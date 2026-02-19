Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu "thần thánh": Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương

Món ngon mỗi ngày 19/02/2026 05:00

Chỉ với nền dưa hấu đỏ mọng, quyện cùng lớp sữa chua thanh mát và những lát trái cây rực rỡ sắc hè, một chiếc pizza 'phiên bản trái cây' lạ mắt đã sẵn sàng. Đây không chỉ là món ăn ngon mà còn là một trải nghiệm ẩm thực đầy thú vị cho những ngày nắng nóng.

Mùa hè nóng nực, oi bức thì chắc hẳn một quả dưa hấu mát lạnh sẽ là sự lựa chọn hoàn hảo nhất để giải khát, tăng cường vitamin, tăng hệ miễn dịch để bảo vệ cơ thể. Tuy nhiên, nhiều người vẫn thường nghĩ dưa hấu chỉ có thể ăn ngay hoặc làm sinh tố hay nước ép nên chẳng có gì thú vị.

Ngoài làm thức uống thì dưa hấu vẫn còn 1 cách biến tấu vô cùng hay ho và không kém phần ngon miệng, đó chính là món pizza dưa hấu. Với cách làm đơn giản cùng nguyên liệu dễ tìm, chắc hẳn bạn sẽ có ngay một món ăn giải nhiệt mới để thêm vào thực đơn cho gia đình mình.

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu 'thần thánh': Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương - Ảnh 1

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 1 khoanh dưa hấu.

- 100g phô mai tươi (creamcheese).

- 50g sữa chua không đường.

- 10g đường (có thể thêm hoặc bớt, hoặc bỏ hẳn).

- Hoa quả tươi: Chuối, dâu, việt quất, các loại hạt...

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu 'thần thánh': Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương - Ảnh 2

Cách làm đơn giản

- Bước 1: Cắt 1 khoanh dưa hấu để làm đế pizza.

- Bước 2: Trộn đều phô mai, sữa chua, đường.

- Bước 3: Phết đều lên miếng dưa hấu.

- Bước 4: Rắc hoa quả thái miếng và hạt lên trên.

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu 'thần thánh': Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương - Ảnh 3

Dưa hấu sẽ làm thỏa lòng những ai không mấy "mặn mà" với nước lọc mà mê đắm những thứ nước ngòn ngọt nhưng lại sợ tăng cân. Lượng nước chiếm 95% khối lượng quả, dưa hấu vừa cung cấp nước vừa cung cấp các loại khoáng chất, vitamin, chất chống oxy hóa vô cùng có lợi cho sức khỏe. Bên cạnh đó loại quả này còn giúp tăng tốc độ trao đổi chất, loại bỏ độc tố và chất béo ra khỏi cơ thể. Với những lợi ích trên, ngại gì mà không thử ngay món pizza dưa hấu vừa lạ vừa quen này.

Bỏ túi công thức Pizza dưa hấu 'thần thánh': Ăn thỏa thích không lo béo, da lại mọng nước như sương - Ảnh 4

Nguồn: Quang Hiểu Nguyễn

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