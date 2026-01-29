Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng

Món ngon mỗi ngày 29/01/2026

Nguyên liệu:

1/2 kg nếp ngâm 3h trộn với 1 muỗng cafe muối.

1/2 trái gấc, tương đương 0.5kg gấc trái.

1 chén nước cốt dừa.

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng - Ảnh 1

Bước 1: Nạo thịt gấc ra tô + 2 muỗng cafe muối, + 1/2 chén rượu trắng vào nhồi, công đoạn này giúp gấc lên màu đẹp.

Rây thịt gấc qua rây để khi trộn với nếp sẽ đều màu.

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng - Ảnh 2

Bước 2: Trộn thịt gấc đã rây nhuyễn với 1 chén nước dão dừa (1/3 chén nước cốt + 2/3 chén nước dừa tươi do nhà có sẵn nước dừa tươi)

Đem dung dịch trên đun sôi nhẹ trên bếp.

Mang ra ngoài trộn với 1/2 kg nếp đã ngâm 3 giờ

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng - Ảnh 3

Bước 3: Lót lá dứa phía dưới đáy nồi cơm điện rồi đổ hỗ hợp vào nồi, sau đó bật nút nấu xôi.

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng - Ảnh 4

Bước 4: Sau khi xôi chín, thêm 2/3 chén cốt dừa, cho vào 2 muỗng đường vàng, khoấy tan, rưới đều lên nồi xôi. Bấm nấu thêm 10 phút nữa là đem xôi ra ăn thôi.

Tuyệt chiêu nấu xôi gấc bằng nồi cơm điện: Vụng đến mấy cũng dẻo thơm, đỏ rực như ngoài hàng - Ảnh 5

Chúc các bạn thành công!

