặc, đặt miếng thịt vào, phần bì ở quay lên trên.
Set nhiệt lần 2: 220 độ trong 20-30 phút tuỳ to nhỏ.
Thịt chín lấy ra để khoảng 10 phút cho bì nguội bớt sẽ giòn hẳn
Nước chấm gồm:
Xì dầu
Đường
Mì chính
Tỏi, ớt
Lá mắc mật phía dưới thịt trộn lẫn.
Thịt quay ăn kèm với dưa chua.
Nguồn: FB Trang Lê