Thay vì trứng luộc đơn điệu, hãy thử món này: Đủ chất, lạ miệng, cả nhà ăn xong đều tấm tắc khen

Thay vì lặp lại những món ăn quen thuộc đến nhàm chán, tại sao bạn không thử làm mới bữa sáng gia đình bằng công thức 'ngon - bổ - rẻ' này? Chỉ với vài bước đơn giản, bạn đã có ngay một khởi đầu ngày mới đầy hứng khởi và tràn năng lượng cho những người thân yêu.
Đó là món trứng cuộn Hàn Quốc!
Món trứng cuộn Hàn Quốc, hay còn được gọi là Gyeran-mari, là một món banchan được làm từ trứng đánh trộn với một số thành phần thái nhỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn. Món trứng cuộn này rất lý tưởng để thưởng thức vào bữa sáng hoặc dùng vào bữa cơm trưa.
Nguyên liệu chính làm món trứng cuộn Hàn Quốc
2 quả trứng lớn
1/4 chén hành tây thái nhỏ
1/4 chén cà rốt thái nhỏ
1 muỗng canh sữa
Muối, vừa ăn
Hạt tiêu đen, vừa ăn
Dầu, vừa đủ
Cách làm món trứng cuộn Hàn Quốc
Bước 1: Bắt đầu bằng cách đánh trứng với hành tây thái nhỏ, cà rốt và sữa. Thêm muối và hạt tiêu đen cho vừa ăn, và đánh lại.
Bước 2: Đun nóng một ít dầu trên chảo ở lửa vừa và đổ một nửa hỗn hợp trứng vừa đánh vào. Đun trong vài giây hoặc cho đến khi thấy lớp trứng hơi cứng.
Bước 3: Tiếp theo, nhẹ nhàng lăn trứng bằng thìa vào giữa chảo. Bạn có thể cần rưới thêm một ít dầu vào chảo ở giai đoạn này.
Bước 4: Kéo hỗn hợp trứng đã cuộn sang một bên và đổ thêm hỗn hợp trứng đánh khác vào. Kéo hỗn hợp sang một bên lần nữa và lặp lại quy trình với phần hỗn hợp còn lại.
Bước 5: Khi lớp trứng chín đều, cho ra đĩa và cắt thành từng cuộn vừa ăn. Món trứng cuộn Hàn Quốc đã sẵn sàng để thưởng thức.
Chúc các bạn thành công và ngon miệng!