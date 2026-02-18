Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Khác với vị thanh nhẹ của cháo hay bùi béo của món hầm, xôi chim mang đến sự chắc dạ, ấm lòng với những hạt nếp dẻo thơm hòa quyện cùng thịt chim đậm đà, tạo nên món ngon chuẩn vị khó quên trong dịp Tết 2026 này.

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nguyên liệu:

- Chọn những con chim bồ câu ức dày thịt, trọng lượng từ 400-500g/con.

- Khử mùi hôi của thịt chim bồ câu bằng chanh, muối, giấm hoặc gừng đập dập cho vào rượu chà sát lên phần thân chim.

- Thịt chim băm nhuyễn cả xương, nếu cho trẻ nhỏ chỉ lọc lấy phần thịt ức và đùi. Phi thơm hành khô, đổ phần thịt chim băm nhuyễn xào săn, nêm gia vị.

- Gạo nếp: chọn gạo mới, ngâm đủ 8 tiếng.

Nguyên liệu cụ thể:

- Gạo nếp cái hoa vàng: 500g

- Chim bồ câu 1 con.

- Hành khô.

- Gia vị: cốt dừa, dầu ăn, hạt nêm, tiêu, bột canh, dầu hào…

- Gừng, rượu.

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến:

- Gạo nếp ngâm 8 tiếng.

- Đập dập gừng pha cùng rượu chà sát phần thân chim rửa lại bằng nước sạch.

- Băm nhuyễn phần thịt chim, loại bỏ phần xương cứng.

- Phi thơm hành khô, đổ phần thịt chim đã băm vào xào săn nêm gia vị.

- Đồ xôi chín, cho phần thịt chim đã xào vào đảo đều, nêm lại vừa ăn, đổ vào chõ hấp lại lần 2 cho xôi mềm dẻo, thấm vị.

 

Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Nguồn: FB Vũ Hiên

