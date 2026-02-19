Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Món trứng cuộn Hàn Quốc, hay còn được gọi là Gyeran-mari, là một món banchan được làm từ trứng đánh trộn với một số thành phần thái nhỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn. Món trứng cuộn này rất lý tưởng để thưởng thức vào bữa sáng hoặc dùng vào bữa cơm trưa.

2 quả trứng lớn

1/4 chén hành tây thái nhỏ

1/4 chén cà rốt thái nhỏ

1 muỗng canh sữa

Muối, vừa ăn

Hạt tiêu đen, vừa ăn

Dầu, vừa đủ

Cách làm món trứng cuộn Hàn Quốc

Bước 1: Bắt đầu bằng cách đánh trứng với hành tây thái nhỏ, cà rốt và sữa. Thêm muối và hạt tiêu đen cho vừa ăn, và đánh lại.

Bước 2: Đun nóng một ít dầu trên chảo ở lửa vừa và đổ một nửa hỗn hợp trứng vừa đánh vào. Đun trong vài giây hoặc cho đến khi thấy lớp trứng hơi cứng.

Bước 3: Tiếp theo, nhẹ nhàng lăn trứng bằng thìa vào giữa chảo. Bạn có thể cần rưới thêm một ít dầu vào chảo ở giai đoạn này.

Bước 4: Kéo hỗn hợp trứng đã cuộn sang một bên và đổ thêm hỗn hợp trứng đánh khác vào. Kéo hỗn hợp sang một bên lần nữa và lặp lại quy trình với phần hỗn hợp còn lại.

Bước 5: Khi lớp trứng chín đều, cho ra đĩa và cắt thành từng cuộn vừa ăn. Món trứng cuộn Hàn Quốc đã sẵn sàng để thưởng thức.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng!