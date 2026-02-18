Cập nhật công thức xôi chim phiên bản 2026: Đơn giản hóa các bước mà hương vị vẫn ngon khó cưỡng

Làm xôi tím tuy đơn giản vì quy trình tương tự như cách nấu các loại xôi thông thường, nhưng để thành phẩm không bị xỉn màu hay cứng hạt thì lại cần những lưu ý riêng biệt. Hãy cùng chú ý vào vài chi tiết quan trọng dưới đây để món xôi của bạn vừa chuẩn vị, vừa đạt độ thẩm mỹ cao nhất.