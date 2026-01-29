Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Năm 2026 đã qua, chúng ta đang hướng tới những khởi đầu mới! Để lời chúc của bạn thêm phần 'ngọt ngào' và hợp trend, mình xin gợi ý vài cách viết lại đoạn văn này cho đậm đà hương vị Tết nhé!
Nguyên liệu:
1/2 kg nếp ngâm 3h trộn với 1 muỗng cafe muối.
1/2 trái gấc, tương đương 0.5kg gấc trái.
1 chén nước cốt dừa.
Bước 1: Nạo thịt gấc ra tô + 2 muỗng cafe muối, + 1/2 chén rượu trắng vào nhồi, công đoạn này giúp gấc lên màu đẹp.
Rây thịt gấc qua rây để khi trộn với nếp sẽ đều màu.
Bước 2: Trộn thịt gấc đã rây nhuyễn với 1 chén nước dão dừa (1/3 chén nước cốt + 2/3 chén nước dừa tươi do nhà có sẵn nước dừa tươi)
Đem dung dịch trên đun sôi nhẹ trên bếp.
Mang ra ngoài trộn với 1/2 kg nếp đã ngâm 3 giờ
Bước 3: Lót lá dứa phía dưới đáy nồi cơm điện rồi đổ hỗ hợp vào nồi, sau đó bật nút nấu xôi.
Bước 4: Sau khi xôi chín, thêm 2/3 chén cốt dừa, cho vào 2 muỗng đường vàng, khoấy tan, rưới đều lên nồi xôi. Bấm nấu thêm 10 phút nữa là đem xôi ra ăn thôi.
Chúc các bạn thành công!
Nguồn: FB Nguyen Thanh Toan