Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Mùa hè nóng nực, oi bức thì chắc hẳn một quả dưa hấu mát lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để giải khát, tăng cường vitamin, tăng hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường nghĩ dưa hấu chỉ có thể ăn ngay hoặc làm sinh tố hay nước ép nên chẳng có gì thú vị.

Ngoài làm thức uống thì dưa hấu vẫn còn 1 cách biến tấu vô cùng hay ho và không kém phần ngon miệng, đó chính là món pizza dưa hấu. Với cách làm đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, chắc hẳn bạn sẽ có ngay một món ăn giải nhiệt mới để thêm vào thực đơn cho gia đình mình.