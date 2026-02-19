Thịt quay nổ cốm "bất bại": Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 19/02/2026 11:30

Cảm giác cắn một miếng thịt quay với lớp bì nổ giòn tan, quyện cùng vị chua thanh của dưa góp và cái lạnh tê người từ cốc bia sảng khoái... đó chính là định nghĩa hoàn hảo cho một bữa chiều mùa hè cực phẩm.

Thịt quay nổ cốm 'bất bại': Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng - Ảnh 1

Nguyên liệu:

Có thể ướp hoặc không ướp gia vị.

Nếu ướp thì gồm có :

Bột cà ri

Hạt nêm

Sữa đặc có đường

Định lượng tuỳ khẩu vị

Ba chỉ rút sườn : 1.5-2kg

Muối trắng 400gr

Lá mắc mật

Gia vị kể trên nếu muốn ướp.

Thịt quay nổ cốm 'bất bại': Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng - Ảnh 2

Cách làm:

Thịt làm sạch luộc chín khoảng 60%

Vớt ra để nguội bớt rồi châm bì thật kĩ, châm vừa phải tránh sâu xuống phần thịt.

Ướp gia vị nguyên phần thịt k làm ướt bì, thấm khô bọc màng thực phẩm để ngăn mát tủ lạnh vài tiếng cho bì khô lại.

Nếu không có thời gian thì dùng máy sấy tóc sấy khô bì.

Phủ 1 lớp muối trắng kín bề mặt bì, cho vào nồi chiên không dầu hoặc nồi chiên hơi nước chọn chế độ chiên không dầu, set nhiệt 200 độ trong 30-40p tuỳ to nhỏ dày mỏng.

Lấy ra, bỏ hết muối đi, khéo léo không để muối rơi xuống thịt sẽ mặn.

Cho lá mắc mật vò ra để xuống khay đặc, đặt miếng thịt vào, phần bì ở quay lên trên.

Set nhiệt lần 2: 220 độ trong 20-30 phút tuỳ to nhỏ.

Thịt chín lấy ra để khoảng 10 phút cho bì nguội bớt sẽ giòn hẳn

Nước chấm gồm:

Xì dầu

Đường

Mì chính

Tỏi, ớt

Lá mắc mật phía dưới thịt trộn lẫn.

Thịt quay ăn kèm với dưa chua.

Thịt quay nổ cốm 'bất bại': Công thức đơn giản cho lớp bì giòn rụm như ngoài hàng - Ảnh 3

Nguồn: FB Trang Lê

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